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В Украине появятся клон Гелендвагена и другие модели китайского бренда BAIC

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BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
Первым в Украину приедет кроссовер BAIC X3

Модельный ряд BAIC в Украине будет включать кроссоверы, внедорожники и электромобили. Среди них — и китайская копия Mercedes-Benz G-Class.

На украинский рынок выходит новый автомобильный бренд BAIC. Китайский концерн планирует представить в нашей стране сразу несколько моделей. Об этом сообщает официальный представитель компании в Украине.

BAIC (Beijing Automotive Industry Corp.) – один из старейших китайских автопроизводителей. Государственный холдинг основан еще в 1958 году и выпускает легковые и грузовые авто, а также сельхозтехнику.

BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC BJ80 - китайский Mercedes-Benz G-Class
Фото: autohome.com.cn

Первой моделью BAIC в Украине станет кроссовер X3. Этот 4,3-метровый автомобиль будут поставлять с 1,5-литровым 116-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической либо 4-ступенчатой автоматической КПП. Цена составит 14 700 – 18 500 долларов.

Позже появятся более крупные кроссоверы – 4,5-метровый BAIC X55 (21,7-24,7 тыс. долларов) и 4,7-метровый X7 ($31,1-34,1 тыс.). Оба они получили 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л. с. в Х55 и 187 л. с. в Х7.

BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC X3
BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC X55
BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC X7
BAIC BJ40 Plus
BAIC BJ40 Plus
BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC BJ80
BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC EU5
BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC BJ40 Plus
BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена
BAIC BJ80, BAIC X3, BAIC, автомобили BAIC, китайский Гелендваген, клон Гелендвагена, китайская копия Гелендвагена

Также анонсированы рамные китайские внедорожники. BAIC BJ40 Plus (45-49 тыс. долларов) отличается рубленным дизайном в духе Jeep Wrangler, а вот BAIC BJ80 ($77,8-86,8 тыс.) практически полностью копирует Mercedes-Benz G-Class. Обе модели оснащены 2,3-литровой 250-сильной турбочетверкой и 6-ступенчатой АКПП.

Важно
Представлен флагманский кроссовер Chery за $23 700: 4,9 с до сотни и расход 1 л на 100 км
Представлен флагманский кроссовер Chery за $23 700: 4,9 с до сотни и расход 1 л на 100 км

В перспективе линейку расширит китайский электромобиль BAIC EU5. Он оснащен 218-сильным мотором, а его запас хода – 416 км.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выходят новые кроссоверы и внедорожники Haval.