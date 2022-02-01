В Украине появятся клон Гелендвагена и другие модели китайского бренда BAIC

Модельный ряд BAIC в Украине будет включать кроссоверы, внедорожники и электромобили. Среди них — и китайская копия Mercedes-Benz G-Class.

На украинский рынок выходит новый автомобильный бренд BAIC. Китайский концерн планирует представить в нашей стране сразу несколько моделей. Об этом сообщает официальный представитель компании в Украине.

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BAIC (Beijing Automotive Industry Corp.) – один из старейших китайских автопроизводителей. Государственный холдинг основан еще в 1958 году и выпускает легковые и грузовые авто, а также сельхозтехнику.

[ + – ] BAIC BJ80 - китайский Mercedes-Benz G-Class Фото: autohome.com.cn

Первой моделью BAIC в Украине станет кроссовер X3. Этот 4,3-метровый автомобиль будут поставлять с 1,5-литровым 116-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической либо 4-ступенчатой автоматической КПП. Цена составит 14 700 – 18 500 долларов.

Позже появятся более крупные кроссоверы – 4,5-метровый BAIC X55 (21,7-24,7 тыс. долларов) и 4,7-метровый X7 ($31,1-34,1 тыс.). Оба они получили 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л. с. в Х55 и 187 л. с. в Х7.

[ + – ] BAIC X3 [ + – ] BAIC X55 [ + – ] BAIC X7 [ + – ] BAIC BJ40 Plus [ + – ] BAIC BJ80 [ + – ] BAIC EU5

Также анонсированы рамные китайские внедорожники. BAIC BJ40 Plus (45-49 тыс. долларов) отличается рубленным дизайном в духе Jeep Wrangler, а вот BAIC BJ80 ($77,8-86,8 тыс.) практически полностью копирует Mercedes-Benz G-Class. Обе модели оснащены 2,3-литровой 250-сильной турбочетверкой и 6-ступенчатой АКПП.

Важно

Представлен флагманский кроссовер Chery за $23 700: 4,9 с до сотни и расход 1 л на 100 км

В перспективе линейку расширит китайский электромобиль BAIC EU5. Он оснащен 218-сильным мотором, а его запас хода – 416 км.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выходят новые кроссоверы и внедорожники Haval.