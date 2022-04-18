Почему дорожает газ для автомобилей и грозит ли Украине тотальный дефицит автогаза

Ситуацию с нехваткой горючего и ростом цены эксперты объясняют прекращением импортных поставок. Говорят – в ближайшее время дешеветь автогаз точно не будет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Опрошенные Фокусом водители жалуются на дефицит и подорожание автогаза после вторжения России в Украину.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Цены выросли более чем на треть, а некоторые сети, даже крупные, отказались от продажи газа, сосредоточившись на бензине и дизеле. При этом на разных заправках цены могут заметно отличаться — от 26 грн за литр до 29 грн за литр", — рассказал один из собеседников Фокуса.

Для сравнения, средняя цена автогаза по Украине, по информации AUTO.RIA, на 18 апреля составляет 28,49 грн за литр.

Почему дорожает газ для автомобилей и как возник дефицит автогаза на заправках

До вторжения России в Украину, по информации директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, на украинское производство сжиженного газа приходилась лишь четверть объема потребления, две трети обеспечивал импорт из России и Республики Беларусь, и остальные — поставки из Казахстана. В последние несколько лет такое соотношение было довольно устойчивым и существенно не менялось.

Важно

Без своего бензина. Как достать топливо для АЗС после остановки Кременчугского НПЗ

По информации Владимира Ахундова, эксперта "Лиги антитраста", в 2021 году на украинском рынке автогаза 80% составлял импорт. В его структуре на Россию приходилось 40%, на Казахстан – 31%, Беларусь – 20%, а остальное на Польшу, Литву, Румынию и Латвию. То есть, согласно статистике прошлого года, Россия и Беларусь контролировали почти 50% украинского рынка автогаза.

Война фактически разрушила установившийся порядок. Как отмечает Рябцев, импорт из Беларуси и РФ прекратился, а Казахстан оказался не способным обеспечить поставки по имеющимся ранее каналам — по морю и железной дороге через РФ. Ахундов добавляет, что в настоящее время два крупнейших производителя автогаза в Украине остановлены из-за боевых действий: Шебелинский НПЗ не работает с 26 февраля, а Кременчугский остановился после обстрела 4 апреля.

Почему дорожает топливо в Украине? По мнению Рябцева, приведенные выше факторы сформировали ожидания нехватки автогаза, запасы которого традиционно незначительны из-за большей стоимости хранения по сравнению с бензином и дизельным топливом. Образовавшийся на рынке дефицит автогаза закономерно привел к повышению цен.

"Уже сегодня автогаз стоит 27-28 грн за литр, что почти в 1,5 раза выше, чем до 24 февраля, и эксперты прогнозируют реальную розничную цену на автогаз европейских поставок на уровне 30 грн за литр", — продолжает Ахундов.

Рентабельность испарилась. Кто страдает от подорожания автогаза

Геннадий Рябцев оценивает количество транспортных средств в Украине, для которых газ выступает основным видом топлива, более чем в миллион. Для тех, кто эксплуатирует авто интенсивно, переход на газ — как менее дорогой по сравнению с другими видами топлива — был традиционным путем уменьшения расходов. В частности, газобаллонное оборудование установлено на значительной части автомобилей такси. Рябцев добавляет, что использование газа для малых коммерческих автомобилей позволяло обеспечивать потребителям товаров и услуг более приемлемые цены. Теперь эти преимущества почти нивелированы.

"Газ для авто подорожал, и его стоимость составляет три четверти от цены бензина, тогда как в довоенные времена это соотношение составляло 35-50%. То есть, сейчас не выгодно устанавливать на авто ГБО, но газ остается самым дешевым топливом, — говорит Геннадий Рябцев. — Поэтому я не разделяю позицию отдельных моих коллег, которые считают, что в Украине теперь нужно реализовывать только премиальный бензин и дизель".

Важно

Два хаба и кластеры. Как решить транспортные проблемы Украины в военное время

Эксперт отмечает, что в этом заинтересованы отдельные субъекты хозяйствования, стремящиеся заработать в военное время, но из-за такой позиции страдают украинские потребители, которым, в первую очередь, нужен дешевый ресурс.

Да будет газ. Какое будущее ждет автотранспорт на газе

Опрошенные Фокусом эксперты утверждают, что обеспечить украинских потребителей газом для авто в новых условиях вполне реально. По словам Рябцева, на сегодняшний день остается два источника поступления автогаза — производство в Украине, поскольку добыча газа продолжается, несмотря на военные действия, и поставки из Европы.

[ + – ] Очередь на заправку в Киеве 1 марта Фото: Getty Images

"В ЕС этот продукт активно производится, и можно надеяться, что летом на свободном рынке будет достаточно автогаза, который в зимний период используется как топливо для котельных. И то, что сейчас происходит активное обсуждение таких закупок в профильных Телеграм-каналах и на электронных площадках, свидетельствует о перспективах этого рынка".

По мнению Владимира Ахундова, как и в любой рыночной экономике, ресурс найдется, хоть и будет дороже, что перераспределит рынок в сторону бензина. Тем не менее, эксперт не исключает, что льготы с нулевым акцизом на бензин после победы отменят — и тогда автогаз сможет вернуть свои позиции.