Президенту Франції створили нестандартне парадне авто: це гібридний кросовер (відео)
Емманюель Макрон пересуватиметься на новому гібридному DS7 Crossback. Кросовер спеціально доопрацювали для президента Франції.
Президент Франції Емманюель Макрон отримав новий автомобіль. Спеціально для нього створили спеціальний кросовер DS7 Crossback у спеціальній версії Elyssee. Авто вже продемонстрували публіці під час урочистостей, присвячених роковинам закінчення Першої світової війни. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Новий DS7 Crossback Elyssee подовжили на 20 см порівняно зі стандартним кросовером — до 4,79 м при колісній базі 2,94 м. Забарвлений він у строгий чорний колір, відповідне забарвлення кузова — і нові 20-дюймові диски.
Звичайно, президентський автомобіль броньований, а також отримав додаткове обладнання — проблискові маячки, спецзв'язок і кріплення для флагштоків.
Салон оздоблений особливою чорною шкірою Basalt Black та алькантарою, також усередині з'явилися герб Франції та вензель. На другому ряду встановили два індивідуальні крісла з електроприводом та вентиляцією, а також додали USB-роз'єми та бездротову зарядку для смартфонів.Важливо
За основу взятий топовий гібрид DS7 Crossback E-Tense потужністю 300 к. с. Характеристики кросовера не розкривають, але стандартна модель розганяється до 100 км/год за 5,9 секунди і може проїхати 58 км на електротязі.
Варто зазначити, що Емманюель Макрон користується DS7 Crossback із 2017 року. Однак раніше він мав модель стандартної довжини з 1,6-літровим 225-сильним бензиновим турбодвигуном.
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