Джо Байден випробував перший 1 000-сильний електромобіль Hummer (відео)

Президент США взяв участь у церемонії відкриття нового заводу з випуску електромобілів General Motors. GMC Hummer EV — перша модель, запущена у виробництво на підприємстві.

В американському Детройті запрацювало нове підприємство концерну General Motors. Фабрика Factory ZERO випускатиме виключно електромобілі, і на її відкриття приїхав президент США Джо Байден. Про це повідомляє канал C-SPAN.

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[ + – ] GMC Hummer EV — перша модель, запущена у виробництво на заводі Factory ZERO Фото: General Motors

Джо Байдену надали можливість протестувати перший випущений на підприємстві автомобіль — електричний пікап GMC Hummer EV. Президент США здійснив 10-хвилинний об'їзд території заводу, спробував кілька разів різко стартувати і навіть їхати боком у спеціальному режимі Crab Walk.

[ + – ] Електричний GMC Hummer EV коштує від 80 тис. доларів Фото: General Motors

Електрокар GMC Hummer EV сподобався Джо Байдену. Він навіть запропонував прокотити журналістів у кузові пікапа.

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Президент США випробував електромобіль Hummer у найдорожчій версії. Вона оснащена трьома електродвигунами сумарною потужністю 1 000 к. с. Пікап розганяється до 100 км/год за 3 с, а його запас ходу перевищує 560 км.

[ + – ] Президент США спробував їхати боком у режимі Crab Walk

Топовий GMC Hummer EV коштує 112 тис. доларів, але в лінійці є і доступніші версії за ціною від $80 тис. У 2023 році до пікапу приєднається позашляховик Hummer SUV, також на підприємстві Factory ZERO випускатимуть електричні Chevrolet Silverado.

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