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Chevrolet показали недорогий молодіжний електрокросовер із запасом ходу 480 км (відео)

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Фото: General Motors | Новий Chevrolet Equinox став електромобілем

Електромобіль Chevrolet Equinox більший і просторіший за бензинового попередника. Кросовер багатше оснащений і став потужнішим — його запропонують у версіях на 210 і 290 к. с.

У США офіційно представлено новий Chevrolet Equinox EV. Кросовер четвертого покоління радикально перетворився та став електромобілем. Його продемонструють публіці за тиждень на автошоу в Детройті, а ось у продаж модель надійде лише з осені 2023 року. За інформацією концерну General Motors, її вартість становитиме $30 000.

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Спортивна версія RS відрізняється дизайном передньої частини
Фото: General Motors

Дизайн Chevrolet Equinox EV

Зовнішність Chevrolet Equinox 2023 давно не була таємницею, адже перші його фото представили ще на початку року. Молодіжний кросовер став більше обтічний і отримав тоненькі діодні фари та ліхтарі на всю ширину кузова. Спортивна версія RS виглядає агресивніше завдяки зміненому дизайну передньої частини.

Як і старший брат Chevrolet Blazer EV, Equinox побудований на платформі GM Ultium. Він став довшим, ширшим і нижчим за модель минулого покоління.

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Продаж Chevrolet Equinox EV стартує через рік
Фото: General Motors

Салон та комплектація Chevrolet Equinox EV

У салоні на передній панелі встановлені два великі дисплеї — 11-дюймова віртуальна панель приладів та повернутий до водія тачскрин мультимедіа з діагоналлю 17,7 дюйма. Дані можуть проєктуватись і на лобове скло.

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Передні сидіння розділені високою центральною консоллю. Кросовер просторіший за попередника, а об'єм його багажника зі складеними задніми сидіннями досягає 1614 л.

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Великий сенсорний дисплей повернуто до водія
Фото: General Motors

Базова комплектація Chevrolet Equinox EV розширена і тепер включає 19-дюймові диски, камеру заднього виду, парктронік, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі та контролю "сліпих" зон. Топова версія отримала двозонний клімат-контроль, електропривод, підігрів та вентиляцію передніх сидінь. Серед опцій є камери 360-градусного огляду та автопілот Super Cruise.

Кросовер запропонують у версіях потужністю 210 та 290 к. с.

Новий Chevrolet Equinox EV, характеристики

Електромобіль Chevrolet Equinox EV запропонують у 210-сильній передньопривідній та 290-сильній повнопривідній версіях. Будуть доступні два типи батареї: зі стандартним запасом ходу складе 400 км, а зі збільшеною — 480 км. У домашніх умовах електрокар можна буде зарядити за 9:00, а від швидкої станції зарядка на 20% займе всього 10 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що Jeep презентував відразу три електричні кросовери. Вони надійдуть у продаж у 2023-2024 роках.