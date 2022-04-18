Чому дорожчає газ для автомобілів і чи загрожує Україні тотальний дефіцит автогазу

Ситуацію з нестачею пального та зростанням ціни експерти пояснюють припиненням імпортних постачань. Кажуть — найближчим часом автогаз точно не дешевшатиме.

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Опитані Фокусом водії скаржаться на дефіцит та подорожчання автогазу після вторгнення Росії до України.

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"Ціни зросли більш ніж на третину, а деякі мережі, навіть великі, відмовилися від продажу газу, зосередившись на бензині та дизелі. Водночас на різних заправках ціни можуть помітно відрізнятись — від 26 грн за літр до 29 грн за літр ", — розповів один зі співрозмовників Фокусу.

Для порівняння, середня ціна автогазу в Україні за інформацією AUTO.RIA на 18 квітня становить 28,49 грн за літр.

Чому дорожчає газ для автомобілів та як виник дефіцит автогазу на заправках

До вторгнення Росії в Україну, за інформацією директора спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, на українське виробництво скрапленого газу припадала лише чверть від обсягу споживання, дві третини забезпечував імпорт із Росії та Республіки Білорусь, та решта — постачання з Казахстану. В останні кілька років таке співвідношення було досить сталим і не змінювалося.

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За інформацією Володимира Ахундова, експерта "Ліги антитрасту", у 2021 році на українському ринку автогазу 80% складав імпорт. У його структурі на Росію припадало 40%, на Казахстан — 31%, Білорусь — 20%, а решту на Польщу, Литву, Румунію та Латвію. Тобто, за статистикою минулого року, Росія та Білорусь контролювали майже 50% українського ринку автогазу.

Війна фактично зруйнувала усталений порядок. Як зазначає Рябцев, імпорт із Білорусі та РФ припинився, а Казахстан виявився не здатним забезпечити постачання наявними раніше каналами — морем і залізницею через РФ. Ахундов додає, що наразі двох найбільших виробників автогазу в Україні зупинено через бойові дії: Шебелинський НПЗ не працює з 26 лютого, а Кременчуцький зупинився після обстрілу 4 квітня.

Чому дорожчає паливо в Україні? На думку Рябцева, наведені вище фактори сформували очікування нестачі автогазу, запаси якого традиційно незначні через більшу вартість зберігання, якщо порівняти з бензином та дизельним паливом. Дефіцит автогазу, що утворився на ринку, закономірно призвів до підвищення цін.

"Вже сьогодні автогаз коштує 27-28 грн за літр, що майже в 1,5 раза вище, ніж до 24 лютого, і експерти прогнозують реальну роздрібну ціну на автогаз європейських постачань на рівні 30 грн за літр", — продовжує Ахундов.

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Геннадій Рябцев оцінює кількість транспортних засобів в Україні, для яких газ є основним видом палива, в понад мільйон. Для тих, хто експлуатує авто інтенсивно, перехід на газ — дешевший, якщо порівняти з іншими видами палива, — був традиційним шляхом зменшення витрат. Зокрема, газобалонне обладнання встановлене на значній частині автомобілів таксі. Рябцев додає, що використання газу для малих комерційних автомобілів дозволяло забезпечувати споживачам товарів та послуг прийнятніші ціни. Наразі ці переваги майже нівельовані.

"Газ для авто подорожчав, і його вартість становить близько три чверті від ціни бензину, тоді як у довоєнні часи це співвідношення становило 35-50%. Тобто зараз не вигідно встановлювати на авто ГБО, але газ залишається найдешевшим паливом, — каже Геннадій Рябцев. — Тому я не поділяю позицію деяких моїх колег, які вважають, що в Україні тепер треба реалізовувати лише преміальний бензин та дизель".

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Експерт зазначає, що в цьому зацікавлені деякі суб'єкти господарювання, які прагнуть заробити у воєнний час, але через таку позицію страждають українські споживачі, яким насамперед потрібен дешевий ресурс.

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Опитані Фокусом експерти стверджують, що забезпечити українських споживачів газом для авто за нових умов цілком реально. За словами Рябцева, сьогодні залишається два джерела надходження автогазу — виробництво в Україні, оскільки видобуток газу триває попри воєнні дії, та постачання з Європи.

[ + – ] Черга на заправку в Києві 1 березня Фото: Getty Images

"У ЄС цей продукт активно виробляють, і можна сподіватися, що влітку на вільному ринку буде достатньо автогазу, який у зимовий період використовують як паливо для котелень. І те, що зараз триває жваве обговорення таких закупівель у профільних телеграм-каналах та на електронних майданчиках, свідчить про перспективи цього ринку".

На думку Володимира Ахундова, як і в будь-якій ринковій економіці, ресурс знайдеться, хоч і буде дорожчим, що перерозподілить ринок у бік бензину. Проте експерт не відкидає, що пільги з нульовим акцизом на бензин після перемоги скасують, і тоді автогаз зможе повернути свої позиції.