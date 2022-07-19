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Запас хода 515 км и 4 с до сотни: новый Chevrolet Blazer 2023 стал электрокаром (видео)

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Chevrolet Blazer 2023, Chevrolet Blazer EV, электромобиль Шевроле, электрокар Шевроле, новый Chevrolet Blazer
Фото: General Motors | Фары Chevrolet Blazer соединены светящейся полосой

Chevrolet Blazer новой генерации стал электромобилем. Кроссовер предлагают с передним, задним или полным приводом в версиях мощностью до 557 л. с.

В США официально презентовали кроссовер Chevrolet Blazer EV. Новое поколение модели впервые стало электрическим. Купить электромобиль Шевроле можно будет с лета 2023 года по цене от 47 595 до 65 995 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Chevrolet.

Chevrolet Blazer 2023, Chevrolet Blazer EV, электромобиль Шевроле, электрокар Шевроле, новый Chevrolet Blazer
Электромобиль Chevrolet построен на новой платформе GM Ultium
Фото: General Motors

Дизайн Chevrolet Blazer 2023

Внешность электрокроссовера рассекретили еще месяц назад. Новый Chevrolet Blazer EV стал более стремительным. У него длинный высокий капот, покатая крыша и профилированные боковины. Фары соединены диодной полосой.

Chevrolet Blazer 2023, Chevrolet Blazer EV, электромобиль Шевроле, электрокар Шевроле, новый Chevrolet Blazer
Запас хода достигает 400-515 км, в зависимости от версии
Фото: General Motors

Топовый заряженный Chevrolet Blazer SS отличается более агрессивным дизайном передней части. Кроме того, кроссовер получил 22-дюймовые диски тогда, как у стандартной модели они 19-дюймовые.

Электромобиль Chevrolet не имеет ничего общего с предшественником. Он построен на новейшей модульной платформе GM Ultium, как и электрокроссовер Cadillac Lyriq.

Chevrolet Blazer 2023, Chevrolet Blazer EV, электромобиль Шевроле, электрокар Шевроле, новый Chevrolet Blazer
В салоне установлен большой 17,7-дюймовый дисплей
Фото: General Motors

Салон и комплектация Chevrolet Blazer 2023

В салоне вентиляционные дефлекторы в ретро-стиле соседствуют с современной виртуальной панелью приборов и большим 17,7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа. Данные проецируются и на лобовое стекло. Интересная деталь: у Blazer нет привычной кнопки запуска — авто определяет наличие ключа у водителя и заводится само.

Chevrolet Blazer 2023, Chevrolet Blazer EV, электромобиль Шевроле, электрокар Шевроле, новый Chevrolet Blazer
В топовом варианте SS в отделке использованы кожа и замша
Фото: General Motors

Все Chevrolet Blazer 2023 оснащены навигацией с картой зарядных станций, парктроником, системами автоматического торможения и удержания в полосе. Флагманская версия SS добавляет отделку кожей и замшей, электропривод сидений и двери багажника, вентиляцию передних и подогрев всех кресел, обогрев руля, парковочный автопилот и систему полуавтономного вождения Super Cruise.

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Chevrolet Blazer 2023, характеристики

Электрокар Шевроле уникален тем, что предлагается с передним, задним или полным приводом. Пока известна мощность только топового полноприводного Chevrolet Blazer SS – его два мотора выдают 557 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4 с.

Самый мощный Chevrolet Blazer SS разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 с

Запас хода в этом случае составляет 466 км. В базовой переднеприводной версии он равен 400 км, а самый "дальнобойный" вариант RS проедет 515 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors возвращаются в Европу и делают ставу именно на электрокары. Очевидно Chevrolet Blazer будет одной из моделей, представленных на европейском рынке.