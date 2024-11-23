Перед святами в Україні очікують подорожчання харчів: які саме продукти піднімуться у ціні

Перед зимовими святами подорожчають продукти, яких раніше "інфляція" не зачепила, вважає економіст Олег Пендзін. Також зростуть ціни на яйця.

Десь вже з 15 грудня, коли українці почнуть готуватися до Різдва та Нового року, продукти дорожчатимуть. Так, як пише "Главред", припускає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

Високий попит на товари перед зимовими святами може спричинити підвищення цін. Насамперед, зазначив економіст, зростатимуть ціни на товари, які раніше дорожчали найменше. Серед них м'ясо, копченості, м'ясопродукти, риба, а також яйця.

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"Усе це відбуватиметься перед святами, коли українці запасатимуться продукцією", — пояснив Пендзін.

"Продуктове" підвищення цін триватиме приблизно до третини січня, після чого протягом місяця чи півтора, зберігатиметься своєрідне плато, адже після затяжних свят у людей дещо знизиться купівельна спроможність.

Нагадаємо, раніше Фокус описав 10 вагомих чинників, які піднімуть цінники до зими. У Мінагро вважають, що таких високих цін, як у 2022 році, коли Україна тимчасово втратила частину Запорізької та Херсонської областей, все ж не буде.

Тим часом дедалі більше українців схильні економити на їжі, обираючи дешевші товари, навіть якщо їхня якість нижча. Розрив між "бідними" і "багатими" в Україні збільшився.

Фокус писав, що в Нацбанку зробили прогноз щодо цін на продукти. Поліпшення ситуації прогнозується до весни 2025 року, коли з'явиться новий врожай.