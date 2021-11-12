UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Президенту Франции создали нестандартное парадное авто: это гибридный кроссовер (видео)

298
DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
Фото: DS Automobiles | Кроссовер удлинен на 20 см

Эмманюэль Макрон будет передвигаться на новом гибридном DS7 Crossback. Кроссовер специально доработали для президента Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил новый автомобиль. Специально для него создали особый кроссовер DS7 Crossback в специальной версии Elyssee. Авто уже продемонстрировали публике во время торжеств, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
Эмманюэль Макрон использует DS7 Crossback с 2017 года
Фото: DS Automobiles

Новый DS7 Crossback Elyssee удлинили на 20 см по сравнению со стандартным кроссовером – до 4,79 м при колесной базе в 2,94 м. Окрашен он в строгий черный цвет, под стать окрасу кузова – и новые 20-дюймовые диски.

DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
Гибридная установка развивает 300 л. с.
Фото: DS Automobiles

Естественно, президентский автомобиль бронирован, а еще получил дополнительное оборудование – проблесковые маячки, спецсвязь и крепление для флагштоков.

DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
Кроссовер бронирован и получил спецоборудование
DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
В отделке использованы особая кожа и алькантара
DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
Салон украсили гербами Франции
DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
Авто построили в единственном экземпляре
DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции
DS7 Crossback Elyssee, DS7 Crossback, кроссовер DS7 Crossback, гибрид DS7 Crossback, авто президента Франции

Салон отделан особой черной кожей Basalt Black и алькантарой, также внутри появились герб Франции и вензель. На втором ряду установили два индивидуальных кресла с электроприводом и вентиляцией, а также добавили USB-разъемы и беспроводную зарядку для смартфонов.

Важно
Автопарк Верховной Рады пополнился новыми машинами: на них потратили 18 миллионов
Автопарк Верховной Рады пополнился новыми машинами: на них потратили 18 миллионов

За основу взят топовый подзаряжаемый гибрид DS7 Crossback E-Tense мощностью 300 л. с. Характеристики кроссовера не раскрывают, но стандартная модель разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с и может проехать 58 км на электротяге.

Президентский кроссовер уже показали на публике

Следует отметить, что Эмманюэль Макрон пользуется DS7 Crossback с 2017 года. Однако ранее у него была модель стандартной длины с 1,6-литровым 225-сильным бензиновым турбомотором.

Ранее Фокус рассказывал о самом маленьком в мире полицейском авто. Миниатюрный электрокар уже патрулирует улицы.