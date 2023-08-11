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Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: авангард по-японски

Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi
Фото: Тарас Брязгунов | Знаменитый Mitsubishi Eclipse возродили в формате кроссовера

Современный Mitsubishi Eclipse — уже не купе, а стильный кроссовер. Фокус определил плюсы и минусы оригинальной модели, а также попытался отыскать общие черты со знаменитым предком.

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Автомобилисты со стажем наверняка помнят знаменитиое купе Mitsubishi Eclipse. Недорогую спортивную модель для молодежи выпускали с 1989 по 2012 годы, и она даже стала звездой фильма "Форсаж".

Впрочем, доступные спорткары сейчас не пользуются спросом, поэтому когда Mitsubishi Eclipse решили возродить в 2017 году, то выбрали формат купе-кроссовера. На данный момент это самая доступная модель такого класса на украинском рынке, и Фокус взялся ее испытать.

новый Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross отличается авангардным дизайном
Фото: Тарас Брязгунов

В стиле оригами – дизайн Mitsubishi Eclipse Cross

Новый Mitsubishi Eclipse Cross – нетипичный представитель своего класса. Если у большинства кросс-купе покатая аркообразная крыша, то у него рубленный клиновидный силуэт в стиле 70-х с большими углами наклона передних и задних стоек. Получился гранений дизайн в стилистике оригами.

Кроссовер Mitsubishi прошел в 2021 году основательный фейслифтинг и получил полностью новые переднюю и заднюю часть. "Лицо" Eclipse Cross получилось выразительным и футуристическим – авто со схожим дизайном встречаются в японских аниме. Широкая решетка радиатора сочетается с "двухэтажными" диодными фарами и изогнутыми хромированными молдингами.

"Корма" авто несколько приподнята, а крылья расширены. Сзади дизайнеры отказались от оригинального двухсекционного стекла и установили L-образные фонари. Дизайнеры постарались добавить Eclipse спортивности: уже в базовой версии установлены 18-дюймовые диски и большой спойлер, а топовый вариант получил еще и обвес.

Mitsubishi Eclipse Cross 2023 новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
У кроссовера клиновидный силуэт с наклоненными задними стойками

Mitsubishi Eclipse Cross – тот редкий в наши дни случай, когда при плановом обновлении авто стало заметно крупнее: он подрос сразу на 140 мм.

Размеры Mitsubishi Eclipse Cross 2023:

  • длина – 4545 мм;
  • ширина – 1805 мм;
  • высота – 1685 мм;
  • колесная база – 2670 мм.
Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
При обновлении от оригинального двухсекционного стекла отказались
Фото: Тарас Брязгунов

Консервативная классика – салон Mitsubishi Eclipse Cross

Заглянем в салон Mitsubishi Eclipse Cross. Он не столь авангардный, как внешность – наоборот, его дизайн можно назвать классическим. Хотя есть и интересные детали вроде подсветки порогов.

В топовой версии Ultimate интерьер отделан кожей. Разбавляют ее серебристые и черные лакированные вставки, которые оказались не слишком износостойкими – на них уже видны многочисленные потертости и царапины. Зато на передней панели пластик мягкий.

Довольно большое рулевое колесо знакомо по старшему брату Mitsubishi Outlander. Оно также украшено лакированной накладкой, а в районе хвата рук предусмотрены наплывы. Интересная деталь: наряду с кнопками управления аудио и круиз-контролем на руль вынесли и клавишу включения камер.

салон Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Салон Mitsubishi Eclipse Cross выглядит гораздо сдержаннее, чем экстерьер
Фото: Тарас Брязгунов

У Mitsubishi Eclipse Cross классические циферблаты приборов во всех версиях – виртуальная приборка не предлагается. Шкалы спидометра и тахометра родом из 2000-х, но показания хорошо считываются. По центру установлен цветной экран, на который выведена различная информация – от данных бортового компьютера до индикатора работы полного привода. Правда, переключать показания не очень удобно, ведь кнопки находятся за рулем.

Предусмотрена и проекция, но не на лобовое стекло, а на прозрачный дисплей, который выдвигается из передней панели подобно прицелам в космических кораблях их "Звездных войн". Он позволяет не отводить глаз от дороги, хотя рослым людям считывать его показания не очень удобно – приходится нагибаться.

