Тест-драйв Infiniti QX55: премиальный кроссовер с душой купе
В модельный ряд Infiniti на украинском рынке вернулся купе-кроссовер. Фокус испытал новый QX55 и выяснил, претендует ли он на роль преемника знаменитой модели FX.
Infiniti стояли у истоков создания сегмента купе-кроссоверов. Модель FX/QX70 стала своего рода культовой и считалось одним из законодателей мод в этом классе. Ее не выпускают с 2017 года, но у нее появился преемник — новый Infiniti QX55. Именно с этим авто удалось познакомиться Фокусу.
Динамичный и утонченный – дизайн Infiniti QX55
Стремительный и элегантный купе-кроссовер несомненно обращает на себя внимание в потоке машин. Длинный высокий капот, аркообразная крыша, высокая оконная линия, заостренная задняя часть – преемственность поколений с FX видна при первом же взгляде на новый Infiniti QX55.
Фирменный стиль Infiniti узнается сразу. Огромная хромированная решетка радиатора сочетается с раскосыми светодиодными фарами. Капот и боковины выполнены рельефными, а задние крылья серьезно расширены. Заднее стекло прикрыто изогнутым спойлером. Примечательно, что у всех Infiniti QX55 в Украине 20-дюймовые диски.
Новый Infiniti QX50 существенно отличается от предшественника по конструкции. Он построен на платформе с поперечным расположением двигателя, а его ближайшим родственником является кроссовер Infiniti QX50. К тому же, авто компактнее модели FX.Важно
Размеры Infiniti QX55 2023:
- длина – 4732 мм;
- ширина – 1903 мм;
- высота – 1622 мм;
- колесная база – 2800 мм.
Роскошь и стиль – салон Infiniti QX55
Заглянем в салон Infiniti QX55. В отделке использована двухцветная кожа, разбавленная алюминиевыми вставками. Компоновка салона знакома по Infiniti QX50, у которого позаимствовали часть деталей.
В частности, у собрата взяли рулевое колесо с удобными наплывами на ободе в районе хвата рук. У него же позаимствован и джойстик КПП, который требует определенного привыкания: порой не сразу получалось включить задний ход – вместо него селектор попадал в нейтраль.
Кроссовер Infiniti QX55 не получил виртуальный щиток приборов. Установлены классические циферблаты, разделенные цветным экраном, на который выводятся как показания бортового компьютера, так и, например, датчик давления наддува. Данные проецируются и на лобовое стекло.
На центральной панели расположены сразу два сенсорных дисплея. Верхний 8,0-дюймовый тачскрин предназначен для навигации и камер кругового обзора. Нижний экран с диагональю 7 дюймов отведен для мультимедиа и аудио. В добавок, предусмотрены круглый джойстик и набор кнопок для быстрого доступа к отдельным функциям.
Удобно, что для климат-контроля оставили традиционные физические кнопки. Интересная деталь: Infiniti QX55 2023 года оснащен CD-плеером, что является редкостью для современных авто.
У Infiniti QX55 приличных размеров перчаточный ящик и огромный бокс в переднем подлокотнике. Спереди и сзади предусмотрены подстаканники и USB-разъемы.
Насколько просторен новый Infiniti QX55
Как рулевая колонка, так и передние кресла Infiniti QX55 2023 оснащены электроприводом с памятью настроек. Диапазон регулировок очень широкий и подобрать удобное положение за рулем удалось быстро.
Сами кресла очень комфортабельные и при этом обладают хорошей боковой поддержкой. К тому же, они спроектированы таким образом, что снижают нагрузку на спину – после длительной поездки она не болит.
Сиденья разделены высоким трансмиссионным тоннелем. Посадка в Infiniti QX55 не слишком высокая, по меркам кроссоверов.
Обзорность вперед и по сторонам неплохая, а вот обзор назад у кроссовера не самый лучший из-за маленького заднего стекла и высокой оконной линии. В добавок, камеры дают не очень качественную картинку с невысоким разрешением.
На втором ряду места для ног более, чем достаточно, а вот запас над головой не самый большой, что типично для купе-кроссоверов. Мне при росте 176 см места хватает, а вот более рослым людям будет тесновато. Задний диван получил горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки. К услугам пассажиров – отдельные настройки климата.
