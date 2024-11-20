Знайомий незнайомець: новий економічний кросовер Mitsubishi показали до прем'єри (фото)

Компактний кросовер Mitsubishi вирізнятиметься просторим салоном та великим багажником. Авто отримає 145-сильну гібридну установку з витратою 4,6 л на 100 км.

Кросовер Mitsubishi Eclipse Cross невдовзі поступиться місцем новій моделі. Вона дебютує у 2025 році та матиме французьке коріння. Про це повідомляє сайт L’Argus, який опублікував рендер моделі.

Зображення моделі створили на основі нещодавно опублікованого тизера моделі. Як уже стало відомо, у її основі лежить кросовер Renault Symbioz.

Нова модель замінить Mitsubishi Eclipse Cross Фото: Mitsubishi

У цьому немає нічого дивного, якщо врахувати, що Renault, Mitsubishi та Nissan входять у один альянс. Раніше уже випустили новий Mitsubishi Colt на базі Renault Clio та кросовер ASX другого покоління на основі Captur.

Renault Symbioz, по суті, є подовженим варіантом Captur. Його японський побратим відрізнятиметься зовні хіба дизайном передньої частини.

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4,4-метровий кросовер Mitsubishi матиме просторий салон із регульованими задніми сидіннями, а об’єм його багажника перевищить 600 л.

Як і Renault, новий Mitsubishi отримає 145-сильну гібридну установку E-Tech із 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Середня витрата пального складе 4,6 л на 100 км.

Раніше Фокус розповідав, що Mitsubishi готує і доступний семимісний кросовер.

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