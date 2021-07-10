Китайський клон всюдихіда Hummer надійшов у відкритий продаж (фото, відео)

Автомобіль Dongfeng Warrior M50, який є клоном знаменитого американського всюдихода Hummer, виходить на цивільний ринок Китаю.

Китайська компанія DongFeng почала продажі цивільної версії армійського позашляховика сімейства Mengshi/Warrior, який відомий як "китайський Гаммер". Причому в цьому випадку "китайський" не означає безсовісне копіювання, як це нерідко буває з компаніями з Піднебесної. DongFeng Mengshi/Warrior — легальна копія легендарного американського всюдихода Humvee/Hummer, що випускається із середини 2000х-років. Цікаво, що спочатку це були справжні Гаммери — китайці збирали машини з покупних машинокомплектів, забезпечуючи їх своєю емблемою і шильдиками.

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[ + – ] Армійський всюдихід DongFeng Mengshi/Warrior — ні що інше як клон легендарного Гаммера

Раніше позашляховики сімейства Mengshi поставлялися тільки в армію Китаю або йшли на експорт до військових структур інших країн. Наприклад, майже два десятки "китайських Гаммерів" у варіанті з легким бронюванням є в армії Білорусі.

У 2017 році компанія провела велику модернізацію автомобіля (похиле лобове скло, більш комфортний салон, змінені панелі кузова). Після цього почалася робота з підготовки випуску цивільних машин, а тепер перша їхня партія зійшла з конвеєра заводу Dongfeng.

[ + – ] Dongfeng Warrior M50

Першим на ринок виходить Dongfeng Warrior M50 — це пікап з однорядною двомісною кабіною. Також машина пропонується у вигляді "голого" шасі, дозволяючи замовнику встановлювати спеціальні кузови або надбудови.

Під капотом встановлений турбодизель Cummins EQB150-20 — цей 4-літровий агрегат із віддачею 200 к. с. і 600 Нм компанія випускає за ліцензією і встановлює на армійські машини. Коробка передач — пʼятиступінчаста "механіка".

[ + – ] Dongfeng Warrior M50

Конструктивно Dongfeng Warrior M50 багато в чому успадковує Гаммер: сталева клепана рама з лонжеронами коробчатого перетину, кузов на трубчастому каркасі, незалежні підвіски та постійний повний привід.

Як і в оригіналу, салон розділений надвоє широченним трансмісійним тунелем. А з "радостей життя" передбачені кондиціонер, шкіряна оббивка керма, сидінь і важеля трансмісії, а також мультимедійна система із сенсорним екраном.

Запуск виробництва стартував 8 липня на заводі Dongfeng у традиційному китайському стилі — з прапорцями й урочистими промовами. Цікаво, що цивільні машини сходитимуть з одного конвеєра разом із військовими версіями.

Стартова ціна машини в базовій модифікації — майже 669 тисяч юанів або, в перерахунку, 103 тисячі доларів. З огляду на чималу вартість, машина матиме обмежений попит у приватних покупців, зате напевно зацікавить місцеві державні структури, враховуючи поліцію.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії місцевим підрозділом Nissan був підготовлений найекстремальніший варіант пікапа Navara. Автомобіль Nissan Navara PRO-4X Warrior побудований у співпраці з місцевою компанією Premcar, яка забезпечила Навар додатковим захистом днища, посиленою підвіскою і потужними позашляховими шинами.

Також ми розповідали, що в США покупцям повнорозмірного пікапа Nissan Titan пропонують у навантаження електрокар Nissan Leaf. Вартість дворічного лізингу — символічні 99 центів.