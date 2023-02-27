Ускоренная электрификация: Nissan наводнит рынок электромобилями самых разных классов

За семь лет Nissan презентует 19 новых электромобилей. Среди них ожидаются электрические кроссоверы Nissan Juke, Qasqahi и X-Trail, а также новое поколение Leaf.

Related video

Nissan анонсировал масштабную программу электрификации своей линейки. До 2030 года японская корпорация планирует представить 27 "зеленых" моделей. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

В ближайшие семь лет презентуют сразу 19 новых электромобилей и 8 гибридных моделей. Примечательно, что стратегию марки пришлось пересмотреть, ведь в 2021 году анонсировали 15 новых электрокаров.

[ + – ] Новый Nissan Leaf превратится в кроссовер Фото: Nissan

Подробности некоторых электромобилей уже известны. В частности, ранее было заявлено, что электрические версии получат кроссоверы Nissan Juke, Qashqai и X-Trail (гибридные модификации e-Power у них уже есть).

Электрокаром станет и новый Nissan Micra — хэтчбек построят на платформе модели Renault 5. Кроме того, ожидается Nissan Leaf третьего поколения — он кардинально изменится и превратится в кроссовер. В добавок, один электрокар создадут специально для Китая, однако информации о нем пока нет.

Важно

Nissan представил семейный седан за $17 500 с очень низким расходом топлива (фото)

В планах Nissan – увеличение доли электрифицированных авто среди всех проданных машин до 44% к 2026 году и до 55% — к 2030 году. В Европе этот показатель к 2026 году должен составить 98%, а в Северной Америке Nissan прекратит продавать бензиновые авто с 2030 года.

Ранее Фокус сообщал, что гибрид Nissan Qashqai e-Power выходит на украинский рынок. Кроссовер расходует всего 5,2 л/100 км.