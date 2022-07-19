Запас хода 515 км и 4 с до сотни: новый Chevrolet Blazer 2023 стал электрокаром (видео)

Chevrolet Blazer новой генерации стал электромобилем. Кроссовер предлагают с передним, задним или полным приводом в версиях мощностью до 557 л. с.

В США официально презентовали кроссовер Chevrolet Blazer EV. Новое поколение модели впервые стало электрическим. Купить электромобиль Шевроле можно будет с лета 2023 года по цене от 47 595 до 65 995 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Chevrolet.

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[ + – ] Электромобиль Chevrolet построен на новой платформе GM Ultium Фото: General Motors

Дизайн Chevrolet Blazer 2023

Внешность электрокроссовера рассекретили еще месяц назад. Новый Chevrolet Blazer EV стал более стремительным. У него длинный высокий капот, покатая крыша и профилированные боковины. Фары соединены диодной полосой.

[ + – ] Запас хода достигает 400-515 км, в зависимости от версии Фото: General Motors

Топовый заряженный Chevrolet Blazer SS отличается более агрессивным дизайном передней части. Кроме того, кроссовер получил 22-дюймовые диски тогда, как у стандартной модели они 19-дюймовые.

Электромобиль Chevrolet не имеет ничего общего с предшественником. Он построен на новейшей модульной платформе GM Ultium, как и электрокроссовер Cadillac Lyriq.

[ + – ] В салоне установлен большой 17,7-дюймовый дисплей Фото: General Motors

Салон и комплектация Chevrolet Blazer 2023

В салоне вентиляционные дефлекторы в ретро-стиле соседствуют с современной виртуальной панелью приборов и большим 17,7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа. Данные проецируются и на лобовое стекло. Интересная деталь: у Blazer нет привычной кнопки запуска — авто определяет наличие ключа у водителя и заводится само.

[ + – ] В топовом варианте SS в отделке использованы кожа и замша Фото: General Motors

Все Chevrolet Blazer 2023 оснащены навигацией с картой зарядных станций, парктроником, системами автоматического торможения и удержания в полосе. Флагманская версия SS добавляет отделку кожей и замшей, электропривод сидений и двери багажника, вентиляцию передних и подогрев всех кресел, обогрев руля, парковочный автопилот и систему полуавтономного вождения Super Cruise.

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Chevrolet Blazer 2023, характеристики

Электрокар Шевроле уникален тем, что предлагается с передним, задним или полным приводом. Пока известна мощность только топового полноприводного Chevrolet Blazer SS – его два мотора выдают 557 л. с. и позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4 с.

[ + – ] Самый мощный Chevrolet Blazer SS разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 4 с

Запас хода в этом случае составляет 466 км. В базовой переднеприводной версии он равен 400 км, а самый "дальнобойный" вариант RS проедет 515 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors возвращаются в Европу и делают ставу именно на электрокары. Очевидно Chevrolet Blazer будет одной из моделей, представленных на европейском рынке.