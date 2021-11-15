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Kia наводнит рынок электромобилями разных классов и размеров

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Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Фото: Kia | К 2040 году Kia прекратит выпуск бензиновых и дизельных моделей

Kia готовится к полному отказу от двигателей внутреннего сгорания. В Южной Корее готовят больше десятка новых электрокаров.

Электрическая линейка Kia существенно расширится в ближайшие несколько лет. К 2026 году она будет насчитывать целых 11 моделей разных классов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Все электромобили Kia будут построены на специально созданной модульной платформе E-GMP. Пока рассекречены только их силуэты на тизерах и представлена лишь одна модель этого семейства – хэтчбек Kia EV6. Следующим станет флагманский семиместный кроссовер EV9 – его предсерийная версия дебютирует через несколько дней на автошоу в Лос-Анджелесе.

Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Всего запланированы 11 электрокаров Kia EV
Фото: carscoops.com

В 2022 году также появится компактный электрокроссовер – он сменит Kia e-Niro. На 2023 год запланированы премьеры трех электрокаров, еще два представят в 2024 году и три – в 2025-2026.

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Подробности моделей не разглашают, но известно, что электрокары Kia EV7 и EV8 будут пятиместными кроссоверами. Также планируются два седана – конкуренты Tesla Model 3 и Model S. Кроме того, появится небольшой электрический минивэн. Начальным же в семействе станет обтекаемый хэтчбек С-класса – он бросит вызов Volkswagen ID.3 и будущей бюджетной Tesla за 25 тыс. долларов.

Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Электрокроссовер Kia EV9 станет флагманом линейки
Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Хэтчбек Kia
Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Кроссовер Kia EV7
Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Электрический седан Kia
Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Минивэн Kia
Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia
Kia EV6, Kia EV9, электромобили Kia, электрокары Kia

Постепенно электромобили Kia заменят бензиновые и дизельные модели. В планах южнокорейской компании – полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания на европейском рынке с 2035 года, а в мире – с 2040.

Ранее Фокус рассказывал о первом электромобиле Subaru. Кроссовер способен проехать 460 км без подзарядки.