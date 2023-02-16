Самые популярные кроссоверы Nissan станут электромобилями: первые подробности

Новые электрокроссоверы Nissan презентуют в 2025-2027 годах. Они получат силовые установки следующего поколения с увеличенной мощностью и более емкими батареями.

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Nissan планирует электрификацию своих самых массовых кроссоверов. Новые Nissan Juke, Qashqai и X-Trail станут электромобилями. Об этом заявил руководитель Nissan Europe Гийом Картье британскому изданию Autocar.

По его словам, электрификация кроссоверов происходит постепенно. Сначала эти модели получили гибридные установки e-Power, в которых электромотор вращает колеса, а бензиновый двигатель служит генератором. Такие модели пользуются спросом: за 2022 год в Европе продано 105 956 Nissan с e-Power.

[ + – ] Электрокроссоверы построят на платформе Nissan Ariya Фото: Autocar

Следующий шаг – создание полностью электрических версий. Новые поколения кроссоверов появятся в 2025-2027 годах. Первым дебютирует электромобиль Nissan Juke, а за ним последуют Qashqai и X-Trail. Примечательно, что гибриды Nissan e-Power останутся в линейке.

Все три электрокроссовера будут построены на платформе CMF-EV, как и новый Nissan Ariya. Они получат более мощные моторы, чем Ariya, а также более емкие батареи.

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Характеристики электрокаров пока не разглашают. Напомним, что кроссовер Nissan Ariya предложен в версиях мощностью 218-394 л. с., а его запас хода составляет от 340 до 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появился гибрид Nissan Qashqai.