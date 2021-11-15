Kia наводнит рынок электромобилями разных классов и размеров

Kia готовится к полному отказу от двигателей внутреннего сгорания. В Южной Корее готовят больше десятка новых электрокаров.

Электрическая линейка Kia существенно расширится в ближайшие несколько лет. К 2026 году она будет насчитывать целых 11 моделей разных классов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Все электромобили Kia будут построены на специально созданной модульной платформе E-GMP. Пока рассекречены только их силуэты на тизерах и представлена лишь одна модель этого семейства – хэтчбек Kia EV6. Следующим станет флагманский семиместный кроссовер EV9 – его предсерийная версия дебютирует через несколько дней на автошоу в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Всего запланированы 11 электрокаров Kia EV Фото: carscoops.com

В 2022 году также появится компактный электрокроссовер – он сменит Kia e-Niro. На 2023 год запланированы премьеры трех электрокаров, еще два представят в 2024 году и три – в 2025-2026.

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Подробности моделей не разглашают, но известно, что электрокары Kia EV7 и EV8 будут пятиместными кроссоверами. Также планируются два седана – конкуренты Tesla Model 3 и Model S. Кроме того, появится небольшой электрический минивэн. Начальным же в семействе станет обтекаемый хэтчбек С-класса – он бросит вызов Volkswagen ID.3 и будущей бюджетной Tesla за 25 тыс. долларов.

[ + – ] Электрокроссовер Kia EV9 станет флагманом линейки [ + – ] Хэтчбек Kia [ + – ] Кроссовер Kia EV7 [ + – ] Электрический седан Kia [ + – ] Минивэн Kia

Постепенно электромобили Kia заменят бензиновые и дизельные модели. В планах южнокорейской компании – полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания на европейском рынке с 2035 года, а в мире – с 2040.

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