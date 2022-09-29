На сходинку вище. Тест-драйв нового Nissan Qashqai 2022
Новий Nissan Qashqai третього покоління кардинально помінявся. Фокус з'ясував, чи пішли зміни на користь популярному кросоверу та чим він кращий за попередника.
Nissan Qashqai є одним із засновників популярного нині сегмента компактних міських кросоверів. Він став чи не найуспішнішою моделлю японського бренду в останній час — за 15 років випущено понад 5 мільйонів цих авто.
В Україні Qashqai другого покоління також користувався популярністю і став одним із лідерів у своєму класі. З 2022 року на зміну йому прийшла третя генерація кросовера, і вона зазнала радикальних змін.
Строго та сучасно — дизайн Nissan Qashqai 2022
Зміни починаються з дизайну — новий Nissan Qashqai став набагато виразнішим на вигляд. На зміну плавним лініям прийшли стриманіші грані. На даху збільшили спойлер, а ліхтарі розтягли на крила.
Фірмова V-подібна решітка радіатора Nissan тепер поєднується з тоненькими стріловидними фарами. Оптика діодна в усіх версіях, а в тестовому топовому варіанті Tekna+ — ще й матрична (зі змінним пучком світла).
Крім того, Nissan Qashqai Tekna+ можна впізнати по 19-дюймових дисках і двоколірному забарвленні. Попереднику подібні опції не були доступні.
Кросовер Nissan збудований на новій платформі CMF-CD, і в його конструкції побільшало легкого алюмінію — з нього виконані крила, капот, двері. Тому авто важить на рівні попередника, хоч і стало трохи більшим.
Розміри Nissan Qashqai 2022
- Довжина — 4425 мм
- Ширина — 1835 мм
- Висота — 1625 мм
- Колісна база — 2665 мм
- Кліренс — 170 мм
Салон Nissan Qashqai 2022: просторіший, якісніший, сучасніший
У салоні значно покращили матеріали оздоблення. У тестовій комплектації Tekna+ використані навіть шкіра Nappa та дерево, властиві моделям вищого класу.
Кермо стало трохи більшим, а ось важіль КПП, навпаки, зробили значно компактнішим. Уперше Nissan Qashqai отримав віртуальну панель приладів зі змінною графікою та конфігурацією, що налаштовується, а також проєкцію даних на лобове скло.
Сенсорний екран мультимедійної системи збільшений до 9 дюймів у діагоналі, а його меню просте та зрозуміле. Звичайно ж, передбачені функції Apple CarPlay (бездротовий) і Android Auto (дротовий).
Перемикачів аудіо та клімату поменшало, але деякі з них надто дрібні. Внизу на центральній консолі з'явилася бездротова зарядка смартфонів. А ось USB-роз'єми сюди не вивели — вони заховані у відсіку під переднім підлокітником, що не дуже зручно.
Діапазону регулювань рульової колонки та сидіння водія цілком достатньо, щоб підібрати зручну позицію. У Nissan Qashqai Tekna+ передні крісла отримали електропривід і підігрів. На додачу обігрівається кермо, а у водія тепер є пам'ять налаштувань і навіть масаж.
Сидіння комфортабельні та з непоганою бічною підтримкою. Хіба що підлокітнику не вистачає горизонтального регулювання. Огляд в авто не викликає питань — до габаритів звикнути нескладно.
Збільшені розміри позитивно позначилися внутрішньому просторі, що особливо помітно другого ряду. Місця для ніг і над головою побільшало, а салон ширший, і тепер трьом дорослим пасажирам ззаду не буде тісно. Крім того, тут з'явилися окремі вентиляційні дефлектори та USB-порти. Також слід відзначити швидкість встановлення дитячого крісла — кріплення Isofix зручно розташовані та легко доступні.
Об'єм багажника зріс до 504 л у звичайному стані та 1422 л — зі складеними задніми кріслами. Підлога тут виконана дворівневою, а під нею заховані запаска-докатка та сабвуфер. Двері багажника отримали електропривід із сенсором відкривання (він спрацьовує, якщо провести ногою під заднім бампером).
