Либо хорошо, либо никак: об основателе Tesla Илоне Маске запретили говорить плохо

Сотрудники Tesla, которые часто общаются с прессой, получают специальные инструкции с ответами на частые вопросы. Им запрещается говорить об авариях с Теслами и ругать своего руководителя.

Подземная транспортная система The Boring Company в Лас-Вегасе состоит из множества электромобилей Tesla. В документе, который выдают ее водителям, все поездки рекомендуется называть безопасными, но никак не развлекательными. Также запрещено обсуждать почти все: стоимость проекта, свой стаж работы на Илона Маска, вероятность попасть в ДТП и даже раскрывать штат стартапа.

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Интересно, что самому Маску уделен большой блок в официальном документе. Вопросы о топ-менеджере называют щекотливыми и одновременно с этим распространенными. Если пассажиры начинают беседу о Маске, то водители либо должны ее максимально быстро прекратить, либо неустанно повторять, что он является образцом потрясающего и вдохновляющего всех сотрудников лидера. Согласно инструкции, также нелишним будет ввернуть в разговор мысль о том, что Маск, как создатель проекта, максимально вовлечен в процесс и держит его развитие под контролем.

Новый инфраструктурный проект The Boring Company стартовал в июне текущего года. По задумке Илона Маска, электрокары Tesla должны по подземным тоннелям доставлять на различные станции пассажиров. Своего рода получается частное метро неглубокого залегания.

Ранее мы сообщали, что Tesla опубликовала квартальный отчет, заявив чистую прибыль компании в размере 1 миллиарда долларов. Второй рекорд компании — это реализация более 200 тысяч электромобилей за прошедшие три месяца.

Также Фокус писал, что Илон Маск анонсировал открытие Supercharger для электрокаров всех марок до конца 2021 года. Этот факт подтвердили топ-менеджеры американского автопроизводителя в ходе встречи с норвежскими чиновниками.