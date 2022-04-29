Дефіцит палива в Україні: що відбувається на АЗС і де можна заправити автомобіль

Влада Києва визнає дефіцит палива в столиці та закликає водіїв відмовитися від непотрібних поїздок містом. Бензин чи дизель на столичних АЗС можна купити, але з певними обмеженнями.

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До кінця квітня на українських АЗС виник дефіцит палива, через який більшість водіїв могли купити бензин, газ і ДП лише за спеціальними талонами. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, що відбувається на заправках, і де українці можуть заправити свої автомобілі.

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Дефіцит палива в Україні — ситуація на українських АЗС

Уже в обід, 28 квітня, на заправках, які розташовані на столичній окружній дорозі, не було палива. На тих газозаправних станціях, де водії могли ще придбати бензин чи газ, вишиковувалися величезні черги з автомобілів. Крім того, як стверджують журналісти, на окремих АЗС паливо відпускали лише корпоративним клієнтам за спеціальними талонами та завищеними цінами.

[ + – ] На київських АЗС черги з автомобілів через дефіцит палива [ + – ] На київських АЗС черги з автомобілів через дефіцит палива [ + – ] На київських АЗС черги з автомобілів через дефіцит палива [ + – ] На київських АЗС черги з автомобілів через дефіцит палива

Заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону визнав, що в Києві спостерігається дефіцит палива. Топчиновник закликав жителів столиці без зайвої потреби не пересуватися містом, щоб не ускладнювати проблеми з бензином і газом.

"У нас на сьогодні інші пріоритети забезпечення пальним ніж просто (забезпечення — ред.) містян, які приїхали, і їм потрібно кудись переміщуватися. Сьогодні немає проблем із використанням громадського транспорту. З іншого боку, не бачу великої потреби на сьогоднішній день переміщатися містом", — підкреслив Поворозник в ефірі марафону.

Дефіцит палива також спостерігається на АЗС в Одесі. Місцеві жителі у соцмережах розповідають, що газозаправні станції встановили обмеження та відпускають не більше 10 л бензину/газу на один автомобіль.

"Ціни на бензин знову пішли вгору. Період цінового затишшя на паливному ринку закінчився. 95-й штурмує планку 36 гривень за літр, 92-й відсутній, дизельне паливо й у світі білому не знайдеш, газу вже немає давно", — йдеться в іншій публікації місцевого Telegram-каналу.

[ + – ] Дефіцит палива на АЗС в Одесі

Обмеження на продаж палива також запровадили на території Закарпаття. За словами заступника голови обласної військово-цивільної адміністрації Василя Іванчо, через повномасштабне вторгнення ЗС РФ істотно скоротилося постачання бензину та газу в регіон. У зв'язку з чим місцева влада була змушена ввести обмеження на продаж палива водіям — до 20 літрів на один автомобіль.

Місцеві жителі в коментарі журналістам розповідають, що на деяких АЗС Закарпаття або зовсім нема бензину/газу, або є паливо преміум-класу, яке не всім по кишені.

[ + – ] Дефіцит палива на АЗС Закарпаття

Дефіцит палива в Україні — на яких АЗС Києва заправити автомобіль

На офіційному сайті компанії "SOCAR Energy", яка має свою мережу заправок в Україні, сказано, що в Києві функціонують газозаправні станції, де водії можуть придбати лише скраплений газ LPG по 31,98 гривень за літр. Інформація про наявність марок бензину А92 або А95 на порталі не вказана.

[ + – ] На АЗС SOCAR у Києві водії можуть купити скраплений газ LPG

На сайті компанії WOG сказано, що бензин марки А95 є в наявності на кількох АЗС, проте пріоритет у заправленні цим паливом віддається тільки спецтранспорту. Проте, у столиці функціонують газозаправні станції, на яких у продажу є паливо М95 Mustang. Його відпускають через готівку, термінал або за спеціальними талонами з обмеженням 40 літрів на один автомобіль. З подібними нововведеннями на АЗС WOG продають дизельне паливо.

Один із клієнтів мережі АЗС WOG у коментарі Фокусу розповів, що заправлявся на одній зі станцій компанії, де офіційно немає палива, та розплачувався через мобільний додаток.

"Маленький нюанс, що ціна на 5 гривень більша через додаток (від розцінок на електронному табло — ред.). Я заправлявся на Повітрофлотському проспекті, сплативши в офіційному додатку", — додав співрозмовник.

[ + – ] На яких заправках WOG у Києві можна заправити автомобіль

На сайті мережі заправок OKKO йдеться, що в Києві на всіх наявних АЗС немає ні бензину, ні газу, ні дизельного палива. Виняток — газозаправна станція на вулиці Богатирській 1/20, де паливо відпускається виключно через сервіс OKKO-pay.

В інших містах України, за даними компанії, водії можуть заправити свої автомобілі з обмеженнями — до 10-20 літрів на кожного або за спецталонами.

[ + – ] У Києві лише на одній АЗС ОККО продається паливо [ + – ] У Києві лише на одній АЗС ОККО продається паливо

Дефіцит палива в Україні — коли закінчаться проблеми з бензином і газом на АЗС

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозує, що Україна не зможе досить швидко вийти з паливної кризи. За словами експерта, найближчі кілька тижнів будуть напруженими, і мережі АЗС можуть запровадити серйозніші обмеження на продаж палива.

"Я не заперечую, що деякі мережі днями взагалі можуть відмовитися від вільного продажу палива та сконцентруються на забезпеченні корпоративних клієнтів. Але там теж обмеження. Ти можеш купити скільки завгодно, але все одно тобі заправлять у легковий автомобіль 20 літрів, у вантажний — 100", — підкреслив Куюн у коментарі журналістам.

Представник однієї з мережі АЗС заявив, що дефіцит палива в Україні спостерігатиметься протягом деякого часу, оскільки навіть зараз на газозаправних станціях бензин і газ не завжди є у вільному продажу.

Раніше Фокус у своїй статті детально пояснював, чому українці можуть забути про дешевий бензин і дизель на АЗС.

Також Фокус в іншому матеріалі розповідав, на яких українських АЗС водії можуть придбати бензин і дизель.