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На сходинку вище. Тест-драйв нового Nissan Qashqai 2022

Nissan Qashqai 2022, Nissan Qashqai, новий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai в Україні, кросовер Nissan
Фото: Фокус | Фірмова V-подібна решітка радіатора Nissan поєднується зі стрілоподібними фарами

Новий Nissan Qashqai третього покоління кардинально помінявся. Фокус з'ясував, чи пішли зміни на користь популярному кросоверу та чим він кращий за попередника.

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Nissan Qashqai є одним із засновників популярного нині сегмента компактних міських кросоверів. Він став чи не найуспішнішою моделлю японського бренду в останній час — за 15 років випущено понад 5 мільйонів цих авто.

Nissan Qashqai 2022, Nissan Qashqai, новий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai в Україні, кросовер Nissan Fullscreen
У дизайні Nissan Qashqai тепер панують грані
Фото: Фокус

В Україні Qashqai другого покоління також користувався популярністю і став одним із лідерів у своєму класі. З 2022 року на зміну йому прийшла третя генерація кросовера, і вона зазнала радикальних змін.

Строго та сучасно — дизайн Nissan Qashqai 2022

Зміни починаються з дизайну — новий Nissan Qashqai став набагато виразнішим на вигляд. На зміну плавним лініям прийшли стриманіші грані. На даху збільшили спойлер, а ліхтарі розтягли на крила.

Nissan Qashqai 2022, Nissan Qashqai, новий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai в Україні, кросовер Nissan Fullscreen
Кросовер підріс до 4425 мм у довжину при колісній базі 2665 мм
Фото: Фокус

Фірмова V-подібна решітка радіатора Nissan тепер поєднується з тоненькими стріловидними фарами. Оптика діодна в усіх версіях, а в тестовому топовому варіанті Tekna+ — ще й матрична (зі змінним пучком світла).

Крім того, Nissan Qashqai Tekna+ можна впізнати по 19-дюймових дисках і двоколірному забарвленні. Попереднику подібні опції не були доступні.

Nissan Qashqai 2022, Nissan Qashqai, новий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai в Україні, кросовер Nissan Fullscreen
У конструкції кросовера побільшало легкого алюмінію
Фото: Фокус

Кросовер Nissan збудований на новій платформі CMF-CD, і в його конструкції побільшало легкого алюмінію — з нього виконані крила, капот, двері. Тому авто важить на рівні попередника, хоч і стало трохи більшим.

Розміри Nissan Qashqai 2022

  • Довжина — 4425 мм
  • Ширина — 1835 мм
  • Висота — 1625 мм
  • Колісна база — 2665 мм
  • Кліренс — 170 мм
Nissan Qashqai 2022, Nissan Qashqai, новий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai в Україні, кросовер Nissan Fullscreen
Фари Nissan Qashqai світлодіодні та матричні
Фото: Фокус

Салон Nissan Qashqai 2022: просторіший, якісніший, сучасніший

У салоні значно покращили матеріали оздоблення. У тестовій комплектації Tekna+ використані навіть шкіра Nappa та дерево, властиві моделям вищого класу.

Nissan Qashqai 2022, Nissan Qashqai, новий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai в Україні, кросовер Nissan Fullscreen
У салоні суттєво покращено матеріали оздоблення
Фото: Фокус

Кермо стало трохи більшим, а ось важіль КПП, навпаки, зробили значно компактнішим. Уперше Nissan Qashqai отримав віртуальну панель приладів зі змінною графікою та конфігурацією, що налаштовується, а також проєкцію даних на лобове скло.

Nissan Qashqai 2022, Nissan Qashqai, новий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai в Україні, кросовер Nissan Fullscreen
Віртуальну панель приладів можна налаштувати
Фото: Фокус

Сенсорний екран мультимедійної системи збільшений до 9 дюймів у діагоналі, а його меню просте та зрозуміле. Звичайно ж, передбачені функції Apple CarPlay (бездротовий) і Android Auto (дротовий).

