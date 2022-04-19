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General Motors готують бюджетний електрокар за ціною Логана: перші фото та подробиці

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Електромобіль Wuling, Wuling Air, новий Wuling Air, Wuling Air 2022, китайський електромобіль
Фото: CarNewsChina | Wuling Air коштуватиме від 8 600 доларів

Wuling Air — нова модель від виробника недорогих електрокарів. Її запропонують у двох варіантах за довжиною.

В інтернет потрапили перші фото Wuling Air. Це черговий бюджетний електромобіль від китайського бренду концерну General Motors, повідомляє сайт CarNewsChina.

Як і популярний електрокар Wuling Hongguang Mini EV, новачок також є мініатюрним міським авто. Однак він буде дещо дорожчий від знаменитого побратима — 55 000-65 000 юанів (8 600-10 200 доларів), тобто його ціна — на рівні Renault Logan.

Електромобіль Wuling, Wuling Air, новий Wuling Air, Wuling Air 2022, китайський електромобіль
Дизайн вийшов дуже нестандартним
Фото: CarNewsChina

В автомобіля нестандартний дизайн з хромованим молдингом спереду та зігнутими фарами та ліхтарями. Широкі двері створені для зручності посадки та висадки. Хетчбек запропонований у двох варіантах за довжиною — короткому SWB та подовженому LWB.

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Розміри Wuling Air 2022 (довжина/ширина/висота/колісна база, мм):

  • Air SWB — 2599/1505/1640/1635
  • Air LWB — 2974/1505/1631/2010

Коротка версія двомісна, а ось Wuling Air LWB розрахований на чотирьох людей. Маса авто становить 760 та 860 кг, відповідно.

Електромобіль Wuling, Wuling Air, новий Wuling Air, Wuling Air 2022, китайський електромобіль
Подовжений варіант є чотиримісним
Фото: CarNewsChina

Обидві модифікації оснащені 40-сильним електродвигуном, що обертає передні колеса. Максимальна швидкість становить 100 км/год, а ось запас ходу поки не розголошують. Він стане відомим ближче до старту продажів у третьому кварталі цього року.

Раніше Фокус повідомляв, що Wuling випустили мініатюрний шестиколісний електромобіль і він коштує лише 6 000 доларів.