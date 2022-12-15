В Україні стартують продажі нового кросовера Nissan X-Trail 2022: подробиці та ціни

Nissan X-Trail 2022 багатше оснащений і доступний у версіях на 5 або 7 місць. В Україні кросовер запропонують із 1,5-літровим бензиновим турбомотором і економічною гібридною установкою e-Power.

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Новий Nissan X-Trail четвертого покоління їде в Україну. Вже оголосили вартість моделі: кросовер буде доступний за ціною від 1 193 000 гривень. Інформація про новинку з'явилася на офіційному сайті Nissan в Україні.

[ + – ] Кросовер запропонований у бензинових і гібридних версіях Фото: Nissan

Nissan X-Trail 2022 кардинально змінився зовні. У його дизайні переважають грані, а передня оптика стала "двоповерховою" та діодною вже в базовому варіанті. У салоні в дорожчих версіях з'явилися віртуальна панель приладів і 12,3-дюймовий тачскрин.

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Характеристики Nissan X-Trail 2022

Кросовер Nissan X-Trail в Україні запропонують у виконанні на 5 і 7 місць. Початковий варіант із бензиновим 1,5-літровим турбомотором на 163 к.с. буде виключно передньопривідним, а ось гібрид Nissan X-Trail e-Power вартістю від 1 444 560 гривень можна вибрати з переднім приводом (204 к.с.) або повним (213 к.с.). До речі, версія e-Power дуже економічна — витрачає 5,5 л/100 км у змішаному циклі.

[ + – ] У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і 12,3-дюймовий тачскрин Фото: Nissan

Комплектації Nissan X-Trail в Україні

Базова комплектація Nissan X-Trail 2022 розширена й тепер включає діодні фари, 18-дюймові диски, запуск із кнопки, кондиціонер парктронік, датчики дощу та світла. Також обов'язковими для всіх X-Trail є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю "сліпих" зон, утримання в смузі та стеження за втомою водія.

[ + – ] Запропоновано версії моделі на 5 і 7 місць Фото: Nissan

"Середній" варіант N-Connecta (від 1 399 710 гривень) додає тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, підігрів сидінь і керма. У топовій комплектації Tekna+ (від 1 679 150 гривень) салон оздоблений шкірою, передбачені проєкція на лобове скло, 19-дюймові диски, акустика Bose, електропривід сидінь і дверей багажника.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan презентував економічний сімейний автомобіль вартістю від 20 000 доларів.

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