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Авто Российско-украинская война

Санкции подействовали: Renault хотят разорвать партнерство с ВАЗ и избавиться от его акций

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Фото: Renault | Московский завод Renault остановился 23 марта

На данный момент Renault Group владеет 68% акций АвтоВАЗ, однако война в Украине и санкции против РФ заставили концерн пересмотреть планы.

Руководство Renault Group рассматривает возможность полного разрыва сотрудничества с АвтоВАЗ. Французский концерн уже начали поиски покупателя акций российского автопроизводителя. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Renault Group, Renault в россии, АвтоВАЗ, завод Renault, санкции против рф, санкции против россии, предприятия ВАЗ
Renault Group принадлежит 68% акций АвтоВАЗ
Фото: Аргументы и факты

Как стало известно, в Renault ищут возможность полностью покинуть авторынок РФ и ищут инвестора, который бы согласился купить акции АвтоВАЗ. Напомним, французскому концерну принадлежит 68% крупнейшей российской автокомпании. Такое решение помогло бы снять юридическую ответственность перед российским бизнесом и 45 тыс. сотрудников предприятий.

Окончательное решение еще не принято. Ранее Renault Group не желали покидать российский рынок из-за страха национализации активов. В прошлом году предприятия концерна в РФ выпустили 482 264 автомобиля брендов Renault и Lada, что позволило занять 35% рынка.

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Российский рынок – второй по величине для Renault Group после французского, его оценивают в 2,2 млрд. евро. Тем не менее, 23 марта концерн все-таки окончательно остановил московский завод и заявил о прекращении промышленной деятельности в РФ. Предприятия ВАЗ также преимущественно простаивают из-за нехватки импортных комплектующих и готовятся выпускать упрощенные версии моделей Lada без ABS, ESP и другой сложной электроники.

Ранее Фокус сообщал, что санкции против РФ и уход производителей шин с рынка привели к дефициту автомобильных покрышек и резкому росту цен на них.