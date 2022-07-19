Запас ходу 515 км та 4 с до сотні: новий Chevrolet Blazer 2023 став електрокаром (відео)
Chevrolet Blazer нової генерації став електромобілем. Кросовер пропонують з переднім, заднім чи повним приводом у версіях потужністю до 557 к. с.
У США офіційно презентували кросовер Chevrolet Blazer EV. Нове покоління моделі вперше стало електричним. Купити електромобіль Chevrolet можна буде з літа 2023 року за ціною від 47 595 до 65 995 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Chevrolet.
Дизайн Chevrolet Blazer 2023
Зовнішність електрокросовера розсекретили ще місяць тому. Новий Chevrolet Blazer EV став стрімкішим. У нього довгий високий капот, похилий дах і профільовані боковини. Фари з'єднані діодною смугою.
Топовий заряджений Chevrolet Blazer SS відрізняється агресивнішим дизайном передньої частини. Крім того, кросовер отримав 22-дюймові диски тоді, як у стандартної моделі вони 19-дюймові.
Електромобіль Chevrolet не має нічого спільного з попередником. Він побудований на новітній модульній платформі GM Ultium, як і електрокросовер Cadillac Lyriq.
Салон та комплектація Chevrolet Blazer 2023
У салоні вентиляційні дефлектори в ретро-стилі поруч із сучасною віртуальною панеллю приладів і великим 17,7-дюймовим сенсорним дисплеєм мультимедіа. Дані проєктуються на лобове скло. Цікава деталь: у Blazer немає звичної кнопки запуску — авто визначає наявність ключа у водія і заводиться саме.
Всі Chevrolet Blazer 2023 оснащені навігацією з картою зарядних станцій, парктроніком, системами автоматичного гальмування та утримання у смузі. Флагманська версія SS додає обробку шкірою та замшею, електропривід сидінь та двері багажника, вентиляцію передніх та підігрів усіх крісел, обігрів керма, паркувальний автопілот та систему напівавтономного водіння Super Cruise.Важливо
Chevrolet Blazer 2023, характеристики
Електрокар Chevrolet унікальний тим, що пропонується з переднім, заднім або повним приводом. Поки відома потужність тільки топового повнопривідного Chevrolet Blazer SS — його два двигуни видають 557 к. с. і дозволяють розганятися до 100 км/год за 4 с.
Запас ходу тоді становить 466 км. У базовій передньопривідній версії він дорівнює 400 км, а "дальнобійний" варіант RS проїде 515 км без підзарядки.
Раніше Фокус повідомляв, що General Motors повертаються до Європи і роблять ставку саме на електрокари. Очевидно, Chevrolet Blazer буде однією з моделей, представлених на європейському ринку.