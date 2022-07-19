Запас хода 515 км и 4 с до сотни: новый Chevrolet Blazer 2023 стал электрокаром (видео)
Chevrolet Blazer новой генерации стал электромобилем. Кроссовер предлагают с передним, задним или полным приводом в версиях мощностью до 557 л. с.
В США официально презентовали кроссовер Chevrolet Blazer EV. Новое поколение модели впервые стало электрическим. Купить электромобиль Шевроле можно будет с лета 2023 года по цене от 47 595 до 65 995 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Chevrolet.
Дизайн Chevrolet Blazer 2023
Внешность электрокроссовера рассекретили еще месяц назад. Новый Chevrolet Blazer EV стал более стремительным. У него длинный высокий капот, покатая крыша и профилированные боковины. Фары соединены диодной полосой.
Топовый заряженный Chevrolet Blazer SS отличается более агрессивным дизайном передней части. Кроме того, кроссовер получил 22-дюймовые диски тогда, как у стандартной модели они 19-дюймовые.
Электромобиль Chevrolet не имеет ничего общего с предшественником. Он построен на новейшей модульной платформе GM Ultium, как и электрокроссовер Cadillac Lyriq.
Салон и комплектация Chevrolet Blazer 2023
В салоне вентиляционные дефлекторы в ретро-стиле соседствуют с современной виртуальной панелью приборов и большим 17,7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа. Данные проецируются и на лобовое стекло. Интересная деталь: у Blazer нет привычной кнопки запуска — авто определяет наличие ключа у водителя и заводится само.
Все Chevrolet Blazer 2023 оснащены навигацией с картой зарядных станций, парктроником, системами автоматического торможения и удержания в полосе. Флагманская версия SS добавляет отделку кожей и замшей, электропривод сидений и двери багажника, вентиляцию передних и подогрев всех кресел, обогрев руля, парковочный автопилот и систему полуавтономного вождения Super Cruise.Важно
Chevrolet Blazer 2023, характеристики
Электрокар Шевроле уникален тем, что предлагается с передним, задним или полным приводом. Пока известна мощность только топового полноприводного Chevrolet Blazer SS – его два мотора выдают 557 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4 с.
Запас хода в этом случае составляет 466 км. В базовой переднеприводной версии он равен 400 км, а самый "дальнобойный" вариант RS проедет 515 км без подзарядки.
Ранее Фокус сообщал, что General Motors возвращаются в Европу и делают ставу именно на электрокары. Очевидно Chevrolet Blazer будет одной из моделей, представленных на европейском рынке.