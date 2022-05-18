Величезні шини і нема заднього скла: який вигляд має найекстремальніший Nissan Juke 2022 (фото)

Nissan Juke Hybrid Rally Tribute — позашляхова версія моделі зі збільшеним кліренсом та величезними колесами. Кросовер отримав гібридну установку.

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Кросовер Nissan Juke отримав нестандартну версію Hybrid Rally Tribute. Автомобіль підготували до важкого бездоріжжя та присвятили ралійній команді Nissan. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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[ + – ] Кросовер отримав позашляхову гуму та додаткові фари Фото: Nissan

Відрізнити концепт-кар Hybrid Rally Tribute від стандартного Nissan Juke 2022 можна насамперед за збільшеним кліренсом та величезними позашляховими шинами розміром 265/70 R16, які вимагали встановлення розширювачів колісних арок. Крім того, встановлені додаткові фари та багажник на даху.

[ + – ] Заднє скло прибрали, щоб помістити запасні колеса Фото: Nissan

Червоно-чорне забарвлення Nissan Juke Hybrid Rally Tribute обрано недарма. Він точно повторює колірну схему спорткара Nissan/Datsun 240Z, який виграв кенійське ралі Сафарі в 1971 і 1973 роках.

[ + – ] В обробці салону з'явилися карбон та алькантара Фото: Nissan

В обробці салону з'явилися карбон та алькантара. Встановлені спортивні сидіння з чотириточковими ременями та трубчастий каркас безпеки. В багажник помістили відразу два запасні колеса — для цього довелося відмовитися від заднього скла.

[ + – ] Nissan Juke отримав спортивні сидіння та каркас безпеки Фото: Nissan

Новий Nissan Juke Hybrid Rally Tribute оснащений гібридною установкою. Бензиновий 1,6-літровий двигун потужністю 93 к. с. працює в парі із 49-сильним електромотором. Сумарна віддача складає 140 к. с.

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Звісно, екстремальний кросовер Nissan не стане серійним, проте братиме участь у різних автошоу. А ось його гібридна установка з'явиться на Nissan Juke 2022 вже з літа.

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