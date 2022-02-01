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В Україні з'являться клон Гелендвагена та інші моделі китайського бренду BAIC

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BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобілі BAIC, китайський Гелендваген, клон Гелендвагена, китайська копія Гелендвагена
Першим до України приїде кросовер BAIC X3

Модельний ряд BAIC в Україні включатиме кросовери, позашляховики та електромобілі. Серед них – і китайська копія Mercedes-Benz G-Class.

На український ринок виходить новий автомобільний бренд BAIC. Китайський концерн планує представити в нашій країні одразу кілька моделей. Про це повідомляє офіційний представник компанії в Україні.

BAIC (Beijing Automotive Industry Corp.) – один із найстаріших китайських автовиробників. Державний холдинг заснований ще в 1958 році та випускає легкові та вантажні авто, а також сільгосптехніку.

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BAIC BJ80 — китайський Mercedes-Benz G-Class
Фото: autohome.com.cn

Першою моделлю BAIC в Україні стане кросовер X3. Цей 4,3-метровий автомобіль поставлятимуть з 1,5-літровим 116-сильним бензиновим двигуном та 5-ступеневою механічною або 4-ступеневою автоматичною КПП. Ціна становитиме 14 700 – 18 500 доларів.

Пізніше з'являться більші кросовери – 4,5-метровий BAIC X55 (21,7-24,7 тис. доларів) та 4,7-метровий X7 ($31,1-34,1 тис.). Обидва вони отримали 1,5-літровий турбомотор, що розвиває 150 к. с. у Х55 та 187 к. с. у Х7.

BAIC X3
BAIC X3
BAIC X55
BAIC X55
BAIC X7
BAIC X7
BAIC BJ40 Plus
BAIC BJ40 Plus
BAIC BJ80
BAIC BJ80
BAIC EU5
BAIC EU5
BAIC X3
BAIC X55
BAIC X7
BAIC BJ40 Plus
BAIC BJ80
BAIC EU5

Також анонсовано рамні китайські позашляховики. BAIC BJ40 Plus (45-49 тис. доларів) відрізняється рубаним дизайном на кшталт Jeep Wrangler, а ось BAIC BJ80 ($77,8-86,8 тис.) практично повністю копіює Mercedes-Benz G-Class. Обидві моделі оснащені 2,3-літровою 250-сильною турбочетвіркою та 6-ступеневою АКПП.

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У перспективі лінійку розширить китайський електромобіль BAIC EU5. Він оснащений 218-сильним двигуном, а його запас ходу – 416 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок виходять нові кросовери та позашляховики Haval.