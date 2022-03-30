Санкції подіяли: Renault хочуть розірвати партнерство з ВАЗ та позбутися його акцій

Наразі Renault Group володіє 68% акцій АвтоВАЗ, проте війна в Україні та санкції проти РФ змусили концерн переглянути плани.

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Керівництво Renault Group розглядає можливість повного розриву співпраці з АВТОВАЗом. Французький концерн уже розпочали пошуки покупця акцій російського автовиробника. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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[ + – ] Renault Group належить 68% акцій АвтоВАЗ Фото: Аргументы и факты

Як стало відомо, у Renault шукають можливість повністю залишити авторинок РФ і шукають інвестора, який погодився б купити акції АвтоВАЗ. Нагадаємо, французькому концерну належить 68% найбільшої російської автокомпанії. Таке рішення допомогло б зняти юридичну відповідальність перед російським бізнесом і 45 тис. працівників підприємств.

Залишкового рішення ще не ухвалено. Раніше Renault Group не хотіли покидати російський ринок через страх націоналізації активів. Минулого року підприємства концерну в РФ випустили 482 264 автомобілі брендів Renault та Lada, що дозволило зайняти 35% ринку.

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Російський ринок — другий за величиною для Renault Group після французького, його оцінюють у 2,2 млрд євро. Проте 23 березня концерн таки остаточно зупинив московський завод і заявив про припинення промислової діяльності в РФ. Підприємства ВАЗ також простоюють просто через брак імпортних комплектувальних і готуються випускати спрощені версії моделей Lada без ABS, ESP та іншої складної електроніки.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції проти РФ та відхід виробників шин із ринку призвели до дефіциту автомобільних покришок і різкого зростання цін на них.