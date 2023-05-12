Большие перемены: тест-драйв нового кроссовера Nissan X-Trail 2023

В Украине появился новый Nissan X-Trail четвертого поколения. Кроссовер радикально изменился и Фокус узнал, пошли ли перемены ему на пользу и чем он может заинтересовать семейных автомобилистов.

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Кроссоверы занимают три четверти рынка новых авто в Украине и спрос на них продолжает расти. Неудивительно, что именно в этом сегменте на украинском рынке больше всего новинок. Одно из недавних пополнений в этом сегменте — Nissan X-Trail четвертого поколения. Фокусу выпала возможность познакомиться с новой генерацией одной из самых популярных моделей в своем классе.

Фирменная V-образная решетка радиатора сочетается "двухэтажными" фарами

Возвращение к истокам — дизайн Nissan X-Trail 2023

Новый Nissan X-Trail возвращается к угловатому дизайну, свойственному первым двум поколениям модели. Если во внешнем виде предшественника преобладали плавные линии, то теперь бал снова правят грани. Это сделало кроссовер более солидным и зрелым на вид.

Но сдержанный – не значит безликий. Кто сказал, что семейное авто не может выглядеть стильно? Фирменная V-образная решетка радиатора Nissan сочетается с "двухэтажной" светотехникой. Сверху расположены ходовые огни и указатели поворотов, а снизу — фары головного света.

Кроссовер кажется крупнее предшественника, хотя на самом деле от стал немного компактнее

Оптика, кстати, светодиодная уже в базовой версии Nissan X-Trail 2023, а в тестовом авто в версии Tekna+ она адаптивная. В добавок, на трассе она сама переключается с дальнего света на ближний, чтобы не слепить водителей встречных машин. Также в Tekna+ предусмотрены 19-дюймовые диски, хромированные молдинги и двухцветная окраска, делающие кроссовер дороже на вид.

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Кроссовер Nissan X-Trail построен на новой платформе CMF-CD. Визуально он кажется крупнее модели прошлого поколения, хотя на самом деле он даже немного короче. А вот ширина и высота выросли.

Кроссовер вернулся к граненному дизайну

Размеры Nissan X-Trail 2023:

длина – 4681 мм;

ширина – 1840 мм;

высота – 1730 мм;

колесная база – 2706 мм.

Просторнее и качественнее — интерьер Nissan X-Trail 2023

Заглянем в салон Nissan X-Trail. Материалы во внутренней отделке стали качественнее — по сравнению с предшественником это скачок вперед. В Tekna+ использованы мягкая перфорированная кожа и дерево. Материалы приятные на ощупь, а жесткого пластика стало меньше.

В салоне улучшены материалы отделки

В салоне также практически не осталось схожих черт с моделью прошлого поколения — здесь больше общего с новым Nissan Qashqai. Это и руль, и часть переключателей, и компактный селектор КПП, и виртуальный щиток приборов.

Конфигурацию цифровой приборки можно выбирать. Нравится классический дизайн — можно выбрать два больших циферблата. Хочется чего более авангардного – переключаем на альтернативную графику.

В добавок, теперь у Nissan X-Trail есть проекция на лобовое стекло, причем размер изображения едва ли не самый большой в классе. Это очень удобно – не нужно отводить глаз от дороги, тем более, что отображается и направление движения по выбранному маршруту.

Цифровой щиток приборов может менять конфигурацию Вместо классических циферблатов можно выбрать более авангардный дизайн

Высоко на уровне глаз расположен и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Его меню простое и к нему не пришлось долго привыкать. Переключателей на центральной панели немного, однако кнопки климата несколько мелковаты, что затрудняет пользование ими на ощупь.

Ниже находятся USB-порты и беспроводная зарядка для смартфонов. Центральная консоль выполнена двухуровневой и внизу предусмотрено место для небольшой сумки.

Садимся место водителя Nissan X-Trail 2023. У рулевой колонки очень широкий диапазон регулировок, а передние кресла оснащены электроприводом (водительское – с памятью настроек). Они комфортабельные и неплохо удерживают спину.

Перчаточный ящик у X-Trail средних размеров Подлокотник прячет глубокий бокс Центральная секция дивана второго ряда складывается и дополнена подстаканниками В топовой версии на втором ряду есть подогрев, USB-порты и отдельная зона климата

Посадка за рулем довольно высокая. К обзорности — никаких вопросов, она хорошая во всех направлениях благодаря тоненьким стойкам и большим зеркалам. К габаритам авто легко привыкаешь и при парковке камера не особо нужна.

Между сиденьями — пара огромных подстаканников (туда поместится 1,5-литровая бутылка) и подлокотник с весьма глубоким боксом внутри. Большие и карманы в дверях, а перчаточный ящик — средних размеров.

Для большой семьи

Перемещаемся на второй ряд. Задние двери Nissan X-Trail открываются практически на прямой угол, что существенно облегчает доступ внутрь. Выдвижные шторки не только защищают от солнца, но и создают впечатление приватности.

Посадка за рулем достаточно высокая Второй ряд снабжен горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинок

Внутреннее пространство — козырь Nissan X-Trail 2023. Места на втором ряду — в избытке. Даже рослые пассажиры не почувствуют недостаток пространства для ног и над головой. В добавок, диван оснащен горизонтальной регулировкой с большим диапазоном и изменяемым углом наклона спинки. Ширина салона позволяет с удобством разместиться троим взрослым.

