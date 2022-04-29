Забудьте про А-92: АЗС в Україні можуть перестати продавати бензин у роздріб, – прогноз

Паливо продаватимуть корпоративним клієнтам за безготівковим розрахунком, каже директор консалтингової компанії "А-95". У вантажівку наллють не більше 100 літрів дизеля, а в легкове авто — максимум 20 літрів.

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Багато українських мереж автозаправок можуть перестати обслуговувати роздрібних клієнтів, а продаватимуть паливо корпоративним клієнтам за безготівковим розрахунком. Такі прогнози озвучив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн у коментарі "Сегодня".

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Якщо паливо буде в наявності, можливі обмеження на заправку 10-20 літрів за раз. Для корпоративних клієнтів у вантажівку литимуть не більше 100 літрів дизеля, а в легкове авто — не більше 20 літрів, пояснив експерт.

Цілком імовірно, що частина АЗС не дотримуватиметься держрегулювання і завищуватимуть ціни на паливо.

"На вихідних вищі ціни виставили невеликі мережі АЗС, а в середу вже і на заправках групи "Приват" паливо стало продаватися дорожче, ніж це допускається урядовою ухвалою", — сказав Куюн.

Забудьте 92-й бензин

Директор компанії А-95 каже, що найближчим часом українцям варто забути про наявність бензину марки А-92. У Європі його не продають, а виробляли лише на Кременчуцькому НПЗ. Російські окупанти вивели з ладу завод ракетними ударами.

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Автовози з "євробляхами" заважають бензовозам на кордоні

Українські трейдери після початку повномасштабної війни не можуть закуповувати паливо в Росії та Білорусі, а також привозити його морем. Пальне закуповується в Європі, але через масовий попит України утворився дефіцит, ціни трейдерам з України підняли, продовжив експерт.

Ускладнюють становище логістичні проблеми. У Європі немає вільного рухомого складу, щоб перевезти паливо в Україну. За словами експерта, постачання з Європи бензовозами заблоковано, оскільки пропускні пункти на кордоні забиті автовозами з "євробляхами". Уживані авто почали масово завозити в Україну після скасування розмитнення.

Бензовози та волонтери змушені через це стояти на кордоні по кілька днів, коментує Куюн.

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Держрегулювання цін на пальне теж призвело до дефіциту палива, оскільки дрібні оператори не можуть завозити пальне з Європи. Дрібні партії палива продаються в Європі з націнкою, а вартість логістики одного бензовозу коштуватиме набагато дорожче, ніж привезення залізничних цистерн, заявив він.

Якщо Кабмін скасує держрегулювання цін, паливо подорожчає на 2-3 гривні за літр, зате буде на ринку. Завдяки цьому може подешевшати автогаз, сказав Куюн.

"Його зараз продають із великою маржинальністю саме через дефіцит бензину. Бензин коштує 36 грн за літр, але його на заправках мало, а газ продають по 30 грн, але він представлений у достатній кількості", — зазначив директор групи "А-95".

Фокус раніше писав про дефіцит палива в Україні. У Києві 28 квітня на заправках у районі столичної окружної дороги палива не було. На газозаправних станціях спостерігалися величезні черги.

Верховна Рада України 15 березня знизила ставку податку на додану вартість з 20% до 7% на бензин і дизель.