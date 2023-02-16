Найпопулярніші кросовери Nissan стануть електромобілями: перші подробиці

Нові електрокросовери Nissan презентують у 2025-2027 роках. Вони отримають силові установки наступного покоління зі збільшеною потужністю та більш ємними батареями.

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Nissan планує електрифікацію своїх наймасовіших кросоверів. Нові Nissan Juke, Qashqai та X-Trail стануть електромобілями. Про це заявив керівник Nissan Europe Гійом Картьє британському виданню Autocar.

За його словами, електрифікація кросоверів відбувається поступово. Спочатку ці моделі отримали гібридні установки e-Power, у яких електромотор обертає колеса, а бензиновий двигун є генератором. Такі моделі мають попит: за 2022 рік у Європі продано 105 956 Nissan з e-Power.

[ + – ] Електрокросовери збудують на платформі Nissan Ariya Фото: Autocar

Наступний крок — створення повністю електричних версій. Нові покоління кросоверів з'являться у 2025-2027 роках. Першим дебютує електромобіль Nissan Juke, а за ним підуть Qashqai та X-Trail. Цікаво, що гібриди Nissan e-Power залишаться в лінійці.

Всі три електрокросовери будуть побудовані на платформі CMF-EV, як і новий Nissan Ariya. Вони отримають потужніші мотори, ніж Ariya, а також більш ємні батареї.

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Характеристики електрокарів поки що не розголошують. Нагадаємо, що кросовер Nissan Ariya запропонований у версіях потужністю 218-394 к. с., а запас ходу становить від 340 до 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку з'явився гібрид Nissan Qashqai.