Флагманский электрокроссовер Hyundai рассекретили на видео и фото: подробности о модели

Hyundai SEVEN через три года превратится в серийный Ioniq 7. Он станет самым крупным электрокроссовером марки.

На автошоу в Лос-Анджелесе представлен концепт-кар Hyundai SEVEN. Он предваряет появление флагманского электрокроссовера Ioniq 7 – его производство начнется в 2024 году. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Двери концепт-кара выполнены распашными Фото: Hyundai

Новый Hyundai SEVEN – большой кроссовер длиной около 5 м и с колесной базой в 3200 мм. У него длинный капот, высокая оконная линия и выраженные колесные арки. Самая заметная черта дизайна – пиксельные светодиодные фары. Задние двери открываются против движения, а дверь багажника полностью прозрачная.

[ + – ] В салоне установлен угловой диван Фото: Hyundai

Салон Hyundai SEVEN выполнен в виде лаунж-зоны с поворачивающимися сиденьями и угловым диваном. Руль и панель приборов отсутствуют, ведь концепт-кар беспилотный.

Важно

Самый дальнобойный электромобиль Porsche показали на видео: его запас хода – свыше 500 км

Серийная модель, конечно, получит органы управления, хотя автопилот также обещают. Известно, что ее построят на платформе E-GMP, которую используют Hyundai Ioniq 5 и новые электрокары Kia.

[ + – ] Дверь багажника - полностью прозрачная Фото: Hyundai

Кроссовер получит два мотора и полный привод, а его запас хода превысит 480 км. Зарядить его на 80% от быстрой станции мощностью 350 кВт можно будет примерно за 20 минут.

[ + – ] Электрокроссовер оснащен автопилотом, а потому у него нет руля и педалей

Ранее Фокус рассказывал об электрокроссовере от Huawei. Он поступит в продажу уже в 2022 году.