Перемикачів аудіо та клімату поменшало, але деякі з них надто дрібні. Внизу на центральній консолі з'явилася бездротова зарядка смартфонів. А ось USB-роз'єми сюди не вивели — вони заховані у відсіку під переднім підлокітником, що не дуже зручно.

Важіль КПП зменшили в розмірах, а біля нього з'явився перемикач режимів їзди Fullscreen
Важіль КПП зменшили в розмірах, а біля нього з'явився перемикач режимів їзди
USB-роз'єми заховані в боксі під переднім підлокітником Fullscreen
USB-роз'єми заховані в боксі під переднім підлокітником
Бардачок Nissan Qashqai не надто великий Fullscreen
Бардачок Nissan Qashqai не надто великий
У задніх пасажирів з'явилися вентиляційні дефлектори та USB-порти Fullscreen
У задніх пасажирів з'явилися вентиляційні дефлектори та USB-порти
Важіль КПП зменшили в розмірах, а біля нього з'явився перемикач режимів їзди
USB-роз'єми заховані в боксі під переднім підлокітником
Бардачок Nissan Qashqai не надто великий
У задніх пасажирів з'явилися вентиляційні дефлектори та USB-порти

Діапазону регулювань рульової колонки та сидіння водія цілком достатньо, щоб підібрати зручну позицію. У Nissan Qashqai Tekna+ передні крісла отримали електропривід і підігрів. На додачу обігрівається кермо, а у водія тепер є пам'ять налаштувань і навіть масаж.

Сидіння комфортабельні та з непоганою бічною підтримкою. Хіба що підлокітнику не вистачає горизонтального регулювання. Огляд в авто не викликає питань — до габаритів звикнути нескладно.

Nissan Qashqai 2022, Nissan Qashqai, новий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai в Україні, кросовер Nissan Fullscreen
Водійське сидіння оснащене електроприводом, підігрівом і масажем
Фото: Фокус
Nissan Qashqai 2022, Nissan Qashqai, новий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai в Україні, кросовер Nissan Fullscreen
На другому ряду стало більше місця для ніг і над головою
Фото: Фокус

Збільшені розміри позитивно позначилися внутрішньому просторі, що особливо помітно другого ряду. Місця для ніг і над головою побільшало, а салон ширший, і тепер трьом дорослим пасажирам ззаду не буде тісно. Крім того, тут з'явилися окремі вентиляційні дефлектори та USB-порти. Також слід відзначити швидкість встановлення дитячого крісла — кріплення Isofix зручно розташовані та легко доступні.

Об'єм багажника зріс до 504 л у звичайному стані та 1422 л — зі складеними задніми кріслами. Підлога тут виконана дворівневою, а під нею заховані запаска-докатка та сабвуфер. Двері багажника отримали електропривід із сенсором відкривання (він спрацьовує, якщо провести ногою під заднім бампером).

Об'єм багажника зріс до 504 л Fullscreen
Об'єм багажника зріс до 504 л
Підлога в багажному відсіку стала дворівневою Fullscreen
Підлога в багажному відсіку стала дворівневою
Зі складеними сидіннями виходить відсік об'ємом 1422 л Fullscreen
Зі складеними сидіннями виходить відсік об'ємом 1422 л
Під підлогою багажника заховані запаска-докатка та сабвуфер Fullscreen
Під підлогою багажника заховані запаска-докатка та сабвуфер
Об'єм багажника зріс до 504 л
Підлога в багажному відсіку стала дворівневою
Зі складеними сидіннями виходить відсік об'ємом 1422 л
Під підлогою багажника заховані запаска-докатка та сабвуфер

Комплектація Nissan Qashqai 2022

Оснащення Nissan Qashqai стало значно багатшим — тепер у всіх версій є 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю сліпих зон і втоми водія, розпізнавання дорожніх знаків. Як-то кажуть, безпека — понад усе.

У комплектації Tekna+ також передбачені безключовий доступ, електропакет, двозонний клімат-контроль, якісна акустика Bose, датчики світла й дощу, камери кругового огляду, паркувальні сенсори спереду та ззаду, адаптивний круїз-контроль.

