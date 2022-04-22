Японці ліквідують знамениту марку авто: їй понад 90 років

Datsun заснували у 1931 році, а з 2012 року під цим брендом випускали недорогі бюджетні автомобілі. Останнім часом попит ними різко впав.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Легендарна марка Datsun йде в історію. Керівництво альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi вирішило припинити випуск автомобілів під цим брендом, повідомляє індійський сайт Patrika.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Саме в Індії на підприємстві Renault-Nissan-Mitsubishi в Чиннаї зійшов із конвеєра останній Datsun. Ним став компактний сітікар Datsun redi-GO — остання модель марки, що була у виробництві.

[ + – ] Datsun 240Z — найзнаменитіша модель марки Фото: Nissan

Причина відмови від Datsun — незадовільні показники продажу. Попит на бюджетні японські моделі в країнах, що розвиваються, виявився невисоким і бренд зазнав збитків практично на всіх ринках, де він був представлений. Торік реалізували лише 4 296 авто.

Нагадаємо, що марка Datsun минулого року відсвяткувала своє 90-річчя, адже заснована вона ще в 1931 році й спочатку називалася Datson. З 1934 року її викупив концерн Nissan і випускав під цим брендом легкові та вантажні автомобілі.

[ + – ] Datsun on-Do був перелицьований Lada Kalina Фото: Nissan

У повоєнний час більшість авто концерну Nissan продавалися саме під маркою Datsun. Були й культові моделі — як недорогий спортивний купе Datsun 240Z. У 1986 році бренд ліквідували, але в 2012 році відродили та переорієнтували його на випуск недорогих авто.

Важливо

General Motors готують бюджетний електрокар за ціною Логана: перші фото та подробиці

Datsun продавали в Індії, Південно-Східній Азії та країнах СНД. Якість моделей викликала питання і була далекою від стандартів Nissan, адже, наприклад, Datsun on-Do і mi-Do були перелицьовані Lada Kalina.

Раніше Фокус повідомляв, що Mitsubishi зупинили завод у Калузі. Він випускав кросовери та позашляховики.