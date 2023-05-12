Большие перемены: тест-драйв нового кроссовера Nissan X-Trail 2023
В Украине появился новый Nissan X-Trail четвертого поколения. Кроссовер радикально изменился и Фокус узнал, пошли ли перемены ему на пользу и чем он может заинтересовать семейных автомобилистов.
Кроссоверы занимают три четверти рынка новых авто в Украине и спрос на них продолжает расти. Неудивительно, что именно в этом сегменте на украинском рынке больше всего новинок. Одно из недавних пополнений в этом сегменте — Nissan X-Trail четвертого поколения. Фокусу выпала возможность познакомиться с новой генерацией одной из самых популярных моделей в своем классе.
Возвращение к истокам — дизайн Nissan X-Trail 2023
Новый Nissan X-Trail возвращается к угловатому дизайну, свойственному первым двум поколениям модели. Если во внешнем виде предшественника преобладали плавные линии, то теперь бал снова правят грани. Это сделало кроссовер более солидным и зрелым на вид.
Но сдержанный – не значит безликий. Кто сказал, что семейное авто не может выглядеть стильно? Фирменная V-образная решетка радиатора Nissan сочетается с "двухэтажной" светотехникой. Сверху расположены ходовые огни и указатели поворотов, а снизу — фары головного света.
Оптика, кстати, светодиодная уже в базовой версии Nissan X-Trail 2023, а в тестовом авто в версии Tekna+ она адаптивная. В добавок, на трассе она сама переключается с дальнего света на ближний, чтобы не слепить водителей встречных машин. Также в Tekna+ предусмотрены 19-дюймовые диски, хромированные молдинги и двухцветная окраска, делающие кроссовер дороже на вид.Важно
Кроссовер Nissan X-Trail построен на новой платформе CMF-CD. Визуально он кажется крупнее модели прошлого поколения, хотя на самом деле он даже немного короче. А вот ширина и высота выросли.
Размеры Nissan X-Trail 2023:
- длина – 4681 мм;
- ширина – 1840 мм;
- высота – 1730 мм;
- колесная база – 2706 мм.
Просторнее и качественнее — интерьер Nissan X-Trail 2023
Заглянем в салон Nissan X-Trail. Материалы во внутренней отделке стали качественнее — по сравнению с предшественником это скачок вперед. В Tekna+ использованы мягкая перфорированная кожа и дерево. Материалы приятные на ощупь, а жесткого пластика стало меньше.
В салоне также практически не осталось схожих черт с моделью прошлого поколения — здесь больше общего с новым Nissan Qashqai. Это и руль, и часть переключателей, и компактный селектор КПП, и виртуальный щиток приборов.
Конфигурацию цифровой приборки можно выбирать. Нравится классический дизайн — можно выбрать два больших циферблата. Хочется чего более авангардного – переключаем на альтернативную графику.
В добавок, теперь у Nissan X-Trail есть проекция на лобовое стекло, причем размер изображения едва ли не самый большой в классе. Это очень удобно – не нужно отводить глаз от дороги, тем более, что отображается и направление движения по выбранному маршруту.
Высоко на уровне глаз расположен и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Его меню простое и к нему не пришлось долго привыкать. Переключателей на центральной панели немного, однако кнопки климата несколько мелковаты, что затрудняет пользование ими на ощупь.
Ниже находятся USB-порты и беспроводная зарядка для смартфонов. Центральная консоль выполнена двухуровневой и внизу предусмотрено место для небольшой сумки.
Садимся место водителя Nissan X-Trail 2023. У рулевой колонки очень широкий диапазон регулировок, а передние кресла оснащены электроприводом (водительское – с памятью настроек). Они комфортабельные и неплохо удерживают спину.
Посадка за рулем довольно высокая. К обзорности — никаких вопросов, она хорошая во всех направлениях благодаря тоненьким стойкам и большим зеркалам. К габаритам авто легко привыкаешь и при парковке камера не особо нужна.
Между сиденьями — пара огромных подстаканников (туда поместится 1,5-литровая бутылка) и подлокотник с весьма глубоким боксом внутри. Большие и карманы в дверях, а перчаточный ящик — средних размеров.
Для большой семьи
Перемещаемся на второй ряд. Задние двери Nissan X-Trail открываются практически на прямой угол, что существенно облегчает доступ внутрь. Выдвижные шторки не только защищают от солнца, но и создают впечатление приватности.
Внутреннее пространство — козырь Nissan X-Trail 2023. Места на втором ряду — в избытке. Даже рослые пассажиры не почувствуют недостаток пространства для ног и над головой. В добавок, диван оснащен горизонтальной регулировкой с большим диапазоном и изменяемым углом наклона спинки. Ширина салона позволяет с удобством разместиться троим взрослым.
К услугам задних пассажиров — USB-разъемы, подогрев кресел и отдельные настройки климата. Центральная секция дивана складывается и превращается в подлокотник с парой подстаканников.
