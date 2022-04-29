Безкоштовне розмитнення авто в Україні пропонують скасувати, але не для всіх

Комітет Верховної Ради підтримав скасування безплатного розмитнення і тепер законопроєкт винесуть на голосування.

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Верховна Рада розгляне скасування безплатного розмитнення авто. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової митної політики підтримав відповідний законопроєкт №7311-д, але із застереженнями. Про це розповів у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

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Проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків та зборів у період воєнного, надзвичайного стану" повертає акциз, ПДВ та мито на автомобілі.

[ + – ] Пільги розмитнення залишать тільки для Збройних сил Фото: Гордон

Втім, додали виняток — безплатне розмитнення залишається на транспорт для ЗСУ — повнопривідні автомобілі, випущені до 2017 року

"Скасовують пільги з ПДВ, акцизу та мита під час ввезення транспортних засобів. На жаль, цією опцією стали багато користуватися, щоб дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаються пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для Збройних Сил" — Заявив Ярослав Железняк.

Водночас прийнято рішення не підвищувати ПДВ та не повертати акциз на пальне, адже воно й так у дефіциті. Крім того, пропонують дозволити ввезення в Україну на час воєнного стану тракторів, вантажних авто та спецтехніки стандарту Євро-3.

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Тепер законопроєкт мають розглянути у Верховній Раді в першому читанні та загалом. Набуде чинності після прийняття, підписання Президентом та публікації.

Раніше Фокус повідомляв, що ввезення авто для розмитнення в Україні обмежили, щоб зменшити черги на кордонах.