Ликвидация автопрома: в РФ одним автозаводом стало меньше

Завод в Калуге выпускал Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Конвейеры остановили на неопределенное время.

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В России остановился еще один крупный автозавод. На этот раз прекратило производство предприятие Mitsubishi в Калуге. Об этом сообщает официальный сайт японского бренда.

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В пресс-службе японской компании объяснили такое решение нарушением цепочки поставок автокомпонентов – санкции против РФ привели к тому, что комплектующие для сборки прекратили поставлять на завод еще в марте. Предприятие остановлено на неопределенное время – о возможности возобновления производства пока не говорят.

[ + – ] Завод остановлен на неопределенный срок Фото: "За рулем"

Завод в Калуге запустили в 2009 году. Он состоял из двух секций и совместно использовался Mitsubishi и Stellantis, причем последние – уже остановили конвейеры в своих цехах. В последнее время предприятие выпускало кроссоверы Mitsubishi Outlander и внедорожники Mitsubishi Pajero Sport.

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Ранее в Mitsubishi заявили о поддержке санкций прекращении поставок автомобилей на российский рынок. Таким образом, японская марка присоединилась к десяткам брендов, свернувших продажи авто в России.

Также Фокус писал, что санкции привели к дефициту автомобилей, падению продаж и резкому росту цен.