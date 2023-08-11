Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: авангард по-японски

Современный Mitsubishi Eclipse — уже не купе, а стильный кроссовер. Фокус определил плюсы и минусы оригинальной модели, а также попытался отыскать общие черты со знаменитым предком.

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Автомобилисты со стажем наверняка помнят знаменитиое купе Mitsubishi Eclipse. Недорогую спортивную модель для молодежи выпускали с 1989 по 2012 годы, и она даже стала звездой фильма "Форсаж".

Впрочем, доступные спорткары сейчас не пользуются спросом, поэтому когда Mitsubishi Eclipse решили возродить в 2017 году, то выбрали формат купе-кроссовера. На данный момент это самая доступная модель такого класса на украинском рынке, и Фокус взялся ее испытать.

Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross отличается авангардным дизайном Фото: Тарас Брязгунов

В стиле оригами – дизайн Mitsubishi Eclipse Cross

Новый Mitsubishi Eclipse Cross – нетипичный представитель своего класса. Если у большинства кросс-купе покатая аркообразная крыша, то у него рубленный клиновидный силуэт в стиле 70-х с большими углами наклона передних и задних стоек. Получился гранений дизайн в стилистике оригами.

Кроссовер Mitsubishi прошел в 2021 году основательный фейслифтинг и получил полностью новые переднюю и заднюю часть. "Лицо" Eclipse Cross получилось выразительным и футуристическим – авто со схожим дизайном встречаются в японских аниме. Широкая решетка радиатора сочетается с "двухэтажными" диодными фарами и изогнутыми хромированными молдингами.

"Корма" авто несколько приподнята, а крылья расширены. Сзади дизайнеры отказались от оригинального двухсекционного стекла и установили L-образные фонари. Дизайнеры постарались добавить Eclipse спортивности: уже в базовой версии установлены 18-дюймовые диски и большой спойлер, а топовый вариант получил еще и обвес.

У кроссовера клиновидный силуэт с наклоненными задними стойками

Mitsubishi Eclipse Cross – тот редкий в наши дни случай, когда при плановом обновлении авто стало заметно крупнее: он подрос сразу на 140 мм.

Размеры Mitsubishi Eclipse Cross 2023:

длина – 4545 мм;

ширина – 1805 мм;

высота – 1685 мм;

колесная база – 2670 мм.

При обновлении от оригинального двухсекционного стекла отказались Фото: Тарас Брязгунов

Консервативная классика – салон Mitsubishi Eclipse Cross

Заглянем в салон Mitsubishi Eclipse Cross. Он не столь авангардный, как внешность – наоборот, его дизайн можно назвать классическим. Хотя есть и интересные детали вроде подсветки порогов.

В топовой версии Ultimate интерьер отделан кожей. Разбавляют ее серебристые и черные лакированные вставки, которые оказались не слишком износостойкими – на них уже видны многочисленные потертости и царапины. Зато на передней панели пластик мягкий.

Довольно большое рулевое колесо знакомо по старшему брату Mitsubishi Outlander. Оно также украшено лакированной накладкой, а в районе хвата рук предусмотрены наплывы. Интересная деталь: наряду с кнопками управления аудио и круиз-контролем на руль вынесли и клавишу включения камер.

Салон Mitsubishi Eclipse Cross выглядит гораздо сдержаннее, чем экстерьер Фото: Тарас Брязгунов

У Mitsubishi Eclipse Cross классические циферблаты приборов во всех версиях – виртуальная приборка не предлагается. Шкалы спидометра и тахометра родом из 2000-х, но показания хорошо считываются. По центру установлен цветной экран, на который выведена различная информация – от данных бортового компьютера до индикатора работы полного привода. Правда, переключать показания не очень удобно, ведь кнопки находятся за рулем.

Предусмотрена и проекция, но не на лобовое стекло, а на прозрачный дисплей, который выдвигается из передней панели подобно прицелам в космических кораблях их "Звездных войн". Он позволяет не отводить глаз от дороги, хотя рослым людям считывать его показания не очень удобно – приходится нагибаться.

