В Україні з'являться клон Гелендвагена та інші моделі китайського бренду BAIC

Модельний ряд BAIC в Україні включатиме кросовери, позашляховики та електромобілі. Серед них – і китайська копія Mercedes-Benz G-Class.

На український ринок виходить новий автомобільний бренд BAIC. Китайський концерн планує представити в нашій країні одразу кілька моделей. Про це повідомляє офіційний представник компанії в Україні.

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BAIC (Beijing Automotive Industry Corp.) – один із найстаріших китайських автовиробників. Державний холдинг заснований ще в 1958 році та випускає легкові та вантажні авто, а також сільгосптехніку.

[ + – ] BAIC BJ80 — китайський Mercedes-Benz G-Class Фото: autohome.com.cn

Першою моделлю BAIC в Україні стане кросовер X3. Цей 4,3-метровий автомобіль поставлятимуть з 1,5-літровим 116-сильним бензиновим двигуном та 5-ступеневою механічною або 4-ступеневою автоматичною КПП. Ціна становитиме 14 700 – 18 500 доларів.

Пізніше з'являться більші кросовери – 4,5-метровий BAIC X55 (21,7-24,7 тис. доларів) та 4,7-метровий X7 ($31,1-34,1 тис.). Обидва вони отримали 1,5-літровий турбомотор, що розвиває 150 к. с. у Х55 та 187 к. с. у Х7.

[ + – ] BAIC X3 [ + – ] BAIC X55 [ + – ] BAIC X7 [ + – ] BAIC BJ40 Plus [ + – ] BAIC BJ80 [ + – ] BAIC EU5

Також анонсовано рамні китайські позашляховики. BAIC BJ40 Plus (45-49 тис. доларів) відрізняється рубаним дизайном на кшталт Jeep Wrangler, а ось BAIC BJ80 ($77,8-86,8 тис.) практично повністю копіює Mercedes-Benz G-Class. Обидві моделі оснащені 2,3-літровою 250-сильною турбочетвіркою та 6-ступеневою АКПП.

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У перспективі лінійку розширить китайський електромобіль BAIC EU5. Він оснащений 218-сильним двигуном, а його запас ходу – 416 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок виходять нові кросовери та позашляховики Haval.