General Motors готують бюджетний електрокар за ціною Логана: перші фото та подробиці

Wuling Air — нова модель від виробника недорогих електрокарів. Її запропонують у двох варіантах за довжиною.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В інтернет потрапили перші фото Wuling Air. Це черговий бюджетний електромобіль від китайського бренду концерну General Motors, повідомляє сайт CarNewsChina.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як і популярний електрокар Wuling Hongguang Mini EV, новачок також є мініатюрним міським авто. Однак він буде дещо дорожчий від знаменитого побратима — 55 000-65 000 юанів (8 600-10 200 доларів), тобто його ціна — на рівні Renault Logan.

[ + – ] Дизайн вийшов дуже нестандартним Фото: CarNewsChina

В автомобіля нестандартний дизайн з хромованим молдингом спереду та зігнутими фарами та ліхтарями. Широкі двері створені для зручності посадки та висадки. Хетчбек запропонований у двох варіантах за довжиною — короткому SWB та подовженому LWB.

Важливо

Божественна сила: представлений найпотужніший у світі електромобіль (відео)

Розміри Wuling Air 2022 (довжина/ширина/висота/колісна база, мм):

Air SWB — 2599/1505/1640/1635

Air LWB — 2974/1505/1631/2010

Коротка версія двомісна, а ось Wuling Air LWB розрахований на чотирьох людей. Маса авто становить 760 та 860 кг, відповідно.

[ + – ] Подовжений варіант є чотиримісним Фото: CarNewsChina

Обидві модифікації оснащені 40-сильним електродвигуном, що обертає передні колеса. Максимальна швидкість становить 100 км/год, а ось запас ходу поки не розголошують. Він стане відомим ближче до старту продажів у третьому кварталі цього року.

Раніше Фокус повідомляв, що Wuling випустили мініатюрний шестиколісний електромобіль і він коштує лише 6 000 доларів.