Объем багажника Infiniti QX55 составляет 555 л в обычном состоянии и 1532 л со сложенными задними сиденьями. У него широкий погрузочный проем и небольшая высота порога, а дверь оснащена электроприводом. Под полом спрятана ниша, куда можно поместить инструмент, а вот запаски у кроссовера нет.Важно
Комплектация Infiniti QX55
Естественно, премиальная модель просто обязана быть богато оснащенной. Базовая комплектация Infiniti QX55 включает бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, электропакет, датчики света и дождя, камеру, парктроник, подогрев сидений, люк, 8 подушек безопасности.
Тестовое авто в версии Essential Proassist также получило обогрев руля, камеры кругового обзора, мощную акустику Bose с 16 динамиками.
К тому же, в этом случае предусмотрен целый набор электронных помощников – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение (в том числе, и при движении задним ходом), контроль разметки и "слепых" зон. В то же время, отсутствуют свойственные премиальным моделям опции вроде панорамной крыши или вентиляции сидений.
Динамика Infiniti QX55
В отличие от предшественника, под капотом Infiniti QX55 теперь только четыре цилиндра. Впрочем, его 2,0-литровый 249-сильный турбомотор непростой – у него переменная степень сжатия, что позволяет улучшить отдачу и снизить расход топлива.
Характер турбочетверки довольно нетипичный, по меркам современных турбомоторов. На малых оборотах тяги не очень много и подхват чувствуется после 3000 об/мин. Пиковые 380 Н∙м крутящего момента достигаются при высоких 4400 об/мин.
Двигатель Infiniti QX55 необходимо раскручивать, благо он это любит и быстро набирает обороты (особенно в режиме Sport). При этом турбомотор негромкий, хотя звук выхлопа приятный и радует слух. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 с и кроссовер уверенно достигает 130-140 км/ч. Максимальная скорость составляет 220 км/ч.
Если перевести переключатель режимов в положение Eco, то характер четверки становится спокойнее, а педаль газа – менее чувствительной. Зато Infiniti QX55 2023 в этом случае экономичнее – 10,7 л/100 км в городском цикле и 7,6 л/100 км – в загородном. У нас получилось 12,5-12,8 л/100 км при преимущественно городской езде.
Бесступенчатый вариатор CVT хорошо настроен и демонстрирует неплохие реакции. Предусмотрен и ручной режим, в котором он имитирует 8-ступенчатую автоматическую КПП.
От купе-кроссовера не стоит ожидать выдающейся проходимости, но следует отметить довольно высокий клиренс: 218 мм — это заметно больше, чем у FX.
Ставка на комфорт
Полный привод дополнен функцией векторизации тяги, что позволяет уменьшить недостаточную поворачиваемость и делает большой кроссовер Infiniti QX55 на удивление маневренным, хотя спортивными повадки купе-кроссовера назвать нельзя. Руль точный и наполняется тяжестью по мере роста скорости, но остроты и обратной связи все же хотелось бы немного больше.
Хотя новый Infiniti QX55 2023 выглядит динамично, его ходовая больше настроена на комфорт. Подвеска плавно поглощает большинство неровностей и езда мягкая даже с 20-дюймовыми колесами. При этом невысокий кроссовер не слишком кренится в поворотах.
В салоне тихо даже на скорости 150 км/ч – это заслуга хорошей шумоизоляции и системы активного подавления шумов.
Цена Infiniti QX55 2023
Новый Infiniti QX55 в Украине стоит от 1 872 000 гривен. Тестовое авто в версии Essential Proassist стоит от 2 107 800 гривен. Это немало, но следует отметить, что конкуренты кроссовера еще дороже. То есть, это своего рода эконом-предложение в премиум-сегменте.Важно
Вердикт Фокуса
Infiniti QX55 – стильная и более доступная альтернатива BMW X4 и Mercedes GLE Coupe. У купе-кроссовера мягкая подвеска и богатое оснащение. Хотя модель и заняла нишу Infiniti FX/Q70, характер у нее все же несколько иной и больше внимания уделено комфорту.
Плюсы Infiniti QX55:
- богатое оснащение;
- отзывчивый и тяговитый двигатель;
- большой багажник;
- комфортабельная подвеска.
Минусы Infiniti QX55:
- мало места над головой на втором ряду;
- не лучший обзор назад;
- отсутствуют ряд привычных для премиум-класса опций.
Технические характеристики Infiniti QX55 2023:
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1997
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|249/5600
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|380/4400
|Коробка передач
|вариатор
|Привод
|полный
|Расход топлива, город-трасса
|10,7-7,6 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|220
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7,5
|Объем топливного бака, л
|60