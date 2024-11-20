Знакомый незнакомец: новый экономичный кроссовер Mitsubishi показали до премьеры (фото)

Компактный кроссовер Mitsubishi будет отличаться просторным салоном и большим багажником. Авто получит 145-сильную гибридную установку с расходом 4,6 л на 100 км.

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross вскоре уступит место новой модели. Она дебютирует в 2025 году и будет иметь французские корни. Об этом сообщает сайт L'Argus, который опубликовал рендер модели.

Изображение модели создали на основе недавно опубликованного тизера модели. Как уже стало известно, в ее основе лежит кроссовер Renault Symbioz.

Новая модель заменит Mitsubishi Eclipse Cross Фото: Mitsubishi

В этом нет ничего удивительного, если учесть, что Renault, Mitsubishi и Nissan входят в один альянс. Ранее уже выпустили новый Mitsubishi Colt на базе Renault Clio и кроссовер ASX второго поколения на основе Captur.

Renault Symbioz, по сути, является удлиненным вариантом Captur. Его японский собрат будет отличаться внешне разве что дизайном передней части.

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4,4-метровый кроссовер Mitsubishi будет иметь просторный салон с регулируемыми задними сиденьями, а объем его багажника превысит 600 л.

Как и Renault, новый Mitsubishi получит 145-сильную гибридную установку E-Tech с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Средний расход топлива составит 4,6 л на 100 км.

Ранее Фокус рассказывал, что Mitsubishi готовит и доступный семиместный кроссовер.

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