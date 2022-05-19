Огромный дисплей и 500 км запаса хода: в продажу поступил первый электромобиль Cadillac

Электрокроссовер Cadillac Lyriq будет стоить от 62 990 долларов и уже в базовой версии получит автопилот Super Cruise.

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C 19 мая в США стартуют продажи Cadillac Lyriq 2023. Первый электромобиль в истории марки можно заказать по цене от 62 990 долларов, а доставки авто начинаются с осени. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

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[ + – ] Cadillac Lyriq стоит от 62 990 долларов Фото: General Motors

Новый Cadillac Lyriq – большой пятиместный электрокроссовер премиум-класса. Автомобиль достигает 4996 мм в длину при колесной базе в 3094 мм.

Дизайн Cadillac Lyriq 2023 получился футуристическим и самобытным. Передняя часть с диодной подсветкой имитирует решетку радиатора бензиновых Cadillac. Как передняя, так и задняя оптика выполнена "двухэтажной".

[ + – ] На передней панели установлен 33-дюймовый экран Фото: General Motors

Салон Cadillac Lyriq 2023 отделан кожей, деревом и алюминием. На передней панели установлен огромный 33-дюймовый дисплей. Электромобиль Cadillac обладает вместительным 793-литровым багажником.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа, дерево и алюминий Фото: General Motors

Базовая комплектация Cadillac Lyriq включает доступ в салон со смартфона, аудиосистему AKG с 19 динамиками и технологию полуавтономного вождения Super Cruise.

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Начальная версия заднеприводная и оснащена одним 345-сильным электромотором. Аккумуляторная батарея на 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 502 км. Среди опций есть домашнее зарядное устройство, сокращающее время полной зарядки до 6 часов.

[ + – ] Первой в продажу поступила 345-сильная заднеприводная версия Фото: General Motors

С начала 2023 года линейку пополнит полноприводной вариант мощностью 507 л. с. Он будет стоить от $64 990. Также в следующем году модель выйдет на европейский рынок.

Ранее Фокус рассказывал про самый мощный и самый дорогой внедорожник Cadillac Escalade-V. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 с.