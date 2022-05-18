Огромные шины и нет заднего стекла: как выглядит самый экстремальный Nissan Juke 2022 (фото)

Nissan Juke Hybrid Rally Tribute — внедорожная версия модели с увеличенным клиренсом и огромными колесами. Кроссовер получил гибридную установку.

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Кроссовер Nissan Juke получил нестандартную версию Hybrid Rally Tribute. Автомобиль подготовили к тяжелому бездорожью и посвятили раллийной команде Nissan. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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[ + – ] Кроссовер получил внедорожную резину и дополнительные фары Фото: Nissan

Отличить концепт-кар Hybrid Rally Tribute от стандартного Nissan Juke 2022 можно, прежде всего, по увеличенному клиренсу и огромным внедорожным шинам размером 265/70 R16, которые потребовали установки расширителей колесных арок. Кроме того, установлены дополнительные фары и багажник на крыше.

[ + – ] Заднее стекло убрали, чтобы поместить запасные колеса Фото: Nissan

Красно-черный окрас Nissan Juke Hybrid Rally Tribute выбран неспроста. Он в точности повторяет цветовую схему спорткара Nissan/Datsun 240Z, выигравшего кенийское ралли Сафари в 1971 и 1973 годах.

[ + – ] В отделке салона появились карбон и алькантара Фото: Nissan

В отделке салона появились карбон и алькантара. Установлены спортивные сиденья с четырехточечными ремнями и трубчатый каркас безопасности. В багажник поместили сразу два запасных колеса – для этого пришлось отказаться от заднего стекла.

[ + – ] Nissan Juke получил спортивные сиденья и каркас безопасности Фото: Nissan

Новый Nissan Juke Hybrid Rally Tribute оснащен гибридной установкой. Бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 93 л. с. работает в паре с 49-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 140 л. с.

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Естественно, экстремальный кроссовер Nissan не станет серийным, однако будет принимать участие в различных автошоу. А вот его гибридная установка появится на Nissan Juke 2022 уже с лета.

Ранее Фокус рассказывал про самый мощный и самый дорогой внедорожник Nissan. Его выпускают малыми сериями.