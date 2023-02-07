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Авто

Nissan представив сімейний седан за $17 500 із дуже низькою витратою палива (фото)

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Фото: Nissan | Новий Nissan Sylphy/Sentra впізнається по зміненій передній частині

Седан Nissan Sentra змінився зовні та отримав збільшений дисплей у салоні. Поряд із бензиновими версіями доступний і економічний гібрид e-Power.

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Презентовано новий Nissan Sentra 2023. Недорогий седан С-класу пройшов плановий фейсліфтинг і надійде у продаж із весни за ціною від 17 500 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Nissan Sylphy 2023, Nissan Sylphy, Nissan Sentra 2023, Nissan Sentra, новий Nissan Sentra, седан Nissan Sentra Fullscreen
Позаду замінені ліхтарі
Фото: Nissan

Nissan Sentra 2023 показали у Китаї, де модель відома під назвою Sylphy. Оновлений седан впізнається за збільшеною решіткою радіатора, новим переднім бампером, зміненими фарами і ліхтарями. Також запропоновано колісні диски нового дизайну.

Nissan Sylphy 2023, Nissan Sylphy, Nissan Sentra 2023, Nissan Sentra, новий Nissan Sentra, седан Nissan Sentra Fullscreen
Гібрид відрізняється іншими гратами радіатора.
Фото: Nissan

Примітно, що дизайн Nissan Sylphy/Sentra тепер відрізняється залежно від версії моделі. Зокрема, гібрид отримав особливі радіаторні грати.

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У салоні встановили збільшений сенсорний дисплей, а також змінили кнопки на центральній панелі та дефлектори системи вентиляції.

Nissan Sylphy 2023, Nissan Sylphy, Nissan Sentra 2023, Nissan Sentra, новий Nissan Sentra, седан Nissan Sentra Fullscreen
Фото: Nissan

Двигуни седана залишилися незмінними. Новий Nissan Sentra доступний з бензиновими четвірками об'ємом 1,6 л (135 к. с.) та 2,0 л (149 к. с.), що працюють у парі з варіатором. Гібрид оснащений 136-сильною установкою e-Power: у ній колеса обертає електродвигун, а бензиновий двигун на 72 к. с. служить генератором та виробляє електроенергію. Витрата палива в цьому випадку дорівнює 3,9 л/100 км.

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