Центральный 8,0-дюймовый тачскрин Mitsubishi Eclipse Cross расположен высоко и также дает возможность меньше отвлекаться от дороги. Его меню очень простое и понятное – более современная мультимедиа кроссоверу не помешала бы. Впрочем, Android Auto и Apple CarPlay у авто есть, а внизу находятся два USB-порта. Кнопками климата удобно пользоваться на ощупь, хотя некоторые из них все же мелковаты.

Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Кроссовер получил классические циферблаты приборов
Фото: Тарас Брязгунов
Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Проекционный дисплей выдвигается из передней панели
Фото: Тарас Брязгунов

С отделениями для мелочи – все в порядке. Новый Mitsubishi Eclipse Cross обладает вместительным двухуровневым перчаточным ящиком и довольно большим боксом в подлокотнике.

Насколько просторный кроссовер Mitsubishi

Салон Mitsubishi Eclipse Cross хоть и не самый современный, но удобный. Диапазон регулировок рулевой колонки и водительского сиденья достаточный, чтобы подобрать удобное положение за рулем.

Перчаточный ящик Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Перчаточный ящик Mitsubishi Eclipse Cross дополнен полкой
Бокс в подлокотнике, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Бокс в подлокотнике весьма большой
подогрев сидений, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Задним пассажирам положен подогрев, но USB-портов у них нет
Пороги Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Пороги Mitsubishi Eclipse Cross подсвечиваются
Перчаточный ящик Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi
Бокс в подлокотнике, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi
подогрев сидений, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi
Пороги Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi

Передние кресла упругие и обладают хорошей боковой поддержкой. Во всех Mitsubishi Eclipse Cross они оснащены подогревом, а кресло водителя имеет электропривод. К слову, обогрев руля и задних сидений – также часть базовой комплектации.

Посадка в кроссовере довольно высокая. К обзорности вперед и по сторонам вопросов нет, а новое заднее стекло улучшило и обзор назад. К тому же, у Eclipse Cross большие и удобные зеркала.

На втором ряду пространство для ног очень щедрое, по меркам этого класса. А вот запас над головой небольшой – за стильную линию крыши приходится расплачиваться и пассажирам ростом свыше 180 см будет тесновато. Благо у дивана регулируется угол наклона спинки (доступны 9 ее положений), что позволяет рослым пассажирам разместиться полулежа и не касаться потолка головой. Чего не хватает сзади, так это USB-разъемов — есть только розетка-прикуриватель.

Задние сиденья Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
У заднего дивана регулируется наклон спинки
Фото: Тарас Брязгунов
Передние сиденья Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Передние сиденья обладают хорошей боковой поддержкой
Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Mitsubishi Eclipse Cross не самый большой в классе — 405 л. Отчасти это обусловлено тем, что часть его "съедает" полноразмерное запасное колесо. По этой же причине пол багажника довольно высокий, но зато он ровный, если сложить задние кресла — в этом случае объем возрастает до 1235 л.

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Богато даже в "базе" — комплектация Mitsubishi Eclipse Cross

Новый Mitsubishi Eclipse Cross в Украине доступен только в богато оснащенных версиях. Уже в "базе" предусмотрены бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, электропакет, круиз-контроль, парктроник, камера, датчики дождя и света.

Тестовое авто в версии Ultimate также укомплектовано камерами кругового обзора, двумя люками и электроприводом пассажирского сиденья. К тому же, оно получило набор систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль дорожной разметки и "слепых" зон.

Багажник Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Объем багажника составляет 405 л
Багажник Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Со сложенными задними сиденьями получается ровный пол
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Кроссовер получил полноценную "запаску"
Багажник Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi
Багажник Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Eclipse Cross, новый Mitsubishi Eclipse Cross, кроссовер Mitsubishi Eclipse, кроссовер Mitsubishi
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Резвый и отзывчивый – двигатель Mitsubishi Eclipse Cross

Кроссовер Mitsubishi Eclipse в Украине предлагают с двумя 150-сильными четверками – 2,0-литровой атмосферной и 1,5-литровой турбированной. Впрочем, идентичная мощность – не значит, что характер у двигателей одинаковый.