Комплектація Nissan Qashqai 2022
Оснащення Nissan Qashqai стало значно багатшим — тепер у всіх версій є 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, контролю сліпих зон і втоми водія, розпізнавання дорожніх знаків. Як-то кажуть, безпека — понад усе.
У комплектації Tekna+ також передбачені безключовий доступ, електропакет, двозонний клімат-контроль, якісна акустика Bose, датчики світла й дощу, камери кругового огляду, паркувальні сенсори спереду та ззаду, адаптивний круїз-контроль.Важливо
Жвавий і економічний — новий двигун Nissan Qashqai
Новий Nissan Qashqai в Україні поки що запропонований тільки з 1,3-літровим бензиновим турбомотором, розробленим спільно Renault-Nissan і Mercedes-Benz. Він не набагато потужніший за 2,0-літрову четвірку попередника — розвиває 150 к. с. Але зате цей двигун набагато тяговитіший: пікові 250 Н∙м крутного моменту в розпорядженні всього з 1600 об/хв.
На практиці це означає відчутне підхоплення з малих оборотів. Мотор бадьорий, у місті його більш ніж достатньо, та й на трасі обгін відбувається легко та невимушено. До сотні кросовер Nissan стартує за 9,9 секунди, і впевнений розгін триває приблизно до 150 км/год. Максимальна швидкість зросла до 198 км/год.
Загалом автомобіль став набагато жвавішим, але водночас турбочетвірка досить тиха та відносно економічна — за паспортом витрачає 8,0 л/100 км у місті й 6,5 л/100 км на трасі. Економити паливо допомагають екорежим і система глушення мотора під час зупинок. Під час тесту середня витрата склала 8,6-8,8 л/100 км за переважно міської їзди.
Безступінчастий варіатор переналаштований і працює краще, реагує швидше та правильно підбирає потрібні оберти мотора. Трасою можна підтримувати швидкість 110 км/год при менш ніж 2000 об/хв.
Як змінилася керованість Nissan Qashqai
Повний привід не можна підключити примусово, як у попередньому Nissan Qashqai, зате з'явилися спеціальні режими для зими та бездоріжжя. Видатної прохідності від кросовера, звичайно ж, не варто чекати (тим більше, що й кліренс не найбільший — 170 мм), але для лісової ґрунтовки або засніженої дороги здібностей Qashqai більш ніж достатньо.
Кросовер став кращим в управлінні — його кермо точніше й гостріше, і авто легко маневрує в місті. Підвіску зробили трохи жорсткішою (особливо це відчутно з 19-дюймовими колесами), що допомогло зменшити нахили кузова. Однак їзда залишається цілком комфортною, і більшість вибоїн легко поглинаються. Зчеплення з дорогою не викликає питань, та й уповільнюється кросовер упевнено. Також слід зазначити, що новий Qashqai став тихішим усередині, хоча днищу все-таки не завадило б трохи більше шумоізоляції.
Вердикт Focus.ua
Покращення за всіма напрямках — так коротко можна охарактеризувати новий Nissan Qashqai 2022. Кросовер став просторішим, технологічнішим, економічнішим, але водночас і відчутно подорожчав, що, в першу чергу, продиктовано розширеною комплектацією. Тепер ціни стартують від 859 970 гривень, а топовий варіант Tekna+ коштує від 1 390 870 гривень.
Плюси Nissan Qashqai 2022
- Просторніший салон і місткий багажник;
- Багата комплектація, що включає сучасні електронні системи;
- Тяговитий і економічний турбомотор.
Мінуси Nissan Qashqai 2022
- Модель відчутно подорожчала і вже не така доступна, як раніше;
- Кліренс не дуже великий, як для кросовера.
Характеристики Nissan Qashqai 2022
|Тип двигуна
|бензиновий із турбонаддувом
|Кількість і розположення циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1332
|Потужність двигуна, к.с./об/хв
|150/5500
|Крутний момент Нм/об/хв
|250/1600 - 3750
|Коробка передач
|варіатор
|Привід
|підключний повний
|Витрата топлива, місто-траса
|8,0-6,5 л/100 км
|Макс. швидкість, км/год
|198
|Розгін 0–100 км/год, с
|9,9
|Об'єм паливного бака, л
|55
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