Собрана первая самая дешевая Tesla за 25 тысяч долларов, — СМИ

Новый электрокар займет в линейке Tesla место на ступеньку ниже Model 3.

В Китае на заводе местного подразделения компании Tesla собран первый экземпляр нового электромобиля, который станет наиболее доступной моделью в гамме компании. О сборке первой машины сообщает издание Teslafari со ссылкой на источники, приближенные к китайскому отделению Tesla.

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Будущая самая дешевая Tesla пока не имеет имени — предполагается, что она получит название Model 2. Ориентировочная стоимость базовой версии составит 25 тысяч долларов.

Как отмечает издание, компания уже заключила контракты с большинством поставщиков комплектующих для новой модели. Более того — на шанхайском заводе Tesla Gigafactory Shanghai уже начаты подготовительные работы к старту производства электрокара. Серийный выпуск Model 2 для Китая может начаться уже до конца 2021 года.

Первая информация о новой модели появилась еще в 2018 году, когда самая дешевая Tesla была анонсирована главой компании Илоном Маском. В начале прошлого года в Сети всплыл эскиз новинки (на заглавном фото), а в феврале 2021 год стало известно, что Model 2 модель будет продаваться во всем мире, а не только в Китае.

Как отметил Маск, доступная цена на Model 2 обусловлена использованием в этом электрокаре инновационных аккумуляторов, которые будут дешевле нынешних и обеспечат запас хода на 16% больше.

Разработка Tesla за 25 тысяч долларов из Китая в значительной степени держалась в секрете, хотя предыдущие документы и интервью с руководителями компании дали некоторые намеки на разработку будущего автомобиля. Например, еще в январе местное китайское СМИ Sina Motors сообщило, что Tesla уже начала оценку воздействия на окружающую среду нового электромобиля.

Ранее Фокус сообщал, что Илона Маска запретили критиковать. Сотрудникам американской компании The Boring Company, основанной Маском, выдали методички, запрещено говорить об авариях с Теслами и ругать своего руководителя.