На тест Фокуса попал 1,5-литровый вариант. Турбомотор имеет весьма нетипичный характер – он резвый и отзывчивый, быстро раскручивается. Особенно хорошо двигатель проявляет себя в среднем диапазоне оборотов – при 2000 об/мин достигается пиковый крутящий момент в 250 Нм, что сопровождается ощутимым приливом тяги.

Звук мотора приятен и не назойлив и становится слишком громким только на высоких оборотах. Разгон до 100 км/ч занимает 11,4 с, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

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Под капотом установлена распорка для увеличения жесткости кузова
Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива — 9,8 л/100 км в городском цикле и 6,5 л/100 км – в загородном. У нас при спокойной городской езде получалось 10-10,5 л на 100 км, но если хорошо давить на газ, то можно увидеть цифру 13 л/100 км. В принципе, кроссоверу не помешал бы эко-режим с "придушенными" реакциями двигателя и менее чувствительной педалью газа.

Управляемость – козырь Mitsubishi Eclipse Cross

Вариатор Mitsubishi Eclipse Cross неплохо настроен и демонстрирует быстрые реакции. Полный привод S-AWC дополнен режимами для снега и гравия, а клиренс составляет 199 мм, то есть кроссовер не спасует на несложном бездорожье.

В добавок предусмотрена функция Active Yaw Control, имитирующая самоблокирующийся дифференциал. Благодаря ей кроссовер Mitsubishi Eclipse получился маневренным и хорошо чувствует себя на извилистых дорогах. Недостаточная поворачиваемость не дает о себе знать, а руль точный и наполнен тяжестью.

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Mitsubishi Eclipse Cross интересен в управлении и мог бы справиться и с большей мощностью
Фото: Тарас Брязгунов

Подвеска Mitsubishi Eclipse Cross довольно упругая и серьезные выбоины дают о себе знать. Зато крены кузова в поворотах относительно небольшие, по меркам кроссоверов. Интересная деталь: под капотом установлена распорка, повышающая жесткость кузова — это атрибут спорткупе, который редко встретишь в кроссоверах.

Управляемость Eclipse Cross очень неплохая — все-таки имя обязывает. Чувствуется, что шасси авто легко может "переварить" и большую мощность. К слову, в других странах есть 163-сильная версия турбомотора, а также предложен 188-сильный плагин-гибрид Mitsubishi Eclipse Cross.

Дорожные неровности поглощаются тихо, а вот шум шин на больших скоростях все же дает о себе знать. Хотя в общем шумоизоляция Mitsubishi Eclipse Cross хорошая.

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Mitsubishi Eclipse Cross, цена в Украине

Новый Mitsubishi Eclipse Cross в Украине стоит от 1 199 000 гривен за 2,0-литровую версию с передним приводом. Полноприводная 1,5-литровая модификация в топовом исполнении Ultimate обойдется минимум в 1 399 000 гривен. Это не самый дешевый кроссовер С-класса, но среди купеобразных моделей более доступных на нашем рынке сейчас нет.

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Заднее стекло прикрыто большим спойлером
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Mitsubishi Eclipse Cross нельзя назвать спорткаром, но он интересен в управлении — гены все-таки дают о себе знать. Кроссовер богато оснащен и вместе с тем дешевле других купеобразных моделей. В то же время, это не самая просторная модель в классе, поэтому она больше подойдет индивидуалистам, чем семейным автолюбителям.

Плюсы Mitsubishi Eclipse Cross:

  • богатая комплектация;
  • хорошая управляемость;
  • отзывчивый и тяговитый турбомотор.

Минусы Mitsubishi Eclipse Cross:

  • лакированный пластик в салоне легко подвержен к царапинам;
  • мало места над головой сзади;
  • небольшой багажник.

Технические характеристики Mitsubishi Eclipse Cross

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1499
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 150/5500
Крутящий момент, Нм/об/мин. 250/2000-3500
Коробка передач вариатор
Привод полный
Расход топлива, город-трасса 9,8-6,5 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 195
Разгон 0–100 км/ч, с 11,4
Объем топливного бака, л 60
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