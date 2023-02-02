Nissan представила спортивний електромобіль із нестандартним дизайном (фото)

Nissan Max-Out має незвичайний дизайн і передові технології. Він демонструє напрямок компанії у створенні нових електромобілів.

Related video

Nissan представили незвичайний концепт-кар Max-Out, який демонструє підхід компанії до нових електромобілів. Про це повідомили на сайті AutoCar.

Двомісний кабріолет Nissan Max-Out отримав ретродизайн і передові технології. Його зовнішній вигляд не схожий на жодний сучасний автомобіль.

[ + – ] Ззаду Nissan Max-Out розташована світлодіодна смуга, яка може змінювати колір Фото: Nissan

Спереду замість решітки радіатора з'явився великий вентиляційний отвір, що плавно закінчується в ділянці капота. Передня та задня оптика майже ідентичні.

[ + – ] Передня та задня частини Nissan Max-Out виконані майже симетрично Фото: Nissan

Усередині встановлений великий цифровий дисплей, яким може користуватися водій і пасажир. Рульове колесо нагадує штурвал літака.

[ + – ] Великий дисплей встановлений по центру інтер'єру Фото: Nissan

На центральному дисплеї може відображатися інформація про подорож, а також ігри, музика або запис часу проходження кола. Відсутність педалей свідчить про високий рівень автономності.

Важливо

Електрокросовер Nissan Ariya вирушить в автопробіг від північного до південного полюса (фото)

Поки що в Nissan не повідомили подробиць про силову установку концепту — відомо тільки, що в нього повний привід і два мотори. Якщо він надійде у виробництво, найімовірніше, він використовуватиме технологію твердотільних акумуляторів. Це дозволить заряджатися втричі швидше за сучасні акумулятори електромобілів.

Раніше Фокус розповів, що в модельному ряду Nissan з'явиться новий компактний мінівен.