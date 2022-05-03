Безплатне розмитнення авто в Україні поки не скасовуватимуть

Відповідне рішення нардепи не розглядатимуть, оскільки законопроєкт ще не з'явився на порядку денному Верховної Ради.

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Верховна Рада поки не розглядатиме скасування безплатного розмитнення. Законопроєкт №7311-д відкладено на невизначений термін. Інформацію підтвердило кілька народних депутатів.

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Зокрема, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк написав у Telegram: "Усім, хто переживав, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить податкові зміни 7311, не переживайте, не ухвалить".

А Ігор Фріс повідомив у Facebook, що після озвучених аргументів на користь нульового розмитнення проєкт закону поки знято з порядку денного в парламенті. Тобто українці ще мають шанс розмитнити авто безплатно.

Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №7311-д. Згідно з ним, безплатне розмитнення в Україні має залишитися лише для ЗСУ.

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Ярослав Железняк мотивував таке рішення тим, що пільгами стали користуватися для ввезення дорогих люксових іномарок. Втім, згідно зі статистикою розмитнення, опублікованої народною депутаткою Оленою Шкрум, преміальні моделі вартістю понад мільйон гривень становлять лише 0,8% від усіх ввезених у квітні машин.

Раніше Фокус повідомляв, що уряд вирішив запровадити обмеження на ввезення євроблях в Україну. Так планують зменшити черги на кордонах.