Центральный 8,0-дюймовый тачскрин Mitsubishi Eclipse Cross расположен высоко и также дает возможность меньше отвлекаться от дороги. Его меню очень простое и понятное – более современная мультимедиа кроссоверу не помешала бы. Впрочем, Android Auto и Apple CarPlay у авто есть, а внизу находятся два USB-порта. Кнопками климата удобно пользоваться на ощупь, хотя некоторые из них все же мелковаты.

Кроссовер получил классические циферблаты приборов Фото: Тарас Брязгунов Проекционный дисплей выдвигается из передней панели Фото: Тарас Брязгунов

С отделениями для мелочи – все в порядке. Новый Mitsubishi Eclipse Cross обладает вместительным двухуровневым перчаточным ящиком и довольно большим боксом в подлокотнике.

Насколько просторный кроссовер Mitsubishi

Салон Mitsubishi Eclipse Cross хоть и не самый современный, но удобный. Диапазон регулировок рулевой колонки и водительского сиденья достаточный, чтобы подобрать удобное положение за рулем.

Перчаточный ящик Mitsubishi Eclipse Cross дополнен полкой Бокс в подлокотнике весьма большой Задним пассажирам положен подогрев, но USB-портов у них нет Пороги Mitsubishi Eclipse Cross подсвечиваются

Передние кресла упругие и обладают хорошей боковой поддержкой. Во всех Mitsubishi Eclipse Cross они оснащены подогревом, а кресло водителя имеет электропривод. К слову, обогрев руля и задних сидений – также часть базовой комплектации.

Посадка в кроссовере довольно высокая. К обзорности вперед и по сторонам вопросов нет, а новое заднее стекло улучшило и обзор назад. К тому же, у Eclipse Cross большие и удобные зеркала.

На втором ряду пространство для ног очень щедрое, по меркам этого класса. А вот запас над головой небольшой – за стильную линию крыши приходится расплачиваться и пассажирам ростом свыше 180 см будет тесновато. Благо у дивана регулируется угол наклона спинки (доступны 9 ее положений), что позволяет рослым пассажирам разместиться полулежа и не касаться потолка головой. Чего не хватает сзади, так это USB-разъемов — есть только розетка-прикуриватель.

У заднего дивана регулируется наклон спинки Фото: Тарас Брязгунов Передние сиденья обладают хорошей боковой поддержкой Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Mitsubishi Eclipse Cross не самый большой в классе — 405 л. Отчасти это обусловлено тем, что часть его "съедает" полноразмерное запасное колесо. По этой же причине пол багажника довольно высокий, но зато он ровный, если сложить задние кресла — в этом случае объем возрастает до 1235 л.

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Богато даже в "базе" — комплектация Mitsubishi Eclipse Cross

Новый Mitsubishi Eclipse Cross в Украине доступен только в богато оснащенных версиях. Уже в "базе" предусмотрены бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, электропакет, круиз-контроль, парктроник, камера, датчики дождя и света.

Тестовое авто в версии Ultimate также укомплектовано камерами кругового обзора, двумя люками и электроприводом пассажирского сиденья. К тому же, оно получило набор систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль дорожной разметки и "слепых" зон.

Объем багажника составляет 405 л Со сложенными задними сиденьями получается ровный пол Кроссовер получил полноценную "запаску"

Резвый и отзывчивый – двигатель Mitsubishi Eclipse Cross

Кроссовер Mitsubishi Eclipse в Украине предлагают с двумя 150-сильными четверками – 2,0-литровой атмосферной и 1,5-литровой турбированной. Впрочем, идентичная мощность – не значит, что характер у двигателей одинаковый.

