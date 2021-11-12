Президенту Франции создали нестандартное парадное авто: это гибридный кроссовер (видео)
Эмманюэль Макрон будет передвигаться на новом гибридном DS7 Crossback. Кроссовер специально доработали для президента Франции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон получил новый автомобиль. Специально для него создали особый кроссовер DS7 Crossback в специальной версии Elyssee. Авто уже продемонстрировали публике во время торжеств, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Новый DS7 Crossback Elyssee удлинили на 20 см по сравнению со стандартным кроссовером – до 4,79 м при колесной базе в 2,94 м. Окрашен он в строгий черный цвет, под стать окрасу кузова – и новые 20-дюймовые диски.
Естественно, президентский автомобиль бронирован, а еще получил дополнительное оборудование – проблесковые маячки, спецсвязь и крепление для флагштоков.
Салон отделан особой черной кожей Basalt Black и алькантарой, также внутри появились герб Франции и вензель. На втором ряду установили два индивидуальных кресла с электроприводом и вентиляцией, а также добавили USB-разъемы и беспроводную зарядку для смартфонов.Важно
За основу взят топовый подзаряжаемый гибрид DS7 Crossback E-Tense мощностью 300 л. с. Характеристики кроссовера не раскрывают, но стандартная модель разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с и может проехать 58 км на электротяге.
Следует отметить, что Эмманюэль Макрон пользуется DS7 Crossback с 2017 года. Однако ранее у него была модель стандартной длины с 1,6-литровым 225-сильным бензиновым турбомотором.
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