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Жвавий і економічний — новий двигун Nissan Qashqai

Новий Nissan Qashqai в Україні поки що запропонований тільки з 1,3-літровим бензиновим турбомотором, розробленим спільно Renault-Nissan і Mercedes-Benz. Він не набагато потужніший за 2,0-літрову четвірку попередника — розвиває 150 к. с. Але зате цей двигун набагато тяговитіший: пікові 250 Н∙м крутного моменту в розпорядженні всього з 1600 об/хв.

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1,3-літровий турбомотор розроблений спільно з Mercedes-Benz
Фото: Фокус

На практиці це означає відчутне підхоплення з малих оборотів. Мотор бадьорий, у місті його більш ніж достатньо, та й на трасі обгін відбувається легко та невимушено. До сотні кросовер Nissan стартує за 9,9 секунди, і впевнений розгін триває приблизно до 150 км/год. Максимальна швидкість зросла до 198 км/год.

Загалом автомобіль став набагато жвавішим, але водночас турбочетвірка досить тиха та відносно економічна — за паспортом витрачає 8,0 л/100 км у місті й 6,5 л/100 км на трасі. Економити паливо допомагають екорежим і система глушення мотора під час зупинок. Під час тесту середня витрата склала 8,6-8,8 л/100 км за переважно міської їзди.

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Новий Nissan Qashqai став швидшим і економічнішим
Фото: Фокус

Безступінчастий варіатор переналаштований і працює краще, реагує швидше та правильно підбирає потрібні оберти мотора. Трасою можна підтримувати швидкість 110 км/год при менш ніж 2000 об/хв.

Як змінилася керованість Nissan Qashqai

Повний привід не можна підключити примусово, як у попередньому Nissan Qashqai, зате з'явилися спеціальні режими для зими та бездоріжжя. Видатної прохідності від кросовера, звичайно ж, не варто чекати (тим більше, що й кліренс не найбільший — 170 мм), але для лісової ґрунтовки або засніженої дороги здібностей Qashqai більш ніж достатньо.

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Керованість кросовера покращена, але їзда стала трохи жорсткішою
Фото: Фокус

Кросовер став кращим в управлінні — його кермо точніше й гостріше, і авто легко маневрує в місті. Підвіску зробили трохи жорсткішою (особливо це відчутно з 19-дюймовими колесами), що допомогло зменшити нахили кузова. Однак їзда залишається цілком комфортною, і більшість вибоїн легко поглинаються. Зчеплення з дорогою не викликає питань, та й уповільнюється кросовер упевнено. Також слід зазначити, що новий Qashqai став тихішим усередині, хоча днищу все-таки не завадило б трохи більше шумоізоляції.

Вердикт Focus.ua

Покращення за всіма напрямках — так коротко можна охарактеризувати новий Nissan Qashqai 2022. Кросовер став просторішим, технологічнішим, економічнішим, але водночас і відчутно подорожчав, що, в першу чергу, продиктовано розширеною комплектацією. Тепер ціни стартують від 859 970 гривень, а топовий варіант Tekna+ коштує від 1 390 870 гривень.

Плюси Nissan Qashqai 2022

  • Просторніший салон і місткий багажник;
  • Багата комплектація, що включає сучасні електронні системи;
  • Тяговитий і економічний турбомотор.

Мінуси Nissan Qashqai 2022

  • Модель відчутно подорожчала і вже не така доступна, як раніше;
  • Кліренс не дуже великий, як для кросовера.
Важливо
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Характеристики Nissan Qashqai 2022

Тип двигуна бензиновий із турбонаддувом
Кількість і розположення циліндрів R4
Об'єм двигуна 1332
Потужність двигуна, к.с./об/хв 150/5500
Крутний момент Нм/об/хв 250/1600 - 3750
Коробка передач варіатор
Привід підключний повний
Витрата топлива, місто-траса 8,0-6,5 л/100 км
Макс. швидкість, км/год 198
Розгін 0–100 км/год, с 9,9
Об'єм паливного бака, л 55

Раніше Фокус розповідав про старшого брата Qashqai — новий Nissan X-Trail. Кросовер з'явиться на українському ринку на початку 2023 року.