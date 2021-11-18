Джо Байден випробував перший 1 000-сильний електромобіль Hummer (відео)
Президент США взяв участь у церемонії відкриття нового заводу з випуску електромобілів General Motors. GMC Hummer EV — перша модель, запущена у виробництво на підприємстві.
В американському Детройті запрацювало нове підприємство концерну General Motors. Фабрика Factory ZERO випускатиме виключно електромобілі, і на її відкриття приїхав президент США Джо Байден. Про це повідомляє канал C-SPAN.
Джо Байдену надали можливість протестувати перший випущений на підприємстві автомобіль — електричний пікап GMC Hummer EV. Президент США здійснив 10-хвилинний об'їзд території заводу, спробував кілька разів різко стартувати і навіть їхати боком у спеціальному режимі Crab Walk.
Електрокар GMC Hummer EV сподобався Джо Байдену. Він навіть запропонував прокотити журналістів у кузові пікапа.Важливо
Президент США випробував електромобіль Hummer у найдорожчій версії. Вона оснащена трьома електродвигунами сумарною потужністю 1 000 к. с. Пікап розганяється до 100 км/год за 3 с, а його запас ходу перевищує 560 км.
Топовий GMC Hummer EV коштує 112 тис. доларів, але в лінійці є і доступніші версії за ціною від $80 тис. У 2023 році до пікапу приєднається позашляховик Hummer SUV, також на підприємстві Factory ZERO випускатимуть електричні Chevrolet Silverado.
Раніше Фокус розповідав про те, що президентові Франції створили нестандартне парадне авто. І показував клон пікапу Tesla Cybertruck, який збудували народні умільці.
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