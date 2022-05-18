Немцы назвали самые ненадежные авто современности (список)

В ADAC проанализировали, насколько часто приходится вызывать техпомощь для той или иной модели авто. Самые ненадежные автомобили поделили по классам.

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В Германии опубликован традиционный ежегодный рейтинг надежности б/у авто. Его составляет немецкий автоклуб ADAC, который основан в 1903 году и является одним из старейших в Европе.

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Эксперты автоклуба изучили статистику вызовов экипажей технической помощи ADAC для устранения неполадок в том или ином авто. В общей сложности были проанализированы данные по 132 популярным моделям 22 марок. Ключевым показателем в рейтинге стало количество вызовов техпомощи на 1000 автомобилей.

В ходе исследования выяснилось, что за 2021 год техническая помощь ADAC выезжала на 3,5 миллиона вызовов. Это на 3% чаще, чем в 2020 году.

[ + – ] Самым ненадежным авто признан Ford S-Max 2016 года Фото: Ford

Определены самые распространенные поломки авто:

Проблемы с аккумулятором – 46% случаев

Неисправности двигателя и электроники – 15,5%

Проблемы с кузовом, ходовой и рулевым управлением – 14,8%

Проблемы со стартером, генератором и проводкой – 10,3%

В ходе исследования традиционно определили наиболее проблемные модели. Их поделили по классам. Наихудший результат продемонстрировал минивэн Ford S-Max – 38,1 вызовов техпомощи на 1000 авто.

Самые ненадежные авто современности по версии ADAC:

А-класс

Smart forfour (2015 г.) – 30,2 вызовов техпомощи на 1000 авто Smart fortwo (2016 г.) – 26,3 Skoda Citigo (2012 г.) – 24,5

B-класс

Renault Clio (2015 г.) – 34,6 вызовов техпомощи на 1000 авто Hyundai i20 (2014 г.) – 34,4 Peugeot 207 (2012 г.) – 30,2

С-класс

Peugeot 308 (2012 г.) – 33,1 вызовов техпомощи на 1000 авто Ford C-Max (2012 г.) – 32,8 Kia Ceed (2012 г.) – 31,0

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D-класс

Ford S-Max (2016 г.) – 38,1 вызовов техпомощи на 1000 авто Volkswagen Sharan (2013 г.) – 37,0 Opel Insignia (2016 г.) – 36,0

Е-класс

Mercedes-Benz E-Class (2012 г.) – 23,7 вызовов техпомощи на 1000 авто Skoda Superb (2012 г.) – 23,7 Volkswagen Touareg (2012 г.) – 19,6

Коммерческие автомобили

Opel Vivaro (2015 г.) – 19,8 вызовов техпомощи на 1000 авто Volkswagen Transporter (2012 г.) – 19,4 Mercedes-Benz Vito/Viano (август 2012 г.) – 18,3

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