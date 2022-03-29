Ціни на бензин знижуються. Що та як впливає на вартість палива в Україні

Ціна палива на українських АЗС плавно йде вниз. Експерти кажуть — все завдяки скасуванню акцизу. Але є й інші причини. Фокус з'ясував подробиці.

Автомобільне паливо почало стрімко дорожчати з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України та до середини березня ціна бензину в Україні перевищила 40 грн/л. Держава відреагувала — парламент скасував акциз і знизив ПДВ із 20% до 7%. Закон набув чинності 18 березня, тоді ж ціни на паливо різко знизилися.

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Наразі найдешевший бензин А-95 у Київській області продає Авіас по 33 грн/л; WOG та ОККО відпускають це паливо по 33,52 грн, а на заправках Socar ціна становить 39,97 грн/л.

Ціна на дизпальне варіюється в межах 35-39,97 грн/л.

Ціна автомобільного палива в різних мережах АЗС станом на 29 березня

[ + – ] Наразі найдешевший бензин А-95 у Київській області продає Авіас по 33 грн/л

Що вплинуло на ціни на дизпаливо та бензин. Пільги та послаблення на користь ринку пального

Експерти кажуть, що рішення влади щодо зниження податків і спрощення митних процедур "заспокоїли" ціни на пальне.

"Збільшення логістичного складника в методиці визначення рекомендованих цін також сприяло стабілізації ринку. Адже логістичний складник зріс через блокування морських портів і відмову від постачання російського та білоруського палива", — уточнює Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея".

Крім того, влада послабила ековимоги до палива. І це ще не все.

"Також позитив — спростили перетин кордону водіями бензовозів. Адже зараз військовозобов'язані не можуть залишати територію України, а абсолютна більшість водіїв бензовозів — військовозобов'язані. Це була проблема, її вирішили", — каже Рябцев.

[ + – ] Через дефіцит продавці часто змушені обмежувати продаж бензину до 20-30 л в одні руки. Фото: pexels.com

Усі ці заходи позитивно вплинули на ринок палива в Україні за умов війни.

"Якби цього не зробили, сьогодні була б ціна 50 грн/л. А оскільки прибрали податки, бензин коштує 34 грн, дизпаливо 37 грн. Звісно, ​​це спрацювало. Але за фактом це спрацювало за рахунок продавців, бо вони погодились продавати наявне пальне з акцизом за розрахунком, який складався для пального без акцизу. Це продаж у кращому випадку в нуль. Загалом ситуація така, що про бізнес уже давно не йдеться", — каже Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95".

Ложка дьогтю чи справедливість? Ціни на преміальне паливо обмежили

Минулими вихідними Кабмін обмежив ціни на преміальне паливо.

"80% палива, здебільшого бензину як найбільш дефіцитної марки, реалізується за регульованими цінами. Але через дефіцит продавці часто вимушені обмежувати продаж 20-30 л в одні руки. Це дозволяє заправити максимальну кількість споживачів", — розповідає Сергій Куюн.

Він уточнює: якщо покупцю потрібні більші обсяги пального, щоб створити запас, можна додатково придбати бензин преміальної марки, відпуск якої не нормується.

"На основному обсязі зараз від'ємна або нульова рентабельність. А продаж цих преміальних марок дозволяв вирівняти ситуацію, трохи збільшити прибуток задля покриття витрат, які суттєво збільшились. Трагедії в цих 5% немає, але це точно не покращить стан постачальників, завдання яких просто вистояти", — впевнений Сергій Куюн.

[ + – ] Рішення влади щодо зниження податків і спрощення митних процедур "заспокоїли" ціни на паливо Фото: Pexels

Геннадій Рябцев дотримується іншої думки. Він каже, що наразі поняття "преміальне паливо" — це вигадка суб'єктів господарювання. Це до 2019 року було соціальне паливо, яке відповідало еконормам Євро3, потім Євро4, а преміальне паливо — нормам Євро5. Останнім часом (до послаблення еконорм на час війни) в Україні все паливо мало відповідати нормам Євро5.

"Протягом тривалого періоду уряд ігнорував те, що споживачів обманювали. Оскільки приріст екологічних та експлуатаційних характеристик преміальних палив не відповідав величині націнки на літрі 5 грн і більше. Наразі уряд звернув на це увагу та встановив граничні націнки", — сказав Рябцев.

Менші обсяги, більше підтримки. Що допоможе українському ринку пального

Геннадій Рябцев вважає, що через воєнні дії ринок палива в Україні потребує нових підходів.

"Необхідно розосередити запаси палива по території України та відмовитися від колишніх підходів, які передбачали зосередження великих обсягів палива на нафтобазах. Наразі потрібно забезпечувати споживачів паливом адресно, без попереднього накопичення ресурсів", — наполягає Рябцев.

Сергій Куюн також говорить про очевидні ризики для компаній, які продовжують постачати пальне в Україні в умовах війни.

"Я вважаю, що державі варто подумати, як знизити ці ризики для компаній, взяти на себе частину цих ризиків. Можливо, запровадити страхування або надати інші гарантії, щоб компанії могли продовжувати виконувати свою головну функцію — наповнювати ринок пальним", — пропонує Куюн.

Нагадаємо, уряд запровадив держрегулювання цін на пальне 14 травня 2021 року. З того часу НАК "Нафтогаз" прораховував рекомендовані ціни на пальне, а Мінекономіки публікувало їх. Виняток становили так звані преміальні марки палива.

Нещодавно Кабмін постановив, що ціна преміального палива не може перевищувати вартість звичайного бензину чи дизеля більше, ніж на 5%. Про це 26 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.