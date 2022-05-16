В Украину разрешили ввозить 20-летние грузовики и автобусы: какие существуют ограничения

Во время военного положения можно будет ввезти грузовую технику и автобусы, выпущенные после 2000 года. Однако воспользоваться нововведением смогут не все.

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В Украину разрешен ввоз грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Такой пункт прописан в законе №7360, принятом Верховной Радой.

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Новые правила будут действовать во время военного положения, а также на протяжении 12 месяцев после его окончания или отмены (но не позже 31 декабря 2023 года). Они не распространяются на транспортные средства из РФ и Беларуси.

До недавнего времени в Украину разрешали импортировать грузовую технику и автобусы класса Евро-5 и выше, то есть, выпущенные не ранее 2008 года. Теперь же возможен ввоз транспортных средств, выпущенных после 2000 года (именно тогда вступили в силу нормы Евро-3).

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Впрочем, в законе есть существенные ограничения. Во-первых, в течении 1095 дней (или 3 лет) после регистрации в Украине технику запрещено перепродавать.

Во-вторых, транспортные средства стандарта Евро-3 не подпадают под бесплатную растаможку. Дело в том, что закон разрешил их ввоз только юридическим лицам тогда, как ввезти авто без пошлины, акциза НДС могут лишь физические лица. Это значит, что нулевая растаможка для граждан по-прежнему распространяется только на грузовики и автобусы класса Евро-5.

Ранее Фокус сообщал, что бесплатная растаможка авто в Украине может быть отменена уже в мае.