Немцы назвали самые ненадежные авто современности (список)
В ADAC проанализировали, насколько часто приходится вызывать техпомощь для той или иной модели авто. Самые ненадежные автомобили поделили по классам.
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В Германии опубликован традиционный ежегодный рейтинг надежности б/у авто. Его составляет немецкий автоклуб ADAC, который основан в 1903 году и является одним из старейших в Европе.
Эксперты автоклуба изучили статистику вызовов экипажей технической помощи ADAC для устранения неполадок в том или ином авто. В общей сложности были проанализированы данные по 132 популярным моделям 22 марок. Ключевым показателем в рейтинге стало количество вызовов техпомощи на 1000 автомобилей.
В ходе исследования выяснилось, что за 2021 год техническая помощь ADAC выезжала на 3,5 миллиона вызовов. Это на 3% чаще, чем в 2020 году.
Определены самые распространенные поломки авто:
- Проблемы с аккумулятором – 46% случаев
- Неисправности двигателя и электроники – 15,5%
- Проблемы с кузовом, ходовой и рулевым управлением – 14,8%
- Проблемы со стартером, генератором и проводкой – 10,3%
В ходе исследования традиционно определили наиболее проблемные модели. Их поделили по классам. Наихудший результат продемонстрировал минивэн Ford S-Max – 38,1 вызовов техпомощи на 1000 авто.
Самые ненадежные авто современности по версии ADAC:
А-класс
- Smart forfour (2015 г.) – 30,2 вызовов техпомощи на 1000 авто
- Smart fortwo (2016 г.) – 26,3
- Skoda Citigo (2012 г.) – 24,5
B-класс
- Renault Clio (2015 г.) – 34,6 вызовов техпомощи на 1000 авто
- Hyundai i20 (2014 г.) – 34,4
- Peugeot 207 (2012 г.) – 30,2
С-класс
- Peugeot 308 (2012 г.) – 33,1 вызовов техпомощи на 1000 авто
- Ford C-Max (2012 г.) – 32,8
- Kia Ceed (2012 г.) – 31,0
D-класс
- Ford S-Max (2016 г.) – 38,1 вызовов техпомощи на 1000 авто
- Volkswagen Sharan (2013 г.) – 37,0
- Opel Insignia (2016 г.) – 36,0
Е-класс
- Mercedes-Benz E-Class (2012 г.) – 23,7 вызовов техпомощи на 1000 авто
- Skoda Superb (2012 г.) – 23,7
- Volkswagen Touareg (2012 г.) – 19,6
Коммерческие автомобили
- Opel Vivaro (2015 г.) – 19,8 вызовов техпомощи на 1000 авто
- Volkswagen Transporter (2012 г.) – 19,4
- Mercedes-Benz Vito/Viano (август 2012 г.) – 18,3
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