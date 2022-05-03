Бесплатную растаможку авто в Украине пока не будут отменять

Рассматривать соответствующее решение нардепы не будут, поскольку законопроект еще не появился в повестке дня Верховной Рады.

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Верховная Рада пока не будет рассматривать отмену бесплатной растаможки. Законопроект №7311-д отложен на неопределенный срок. Информацию подтвердили несколько народных депутатов.

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В частности, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал в Telegram: "Всем, кто переживал, что Верховная Рада в ближайшее время примет налоговые изменения 7311, не переживайте, не примет".

А Игорь Фрис сообщил в Facebook, что после озвученных аргументов в пользу нулевой растаможки проект закона пока снят с повестки дня в парламенте. То есть, у украинцев еще есть шанс растаможить авто бесплатно.

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №7311-д. Согласно ему, бесплатная растаможка в Украине должна остаться только для ВСУ.

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Ярослав Железняк мотивировал такое решение тем, что льготами стали пользоваться для ввоза дорогих люксовых иномарок. Впрочем, согласно статистики растаможки, опубликованной народным депутатом Аленой Шкрум, премиальные модели стоимостью свыше миллиона гривен составляют всего 0,8% от всех ввезенных в апреле машин.

Ранее Фокус сообщал, что правительство решило ввести ограничения на ввоз евроблях в Украину. Таким образом планируют уменьшить очереди на границах.