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Осталось недолго. Когда в Украине могут отменить бесплатную растаможку авто

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Фото: с сайта ТопЖыр | НДС, акциз и пошлину на авто могут вернуть уже в мае

В парламенте все же собираются выставить на голосование законопроект об за отмене нулевой растаможки авто, хотя вокруг этой темы идут дискуссии.

Бесплатная растаможка авто в Украине может быть отменена уже в ближайшее время. Соответствующий законопроект надеются рассмотреть в Верховной Раде еще в мае. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Forbes.

"Я буду настаивать на том, чтобы закон был принят в ближайшее время. До конца мая он должен вступить в силу. За это время бизнес может перестроить свои процессы", — подчеркнул народный депутат.

Даниил Гетманцев рассказал, что вокруг "евроблях" идут дискуссии, но отменить налоги легче, чем возобновить. Он объяснил, что пошлину и НДС на весь импорт (не только авто) отменили в марте из-за реальной угрозы дефицита продуктов народного потребления и даже голода. Теперь же экономика перезапущена и работает, поэтому льготы на импорт не нужны.

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"Мы обеспечиваем себя сами. И льготы по импорту вредят нашему товаропроизводителю, поскольку импортный товар получается дешевле, чем производимый в Украине. Это решение следует отменить", — заявил Даниил Гетманцев.

Напомним, законопроект об отмене нулевой растаможки авто, а также беспошлинного импорта ряда других товаров одобрен парламентским комитетом, однако пока не внесен в повестку дня Верховной Рады.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезли недешевый суперкар McLaren и собираются растаможить авто бесплатно.