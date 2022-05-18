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Величезні шини і нема заднього скла: який вигляд має найекстремальніший Nissan Juke 2022 (фото)

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Фото: Nissan | Juke пофарбували в кольори ралійних Nissan 70-х

Nissan Juke Hybrid Rally Tribute — позашляхова версія моделі зі збільшеним кліренсом та величезними колесами. Кросовер отримав гібридну установку.

Кросовер Nissan Juke отримав нестандартну версію Hybrid Rally Tribute. Автомобіль підготували до важкого бездоріжжя та присвятили ралійній команді Nissan. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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Кросовер отримав позашляхову гуму та додаткові фари
Фото: Nissan

Відрізнити концепт-кар Hybrid Rally Tribute від стандартного Nissan Juke 2022 можна насамперед за збільшеним кліренсом та величезними позашляховими шинами розміром 265/70 R16, які вимагали встановлення розширювачів колісних арок. Крім того, встановлені додаткові фари та багажник на даху.

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Заднє скло прибрали, щоб помістити запасні колеса
Фото: Nissan

Червоно-чорне забарвлення Nissan Juke Hybrid Rally Tribute обрано недарма. Він точно повторює колірну схему спорткара Nissan/Datsun 240Z, який виграв кенійське ралі Сафарі в 1971 і 1973 роках.

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В обробці салону з'явилися карбон та алькантара
Фото: Nissan

В обробці салону з'явилися карбон та алькантара. Встановлені спортивні сидіння з чотириточковими ременями та трубчастий каркас безпеки. В багажник помістили відразу два запасні колеса — для цього довелося відмовитися від заднього скла.

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Nissan Juke отримав спортивні сидіння та каркас безпеки
Фото: Nissan

Новий Nissan Juke Hybrid Rally Tribute оснащений гібридною установкою. Бензиновий 1,6-літровий двигун потужністю 93 к. с. працює в парі із 49-сильним електромотором. Сумарна віддача складає 140 к. с.

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Звісно, екстремальний кросовер Nissan не стане серійним, проте братиме участь у різних автошоу. А ось його гібридна установка з'явиться на Nissan Juke 2022 вже з літа.

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