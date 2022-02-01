В Украине появятся клон Гелендвагена и другие модели китайского бренда BAIC
Модельный ряд BAIC в Украине будет включать кроссоверы, внедорожники и электромобили. Среди них — и китайская копия Mercedes-Benz G-Class.
На украинский рынок выходит новый автомобильный бренд BAIC. Китайский концерн планирует представить в нашей стране сразу несколько моделей. Об этом сообщает официальный представитель компании в Украине.
BAIC (Beijing Automotive Industry Corp.) – один из старейших китайских автопроизводителей. Государственный холдинг основан еще в 1958 году и выпускает легковые и грузовые авто, а также сельхозтехнику.
Первой моделью BAIC в Украине станет кроссовер X3. Этот 4,3-метровый автомобиль будут поставлять с 1,5-литровым 116-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической либо 4-ступенчатой автоматической КПП. Цена составит 14 700 – 18 500 долларов.
Позже появятся более крупные кроссоверы – 4,5-метровый BAIC X55 (21,7-24,7 тыс. долларов) и 4,7-метровый X7 ($31,1-34,1 тыс.). Оба они получили 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л. с. в Х55 и 187 л. с. в Х7.
Также анонсированы рамные китайские внедорожники. BAIC BJ40 Plus (45-49 тыс. долларов) отличается рубленным дизайном в духе Jeep Wrangler, а вот BAIC BJ80 ($77,8-86,8 тыс.) практически полностью копирует Mercedes-Benz G-Class. Обе модели оснащены 2,3-литровой 250-сильной турбочетверкой и 6-ступенчатой АКПП.Важно
В перспективе линейку расширит китайский электромобиль BAIC EU5. Он оснащен 218-сильным мотором, а его запас хода – 416 км.
Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выходят новые кроссоверы и внедорожники Haval.