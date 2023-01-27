Nissan готує недороге сімейне авто з витратою менше 5 л на 100 км (фото)

Новий Nissan буде досить компактним (4,25 м завдовжки), але при цьому отримає три ряди сидінь. Мінівен оснастять економічною гібридною установкою e-Power.

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У модельному ряду Nissan з'явиться новий компактний мінівен. Модель можуть представити вже цієї весни. Про це стало відомо журналістам японського сайту BestCarWeb.

Мінівен Nissan побудують на платформі компактного хетчбека Note. Він буде дещо крупнішим побратима: його колісна база додасть 140 мм і сягне 2720 мм. Довжина становитиме 4250 мм, ширина – 1695 мм, а висота – 1700 мм.

[ + – ] Мінівен отримає гібридну установку e-Power Фото: BestCarWeb

Дизайн також буде витриманий у дусі Nissan Note – з широкою решіткою радіатора та тоненькими світлодіодними фарами. Важливою відмінністю мінівену стануть зсувні бічні двері – таке рішення полегшить посадку та висадку.

Незважаючи на компактні розміри, мінівен Nissan запропонують у семимісцевому виконанні, хоча не виключено, що третій ряд крісел буде опцією. Швидше за все, він буде розрахований лише на дітей.

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У Nissan Note запозичують і гібридну силову установку e-Power. У ній колеса обертає 136-сильний електромотор, а 1,2-літровий бензиновий двигун на 82 к. с. виконує роль генератора та виробляє електроенергію. Витрата палива становитиме менш, ніж 5 л/100 км у змішаному циклі.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок виходить новий Nissan X-Trail. Він також отримав гібридну установку e-Power, але більшої потужності.