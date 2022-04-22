Японцы ликвидируют знаменитую марку авто: ей свыше 90 лет

Datsun основали в 1931 году, а с 2012 года под этим брендом выпускали недорогие бюджетные автомобили. В последнее время спрос на них резко упал.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Легендарная марка Datsun уходит в историю. Руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi приняло решение прекратить выпуск автомобилей под этим брендом, сообщает индийский сайт Patrika.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Именно в Индии на предприятии Renault-Nissan-Mitsubishi в Чиннаи сошел с конвейера последний Datsun. Им стал компактный ситикар Datsun redi-GO – последняя модель марки, которая находилась в производстве.

[ + – ] Datsun 240Z - самая знаменитая модель марки Фото: Nissan

Причина отказа от Datsun – неудовлетворительные показатели продаж. Спрос на бюджетные японские модели в развивающихся странах оказался невысоким и бренд терпел убытки практически на всех рынках, где он был представлен. В прошлом году реализовали всего 4296 авто.

Напомним, что марка Datsun в прошлом году отпраздновала свое 90-летие, ведь основана она еще в 1931 году и изначально называлась Datson. С 1934 года ее выкупил концерн Nissan и выпускал под этим брендом легковые и грузовые автомобили.

[ + – ] Datsun on-Do был перелицованной Lada Kalina Фото: Nissan

В послевоенное время большинство авто концерна Nissan продавались именно под маркой Datsun. Были и культовые модели – вроде недорогого спортивного купе Datsun 240Z. В 1986 году бренд ликвидировали, но в 2012 году возродили и переориентировали его на выпуск недорогих авто.

Важно

General Motors готовят бюджетный электрокар по цене Логана: первые фото и подробности

Datsun продавали в Индии, Юго-Восточной Азии и странах СНГ. Качество моделей вызывало вопросы и было далеким от стандартов Nissan, ведь, например, Datsun on-Do и mi-Do были перелицованной Lada Kalina.

Ранее Фокус сообщал, что Mitsubishi остановили завод в российской Калуге. Он выпускал кроссоверы и внедорожники.