Запас ходу 515 км та 4 с до сотні: новий Chevrolet Blazer 2023 став електрокаром (відео)

Chevrolet Blazer нової генерації став електромобілем. Кросовер пропонують з переднім, заднім чи повним приводом у версіях потужністю до 557 к. с.

У США офіційно презентували кросовер Chevrolet Blazer EV. Нове покоління моделі вперше стало електричним. Купити електромобіль Chevrolet можна буде з літа 2023 року за ціною від 47 595 до 65 995 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Chevrolet.

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[ + – ] Електромобіль Chevrolet побудований на новій платформі GM Ultium Фото: General Motors

Дизайн Chevrolet Blazer 2023

Зовнішність електрокросовера розсекретили ще місяць тому. Новий Chevrolet Blazer EV став стрімкішим. У нього довгий високий капот, похилий дах і профільовані боковини. Фари з'єднані діодною смугою.

[ + – ] Запас ходу досягає 400-515 км, залежно від версії Фото: General Motors

Топовий заряджений Chevrolet Blazer SS відрізняється агресивнішим дизайном передньої частини. Крім того, кросовер отримав 22-дюймові диски тоді, як у стандартної моделі вони 19-дюймові.

Електромобіль Chevrolet не має нічого спільного з попередником. Він побудований на новітній модульній платформі GM Ultium, як і електрокросовер Cadillac Lyriq.

[ + – ] У салоні встановлено великий 17,7-дюймовий дисплей Фото: General Motors

Салон та комплектація Chevrolet Blazer 2023

У салоні вентиляційні дефлектори в ретро-стилі поруч із сучасною віртуальною панеллю приладів і великим 17,7-дюймовим сенсорним дисплеєм мультимедіа. Дані проєктуються на лобове скло. Цікава деталь: у Blazer немає звичної кнопки запуску — авто визначає наявність ключа у водія і заводиться саме.

[ + – ] У топовому варіанті SS в обробці використані шкіра та замша Фото: General Motors

Всі Chevrolet Blazer 2023 оснащені навігацією з картою зарядних станцій, парктроніком, системами автоматичного гальмування та утримання у смузі. Флагманська версія SS додає обробку шкірою та замшею, електропривід сидінь та двері багажника, вентиляцію передніх та підігрів усіх крісел, обігрів керма, паркувальний автопілот та систему напівавтономного водіння Super Cruise.

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Chevrolet Blazer 2023, характеристики

Електрокар Chevrolet унікальний тим, що пропонується з переднім, заднім або повним приводом. Поки відома потужність тільки топового повнопривідного Chevrolet Blazer SS — його два двигуни видають 557 к. с. і дозволяють розганятися до 100 км/год за 4 с.

[ + – ] Найпотужніший Chevrolet Blazer SS розганяється до 100 км/год менш ніж за 4 с

Запас ходу тоді становить 466 км. У базовій передньопривідній версії він дорівнює 400 км, а "дальнобійний" варіант RS проїде 515 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors повертаються до Європи і роблять ставку саме на електрокари. Очевидно, Chevrolet Blazer буде однією з моделей, представлених на європейському ринку.