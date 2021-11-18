Джо Байден испытал первый 1000-сильный электромобиль Hummer (видео)
Президент США принял участие в церемонии открытии нового завода по выпуску электромобилей General Motors. GMC Hummer EV – первая модель, запущенная в производство на предприятии.
В американском Детройте заработало новое предприятие концерна General Motors. Фабрика Factory ZERO будет выпускать исключительно электромобили и на ее открытие приехал президент США Джо Байден. Об этом сообщает канал C-SPAN.
Джо Байдену предоставили возможность протестировать первый выпущенный на предприятии автомобиль – электрический пикап GMC Hummer EV. Президент США совершил 10-минутный объезд территории завода, попробовал несколько раз резко стартовать и даже ехать боком в специальном режиме Crab Walk.
Электрокар GMC Hummer EV понравился Джо Байдену. Он даже предложил прокатить журналистов в кузове пикапа.Важно
Президент США испытал электромобиль Hummer в самой дорогой версии. Она оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 л. с. Пикап разгоняется до 100 км/ч за 3 с, а его запас хода превышает 560 км.
Топовый GMC Hummer EV стоит 112 тыс. долларов, но в линейке есть и более доступные версии по цене от $80 тыс. В 2023 году к пикапу присоединится внедорожник Hummer SUV, также на предприятии Factory ZERO будут выпускать электрические Chevrolet Silverado.
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