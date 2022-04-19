Прощавай, А-92. Який бензин можна купити на українських АЗС і з якими обмеженнями

Який бензин та звідки надходить в Україну в квітні 2022 року, і чому на ринку дедалі рідше можна зустріти бензин А-92.

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Вибір на українських АЗС уже не той, що раніше, а паливо все ще відпускають в обмеженій кількості — не більше ніж 20 літрів на заправку легкового автомобіля. Фокус запитав експертів про те, що відбувається з наявністю бензинів А-95 і А-92, і чи варто українським автомобілістам боятися серйозного дефіциту бензину.

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Прийшов здалеку. Звідки А-95 на українських заправках

Після відмови від постачання палива з Росії та Білорусі Україна побудувала логістичні ланцюжки з доставки палива з країн Євросоюзу.

"Найближчі нафтопереробні потужності — це литовський завод у Мажейкяй. Також є нафтопереробка у Польщі та Румунії. Контракти конфіденційні: не можна точно сказати, звідки саме йде постачання. Але те, що ми бачимо — вони починають налагоджуватися", — зазначає директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович.

Його слова підтверджує представник ринку, начальник департаменту роздрібної торгівлі нафтопродуктами компанії "Амік Україна" Євген Вінниченко.

"Весь бензин, який продаємо, ми завозимо з-за кордону. Зараз ми веземо А-95 та дизель із Литви", — зазначив Євген Вінниченко.

Основний спосіб постачання, на який перейшла компанія "Амік Україна" — за допомогою бензовозів.

"Наші партнери нам дуже допомагають. Але є проблема з кількістю транспорту, який може здійснювати такі перевезення. Один рейс машини триває приблизно чотири дні. Ми просто не встигаємо подавати машини та вивозити паливо, щоб повною мірою забезпечувати автозаправки", — розповідає Вінниченко.

Він сподівається, що в другій половині квітня компанія зможе прискоритися і постачати паливо в Україну швидше.

"Амік Україна" публікує мапу зі своїми автозаправками, але не уточнює деталі — яке саме паливо там можна купити, в яких обсягах і за якою ціною.

публікує мапу зі своїми автозаправками, але не уточнює деталі — яке саме паливо там можна купити, в яких обсягах і за якою ціною. На заправках ОККО здебільшого є бензин марки А-95, стандартне обмеження — 20 л в один бак, найчастіше розрахунок можливий за паливними картками та талонами, а також банківськими платіжними картками, а не за готівку. Найменше робочих заправок — на півночі та сході України.

здебільшого є бензин марки А-95, стандартне обмеження — 20 л в один бак, найчастіше розрахунок можливий за паливними картками та талонами, а також банківськими платіжними картками, а не за готівку. Найменше робочих заправок — на півночі та сході України. Автозаправки мережі БРСМ пропонують клієнтам заправитися паливом 95e Premium+ по 32,49 грн/л, 95 Euro коштує 33,84 грн, 92-го практично немає. Заправки мережі БРСМ працюють на заході, у Києві та центральній частині України, а ось у Чернігові, згідно з картою, відкритих заправок немає, у Харкові та на півдні їх дуже небагато.

Дефіцитний економ-варіант. Чи з'явиться на заправках бензин А-92

Бензин А-92 складно знайти на загальнодоступних картах автозаправок — у мережі ОККО ним можна заправитися хіба що в місті Чоп Закарпатської області.

"Сьогодні у зв'язку з тим, що Кременчуцький НПЗ зупинено, А-92 більше нема де взяти. У Європі бензину А-92 як такого немає", — каже Євген Вінниченко.

Він прогнозує, що якщо роботу Кременчуцького нафтопереробного заводу не відновлять, то в Україні не буде нових поставок бензину А-92.

[ + – ] Бензин А-95 та дизель в Україну зараз везуть із Литви Фото: Getty Images

"Якщо якісь партії з'являтимуться — це мініНПЗ, чия діяльність не перебуває у законному полі. Великі мережі не купуватимуть таке пальне", — наголошує Вінниченко.

Він пояснив, що рішення уряду знизити екологічні вимоги не виводять мініНПЗ у легальну площину, тому що основна проблема їхньої діяльності — порушення податкового законодавства.

Роман Ніцович каже, що бензин А-92 переважно використовують для авто старше 20 років або для того, щоб заощадити: "У Європі немає бензину А-92, тому що там автопарк новіший". Як правило, А-92 використовують для автомобілів із карбюраторними двигунами. Також цьому виду палива віддають перевагу багато власників мотоциклів.

З бажанням заощадити буде складніше: допоки в Україні немає власного виробництва палива, не буде й дешевого бензину. Хоча досі діє державне регулювання цін. Учасники ринку й експерти підкреслюють: в умовах високих ризиків через війну, а також нових, набагато дорожчих логістичних ланцюжків особливо складно встановлювати ціни в рекомендованих державою межах.

Дешевого автомобільного газу в Україні поки що також не буде: автогаз надходив із Білорусі та РФ, але після початку війни поставок більше немає.

Українська влада ухвалила низку рішень, щоб підтримати галузь: акциз скасували, ПДВ знизили з 20% до 7%. Завдяки цьому знизилися ціни на заправках. Проте досі діє запроваджене майже рік тому держрегулювання, яке нещодавно поширили на паливо преміум-сегменту.

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн констатував підрив 20 нафтобаз і розповів про те, як галузь адаптувалася до нових реалій, а також що потрібно, щоб уникнути закриття автозаправок.

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