На тест Фокуса попал 1,5-литровый вариант. Турбомотор имеет весьма нетипичный характер – он резвый и отзывчивый, быстро раскручивается. Особенно хорошо двигатель проявляет себя в среднем диапазоне оборотов – при 2000 об/мин достигается пиковый крутящий момент в 250 Нм, что сопровождается ощутимым приливом тяги.

Звук мотора приятен и не назойлив и становится слишком громким только на высоких оборотах. Разгон до 100 км/ч занимает 11,4 с, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Под капотом установлена распорка для увеличения жесткости кузова Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива — 9,8 л/100 км в городском цикле и 6,5 л/100 км – в загородном. У нас при спокойной городской езде получалось 10-10,5 л на 100 км, но если хорошо давить на газ, то можно увидеть цифру 13 л/100 км. В принципе, кроссоверу не помешал бы эко-режим с "придушенными" реакциями двигателя и менее чувствительной педалью газа.

Управляемость – козырь Mitsubishi Eclipse Cross

Вариатор Mitsubishi Eclipse Cross неплохо настроен и демонстрирует быстрые реакции. Полный привод S-AWC дополнен режимами для снега и гравия, а клиренс составляет 199 мм, то есть кроссовер не спасует на несложном бездорожье.

В добавок предусмотрена функция Active Yaw Control, имитирующая самоблокирующийся дифференциал. Благодаря ей кроссовер Mitsubishi Eclipse получился маневренным и хорошо чувствует себя на извилистых дорогах. Недостаточная поворачиваемость не дает о себе знать, а руль точный и наполнен тяжестью.

Mitsubishi Eclipse Cross интересен в управлении и мог бы справиться и с большей мощностью Фото: Тарас Брязгунов

Подвеска Mitsubishi Eclipse Cross довольно упругая и серьезные выбоины дают о себе знать. Зато крены кузова в поворотах относительно небольшие, по меркам кроссоверов. Интересная деталь: под капотом установлена распорка, повышающая жесткость кузова — это атрибут спорткупе, который редко встретишь в кроссоверах.

Управляемость Eclipse Cross очень неплохая — все-таки имя обязывает. Чувствуется, что шасси авто легко может "переварить" и большую мощность. К слову, в других странах есть 163-сильная версия турбомотора, а также предложен 188-сильный плагин-гибрид Mitsubishi Eclipse Cross.

Дорожные неровности поглощаются тихо, а вот шум шин на больших скоростях все же дает о себе знать. Хотя в общем шумоизоляция Mitsubishi Eclipse Cross хорошая.

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Mitsubishi Eclipse Cross, цена в Украине

Новый Mitsubishi Eclipse Cross в Украине стоит от 1 199 000 гривен за 2,0-литровую версию с передним приводом. Полноприводная 1,5-литровая модификация в топовом исполнении Ultimate обойдется минимум в 1 399 000 гривен. Это не самый дешевый кроссовер С-класса, но среди купеобразных моделей более доступных на нашем рынке сейчас нет.

Заднее стекло прикрыто большим спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Mitsubishi Eclipse Cross нельзя назвать спорткаром, но он интересен в управлении — гены все-таки дают о себе знать. Кроссовер богато оснащен и вместе с тем дешевле других купеобразных моделей. В то же время, это не самая просторная модель в классе, поэтому она больше подойдет индивидуалистам, чем семейным автолюбителям.

Плюсы Mitsubishi Eclipse Cross:

богатая комплектация;

хорошая управляемость;

отзывчивый и тяговитый турбомотор.

Минусы Mitsubishi Eclipse Cross:

лакированный пластик в салоне легко подвержен к царапинам;

мало места над головой сзади;

небольшой багажник.

Технические характеристики Mitsubishi Eclipse Cross

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1499 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 150/5500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 250/2000-3500 Коробка передач вариатор Привод полный Расход топлива, город-трасса 9,8-6,5 л/100 км Макс. скорость, км/ч 195 Разгон 0–100 км/ч, с 11,4 Объем топливного бака, л 60

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