К услугам задних пассажиров — USB-разъемы, подогрев кресел и отдельные настройки климата. Центральная секция дивана складывается и превращается в подлокотник с парой подстаканников.

Новый Nissan X-Trail в Украине наконец официально доступен в семиместном исполнении, ранее в нашу страну поставлялись только пятиместные версии. Третий ряд не слишком просторный и больше рассчитан на детей, но при надобности в короткой поездке там поместятся и взрослые ростом до 170 см. Примечательно, что подстаканники есть и здесь.

Третий ряд больше подойдет детям

Со всеми семью креслами на месте остается 177-литровый багажник. В пятиместной конфигурации он вырастает до 485 л, а в двухместной — до 1298 л.

Погрузочная высота небольшая, а дверь багажника оснащена электроприводом. Третий ряд складывается легко из багажника, а вот второй — только из салона, что не очень удобно. Зато со сложенными креслами образуется ровный пол.

Богато даже в "базе" — комплектация Nissan X-Trail 2023

Оснащение Nissan X-Trail стало гораздо богаче — теперь у всех версий модели есть запуск мотора с кнопки, парктроник, датчики дождя и света.

Со всеми сиденьями на месте остается 177-литровый багажник В пятиместной конфигурации объем багажника составляет 485 л При складывании сиденья образуют ровный пол Под полом багажника предусмотрена небольшая ниша

К тому же, обязательными являются 7 подушек безопасности, системы автоматического торможения, удержания в полосе, контроля "слепых" зон, распознавания знаков и усталости водителя.

В топовом варианте Tekna+добавлены трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора, навигация, мощная акустика Bose с 10 динамиками, подогрев руля и кресел первых двух рядов.

Топовый вариант Tekna+ узнается по хромированному декору и 19-дюймовым дискам

Тяговитый и экономичный — двигатель Nissan X-Trail

Под капотом Nissan X-Trail 2023 – новый трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,5 л с переменной степенью сжатия. Он развивает 163 л. с. и обладает огромным крутящим моментом в 300 Н∙м.

У двигателя спокойный характер и он отлично подходит семейному авто. Лучше всего мотор проявляет себя после 2500 об/мин – именно тогда ощущается прилив тяги. Примечательно, что примерно до 3000 об/мин он практически не слышен и нет вибраций, свойственных трехцилиндровым моторам. В спортивном режиме педаль газа отзывчивее, но не намного — разница едва ощутима.

У 1,5-литрового бензинового турбомотора изменяется степень сжатия

Благодаря приличному крутящему моменту немаленькому Nissan X-Trail мотора вполне хватает и даже с 4-5 людьми на борту он уверенно набирает скорость. До 100 км/ч кроссовер стартует за 9,6 с и уверенный разгон продолжается и после этой отметки, поэтому обогнать фуру на трассе несложно.

В добавок, двигатель дополнен "мягкой" гибридной установкой, а потому весьма экономичный — 7,6 л/100 км в смешанном цикле. И эта цифра вполне реальна: у нас получилось 8,8-9 л/100 км в городе и 6,6-6,8 л/100 км на трассе. Для авто весом 1640 кг — очень неплохой результат.

Бензиновая версия может быть только полноприводной, но зато у кроссовера высокий клиренс

Вариатор Nissan X-Trail 2023 работает плавно и стал быстрее реагировать, однако при сбросе газа порой слышен отчетливый его гул. Зато предусмотрены подрулевые лепестки с имитацией 8 передач.

Бензиновая версия теперь предложена только с передним приводом, а полноприводным будет 213-сильный гибрид Nissan X-Trail e-Power. Впрочем, с клиренсом в 210 мм и на моноприводном авто можно выехать за город на пикник.

Как управляется новый Nissan X-Trail

На асфальте ощущается, что кроссовер Nissan X-Trail стал несколько жестче. На малых скоростях неровности больше ощутимы, но энергоемкая подвеска отрабатывает большинство выбоин. Зато высокий автомобиль не слишком кренится в поворотах.

В более дорогих версиях оптика Nissan X-Trail адаптивная

Руль кроссовера легкий и больше обратной связи (особенно в околонулевой зоне) ему не помешало бы. Курсовая устойчивость на больших скоростях хорошая. Также следует отметить существенно улучшенную шумоизоляцию салона — внутри стало тише, хотя все-таки хотелось бы немного больше "шумки" в днище и колесных арках.

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Цена Nissan X-Trail 2023

Купить Nissan X-Trail в Украине можно по цене от 1 248 070 гривен. Семиместное авто в комплектации Tekna+ обойдется в 1 787 240 гривен, а гибрид Nissan X-Trail e-Power с полным приводом — это минимум 1 664 230 гривен. Если предшественник был заметно дешевле основных конкурентов, то теперь X-Trail практически сравнялся с ними по цене.

Вердикт Фокуса

Новый Nissan X-Trail не только изменился внешне, он стал просторнее и качественнее внутри и теперь лучше подходит для большой семьи. У авто экономичный двигатель, а комплектация существенно расширена. Вместе с тем кроссовер ощутимо подорожал.

Кроссовер подорожал, но богаче оснащен

Плюсы Nissan X-Trail 2023:

просторный салон и возможность выбрать третий ряд сидений;

богатая комплектация;

тяговитый и экономичный бензиновый двигатель;

высокий клиренс.

Минусы Nissan X-Trail 2023:

кроссовер существенно подорожал, что обусловлено расширенным оснащением;

упругая подвеска.

Технические характеристики Nissan X-Trail 2023