Новый Nissan X-Trail в Украине наконец официально доступен в семиместном исполнении, ранее в нашу страну поставлялись только пятиместные версии. Третий ряд не слишком просторный и больше рассчитан на детей, но при надобности в короткой поездке там поместятся и взрослые ростом до 170 см. Примечательно, что подстаканники есть и здесь.
Со всеми семью креслами на месте остается 177-литровый багажник. В пятиместной конфигурации он вырастает до 485 л, а в двухместной — до 1298 л.
Погрузочная высота небольшая, а дверь багажника оснащена электроприводом. Третий ряд складывается легко из багажника, а вот второй — только из салона, что не очень удобно. Зато со сложенными креслами образуется ровный пол.
Богато даже в "базе" — комплектация Nissan X-Trail 2023
Оснащение Nissan X-Trail стало гораздо богаче — теперь у всех версий модели есть запуск мотора с кнопки, парктроник, датчики дождя и света.
К тому же, обязательными являются 7 подушек безопасности, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон, распознавания знаков и усталости водителя.
В топовом варианте Tekna+добавлены трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора, навигация, мощная акустика Bose с 10 динамиками, подогрев руля и кресел первых двух рядов.
Тяговитый и экономичный — двигатель Nissan X-Trail
Под капотом Nissan X-Trail 2023 – новый трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 л с переменной степенью сжатия. Он развивает 163 л. с. и обладает огромным крутящим моментом в 300 Н∙м.
У двигателя спокойный характер и он отлично подходит семейному авто. Лучше всего мотор проявляет себя после 2500 об/мин – именно тогда ощущается прилив тяги. Примечательно, что примерно до 3000 об/мин он практически не слышен и нет вибраций, свойственных трехцилиндровым моторам. В спортивном режиме педаль газа отзывчивее, но не намного — разница едва ощутима.
Благодаря приличному крутящему моменту немаленькому Nissan X-Trail мотора вполне хватает и даже с 4-5 людьми на борту он уверенно набирает скорость. До 100 км/ч кроссовер стартует за 9,6 с и уверенный разгон продолжается и после этой отметки, поэтому обогнать фуру на трассе несложно.
В добавок, двигатель дополнен "мягкой" гибридной установкой, а потому весьма экономичный — 7,6 л/100 км в смешанном цикле. И эта цифра вполне реальна: у нас получилось 8,8-9 л/100 км в городе и 6,6-6,8 л/100 км на трассе. Для авто весом 1640 кг — очень неплохой результат.
Вариатор Nissan X-Trail 2023 работает плавно и стал быстрее реагировать, однако при сбросе газа порой слышен отчетливый его гул. Зато предусмотрены подрулевые лепестки с имитацией 8 передач.
Бензиновая версия теперь предложена только с передним приводом, а полноприводным будет 213-сильный гибрид Nissan X-Trail e-Power. Впрочем, с клиренсом в 210 мм и на моноприводном авто можно выехать за город на пикник.
Как управляется новый Nissan X-Trail
На асфальте ощущается, что кроссовер Nissan X-Trail стал несколько жестче. На малых скоростях неровности больше ощутимы, но энергоемкая подвеска отрабатывает большинство выбоин. Зато высокий автомобиль не слишком кренится в поворотах.
Руль кроссовера легкий и больше обратной связи (особенно в околонулевой зоне) ему не помешало бы. Курсовая устойчивость на больших скоростях хорошая. Также следует отметить существенно улучшенную шумоизоляцию салона — внутри стало тише, хотя все-таки хотелось бы немного больше "шумки" в днище и колесных арках.Важно
Цена Nissan X-Trail 2023
Купить Nissan X-Trail в Украине можно по цене от 1 248 070 гривен. Семиместное авто в комплектации Tekna+ обойдется в 1 787 240 гривен, а гибрид Nissan X-Trail e-Power с полным приводом — это минимум 1 664 230 гривен. Если предшественник был заметно дешевле основных конкурентов, то теперь X-Trail практически сравнялся с ними по цене.
Вердикт Фокуса
Новый Nissan X-Trail не только изменился внешне, он стал просторнее и качественнее внутри и теперь лучше подходит для большой семьи. У авто экономичный двигатель, а комплектация существенно расширена. Вместе с тем кроссовер ощутимо подорожал.
Плюсы Nissan X-Trail 2023:
- просторный салон и возможность выбрать третий ряд сидений;
- богатая комплектация;
- тяговитый и экономичный бензиновый двигатель;
- высокий клиренс.
Минусы Nissan X-Trail 2023:
- кроссовер существенно подорожал, что обусловлено расширенным оснащением;
- упругая подвеска.
Технические характеристики Nissan X-Trail 2023
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Объем двигателя
|1497
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|163/4800
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|300/2800 - 3600
|Коробка передач
|вариатор
|Привод
|передний
|Расход топлива, смешанный
|7,6 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|200
|Разгон 0–100 км/ч, с
|9,6
|Объем топливного бака, л
|55