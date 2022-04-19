General Motors готовят бюджетный электрокар по цене Логана: первые фото и подробности
Wuling Air — новая модель от производителя недорогих электрокаров. Ее предложат в двух вариантах по длине.
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В интернет попали первые фото Wuling Air. Это очередной бюджетный электромобиль от китайского бренда концерна General Motors, сообщает сайт CarNewsChina.
Как и популярный электрокар Wuling Hongguang Mini EV, новичок также является миниатюрным городским авто. Однако он будет несколько дороже знаменитого собрата – 55 000-65 000 юаней (8600-10 200 долларов), то есть его цена — на уровне Renault Logan.
У автомобиля нестандартный дизайн с хромированным молдингом спереди и изогнутыми фарами и фонарями. Широкие двери созданы для удобства посадки и высадки. Хэтчбек предложен в двух вариантах по длине – коротком SWB и удлиненном LWB.Важно
Размеры Wuling Air 2022 (длина/ширина/высота/колесная база, мм):
- Air SWB – 2599/1505/1640/1635
- Air LWB – 2974/1505/1631/2010
Короткая версия двухместная, а вот Wuling Air LWB рассчитан на четырех человек. Масса авто составляет 760 и 860 кг, соответственно.
Обе модификации оснащены 40-сильным электромотором, вращающим передние колеса. Максимальная скорость составляет 100 км/ч, а вот запас хода пока не разглашают. Он станет известен ближе к старту продаж в третьем квартале нынешнего года.
Ранее Фокус сообщал, что Wuling выпустили миниатюрный шестиколесный электромобиль и он стоит всего 6000 долларов.