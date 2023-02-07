Nissan представив сімейний седан за $17 500 із дуже низькою витратою палива (фото)
Седан Nissan Sentra змінився зовні та отримав збільшений дисплей у салоні. Поряд із бензиновими версіями доступний і економічний гібрид e-Power.
Презентовано новий Nissan Sentra 2023. Недорогий седан С-класу пройшов плановий фейсліфтинг і надійде у продаж із весни за ціною від 17 500 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.
Nissan Sentra 2023 показали у Китаї, де модель відома під назвою Sylphy. Оновлений седан впізнається за збільшеною решіткою радіатора, новим переднім бампером, зміненими фарами і ліхтарями. Також запропоновано колісні диски нового дизайну.
Примітно, що дизайн Nissan Sylphy/Sentra тепер відрізняється залежно від версії моделі. Зокрема, гібрид отримав особливі радіаторні грати.
У салоні встановили збільшений сенсорний дисплей, а також змінили кнопки на центральній панелі та дефлектори системи вентиляції.
Двигуни седана залишилися незмінними. Новий Nissan Sentra доступний з бензиновими четвірками об'ємом 1,6 л (135 к. с.) та 2,0 л (149 к. с.), що працюють у парі з варіатором. Гібрид оснащений 136-сильною установкою e-Power: у ній колеса обертає електродвигун, а бензиновий двигун на 72 к. с. служить генератором та виробляє електроенергію. Витрата палива в цьому випадку дорівнює 3,9 л/100 км.
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